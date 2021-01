Koncept DS Aero Sport Lounge získal prestižní cenu

Výstava Festival Automobile International, která se obyčejně koná v idylickém prostředí Invalidovny, kde se odehrává také pařížské kolo E-Prix Formule E, letos změnila svůj formát a stala se stoprocentně digitální.

Hlavní cena Festivalu, Grand Prix pro nejkrásnější koncepční vůz, putuje vozu DS Aero Sport Lounge

DS Aero Sport Lounge vnáší do automobilového světa nový vítr, za kterým stojí francouzské know-how. Tento koncepční vůz představuje nový tvar automobilu s cílem využít aerodynamickou účinnost jako hybatele avantgardy a objekt touhy. Vedle impozantního vzhledu, k němuž přispívají obrovská kola a propracovaný tvar, nabízí vůz DS Aero Sport Lounge i interiér ve stylu francouzské haute couture, využívající udržitelné, a přitom vznešené materiály: bavlněný satén, slaměné intarzie a hedvábí. Z palubní desky zmizely obrazovky, místo nich zůstaly velké noblesní plochy, na které jsou promítány potřebné informace. Řidič ovládá rozhraní pohybem ruky, který zachytávají ultrazvukové senzory. Elektrická technologie využívající zkušenosti šampiónů Formule E nabízí výkon 500 kW (680 koní) a dojezd více než 650 kilometrů. Stejně jako všechny koncepty značky DS Automobiles, i vůz DS Aero Sport Lounge byl testován v běžném provozu na otevřených silnicích.

Interiér konceptu DS AERO SPORT LOUNGE | foto: DS Automobiles

Thierry Metroz, šéfdesignér DS Automobiles: „S našimi koncepčními vozy zacházíme jako s automobilovým haute couture a dodáváme jim tak jedinečnou auru. DS Aero Sport Lounge připravuje půdu pro nový tvar vozů a přináší revoluční techniky, a to jak z hlediska technologie využívající ultrazvukové ovládání, tak z hlediska práce s materiálem, jak ukazují výjimečné slaměné intarzie. DS Aero Sport Lounge do značné míry předznamenává, jak budou vypadat budoucí vozy DS, a jsme hrdí na to, že jsme získali Grand Prix pro nejkrásnější koncepční vůz od výstavy Festival Automobile International, která je Týdnem módy automobilového designu.“

Porotě, složené z čelních představitelů automobilového světa, médií nebo odvětví luxusního zboží, předsedali architekt Jean-Michel Wilmotte a francouzská designérka Anne Asensio, viceprezidentka pro Design Experience ve společnosti Dassault Systèmes.