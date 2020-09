Do detailu: Nové SUV Volkswagen ID.4 oficiálně představeno

Postavení na trhu

Milník elektrické ofenzivy. ID.4 vstupuje do největšího tržního segmen-tu na světě, třídy kompaktních SUV. Bude se vyrábět a prodávat v Číně, USA a Evropě. ID.4 tvoří strategický milník elektrické ofenzivy koncernu. Volkswagen hodlá uvést do roku 2029 na trh až 75 výhradně elektricky poháněných modelů a prodat do té doby cca 26 milionů elektromobilů. Značka souběžně vytváří komplexní „ekosystém“ trvale udržitelné elek-tromobility. Zákazníci obdrží ID.4 jako automobil, který byl vyroben s neutrální bilancí emisí CO2. Pokud jej budou nabíjet trvale udržitelně vyráběnou elektrickou energií, bude klimaticky neutrální i jeho provoz.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Design, interiér a ovládání

Robustní a současně elegantní. ID.4 s vnější délkou 4,58 metru pře-svědčí na první pohled svým sebevědomým vzhledem. Jeho design je čistý, elegantní a dynamický. Kombinuje robustní charakter SUV s vytříbenou aerodynamikou. Součinitel aerodynamického odporu vzdu-chu je pouhých 0,28. Kromě ladného základního tvaru karoserie přispívá k tomuto vynikajícímu výsledku mnoho detailních řešení. Čisté oddělo-vání proudícího vzduchu od povrchu karoserie zajišťují například zadní svítilny společně s velkým střešním spoilerem.

Podobně jako u kompaktního modelu ID.3 symbolizuje tvarové řešení modelu ID.4 začátek nové éry mobility. Vůz nemá masku chladiče, pro-tože ji elektrický pohon nepotřebuje. Přídi propůjčují extrémně moderní charakter nezaměnitelné světlomety a světelný design.

Atleticky tvarované těleso karoserie vytváří dojem, že je vyrobeno z jed-noho kusu materiálu, a velká kola naznačují robustní sportovnost modelu ID.4. Výrazná ramenní linie dodává celkovému vzhledu švih a dyna-micky napnutý oblouk střechy celý vůz prodlužuje. Střecha přechází v šikmo skloněné střešní sloupky. Záď se vyznačuje výraznými tvary. V konstrukci karoserie nalézá uplatnění vícero materiálů, což snižuje její hmotnost. Například boční prahy jsou z hliníku a ultravysokopevnostní oceli.

Elektrické SUV bude uvedeno na vybrané trhy v závěru roku 2020. V ostatních zemích včetně ČR pak v lednu 2021. Zákazníci budou mít pro ně na výběr čtyři metalické laky: modrá Dusk, bílá Iceberg, žlutá Honey a šedá Mangan. Elegantní doplňky k tomu přidává vnější stylis-tický paket. Střecha a vnější zpětná zrcátka jsou u něj černé, zatímco střešní sloupky C, linie střechy a podélné střešní nosiče se lesknou stří-brným odstínem. Vnější díly ve spodní části karoserie mají v závislosti na barvě laku odstín šedá Tech nebo černá.

Přední světlomet systému IQ.Light Volkswagenu ID.4 | foto: Volkswagen

IQ.Light s novými technologiemi. ID.4 využívá nové technologie v oblasti osvětlení. Mezi ně patří interaktivní světlomety „IQ.Light LED Matrix“, které řidiče při odemykání vozu přátelsky pozdraví natočením svých optických modulů. Světlomety nabízejí funkci inteligentně říze-ných, trvale zapnutých dálkových světel, která dokonale osvětlují vozov-ku, aniž by docházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu.

Zadní světlomet Volkswagenu ID.4 | foto: Volkswagen

Zadní svítilny LED 3D zahrnují dynamické ukazatele směru, jejichž pře-rušované světlo se rozsvěcuje od vnitřního okraje k vnějšímu. Koncová světla působí mimořádně homogenním a trojrozměrným dojmem. Jejich funkci zajišťují nové speciální diody LED 3D, které jednotlivě vyčnívají do prostoru. Brzdová světla mají tvar písmene „X“. Na přivítanou s řidičem a rozloučení s ním aktivují svítilny své dynamické funkce. Zákazník si přitom může vybrat mezi dvěma designy.

„Open space“ jako v salonku. Kliky dveří modelu ID.4 jsou zapuštěny do karoserie a dveře se standardně odemykají elektricky. Řidiči a cestu-jícím usnadňují nastupování velké vstupní otvory. Na sedadlech se sedí příjemně vysoko. Interiér je díky krátkým převisů karoserie a dlouhému rozvoru náprav 2,77 metru stejně prostorný a vzdušný jako v konvenčních SUV o třídu větších. Interiér tvoří „open space“ jako ve všech modelech Volkswagen ID. Panoramatické skleněné střešní okno, které zabírá téměř celou plochu střechy, vpouští do vnitřního prostoru hodně světla. Variabilně konfigurovatelná středová konzola bez napojení na přístrojovou desku přispívá k přehlednému uspořádání. Centrální boční airbag se rozvine při bočním nárazu mezi předními sedadly, čímž dále zvyšuje již tak vysokou úroveň pasivní bezpečnosti.

Volkswagen prozradil podrobnosti o interiéru připravovaného SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Barvy a materiály. Obě speciální edice nabízejí v interiéru moderní a atraktivní barvy a materiály. V modelu ID.4 1 ST mají sedadla dvoubarev-né čalounění převážně z tkaniny ArtVelours z mikrovlákna v platinově šedém odstínu Platinum. Stejný odstín šedé je také na výplních dveří a přístrojové desce. Sedadla a dveře odlišuje hnědý odstín hnědá Florence. Volant, sloupek řízení a schránka displeje jsou v černém odstínu černá Piano nebo v puristické bílé Electric.

Sedadla jsou mnohostranně elektricky nastavitelná. Jejich pneumatické bederní opěrky nabízejí masážní funkci. Sedadla nesou pečeť kvality AGR (Aktion Gesunder Rücken – akce zdravá záda). Všechna sedadla jsou sériově vybavena loketní opěrkou na vnitřní straně. Čalounění je z veganských materiálů.

Velký zavazadlový prostor. Zavazadlový prostor pojme 543 litrů a sklopením opěradel zadních sedadel se zvětší na 1575 litrů (při využití celé výšky interiéru až po strop). Na přání se dodává elektricky ovládané zadní výklopné víko „Easy Open & Close“, které se otevře na povel spe-cifického pohybu nohy. Mezi další užitečné prvky patří síť na zavazadla, síťová přepážka pro oddělení zavazadlového prostoru a variabilně využi-telná podlaha zavazadlového prostoru. Pro elektricky poháněné SUV se na přání dodává tažné zařízení. K němu lze připojit přívěs o hmotnosti až 1000 kilogramů (brzděný, při 12% stoupání).

Progresivní koncept ovládání. Volkswagen vybavil své první SUV s výhradně elektrickým pohonem progresivním konceptem ovládání. Přístrojová deska působí uspořádaným a velmi moderním dojmem, pro-tože se obejde bez fyzických tlačítek a ovládacích prvků. Řidič vidí nej-důležitější ukazatele na kompaktním displeji, který ovládá prostřednictvím multifunkčního volantu. U pravého okraje displeje je velký ovládací prvek pro výběr jízdních režimů. Uprostřed přístrojové desky je umístěn velký dotykový displej pro navigaci, telefonování, média, asistenční systémy a nastavení vozidla. Displej má v modelu ID.4 úhlopříčku 10 nebo 12 palců. Druhou úroveň ovládání tvoří sériově dodávané hlasové ovládání „Ahoj ID.“, které rozumí mnoha často používaným formulacím v hovorovém jazyce. Stejně jako v případě ID.3 umí systém samozřejmě česky.

Inovativní zobrazovací technologie. Koncept ovládání doplňují dvě inovativní technologie zobrazování. Sériově dodávaný systém ID.Light zahrnuje úzký pás pod čelním oknem, který řidiče podporuje intuitivně srozumitelnými světelnými efekty v mnoha situacích, například při odbo-čování a brzdění. Průhledový displej s rozšířenou promítá navigační šipky a další zobrazení na čelní okno tak, aby pro řidiče splývaly se skutečností.

Volkswagen prozradil podrobnosti o interiéru připravovaného SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Konektivita

Mnohostranný navigační systém Discover Pro. Hlasové ovládání online zlepšuje rozpoznávání hovorového jazyka, protože mnohé funkce profitují z rozsáhlých znalostí uložených v cloudu („Ahoj ID., kde je nej-bližší kavárna s prodejem zmrzliny?“). App Connect umožní přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím chytrého telefonu. Řidič a ces-tující mohou propojit své chytré telefony s vozem prostřednictvím systé-mů Android Auto, Apple Car Play a Mirror Link. Dalším výjimečným prv-kem v oblasti konektivity je telefonní rozhraní Comfort, které připojí chyt-rý telefon k elektronickému systému vozidla.

Internetové služby We Connect Start. Služby We Connect Start pro-pojují vůz s chytrým telefonem uživatele a dopravní infrastrukturou. Pa-ket zahrnuje na jedné straně navigační služby – mezi ně patří aktuální data o průjezdnosti silnic a zobrazování nabíjecích stanic v okolí, rovněž s informacemi v reálném čase. Druhou součástí jsou služby týkající se vozidla. Uživatelé modelu ID.4 mohou prostřednictvím bezplatné aplika-ce We Connect ID. App na chytrém telefonu ovládat nabíjení a klimati-zaci. Navíc mohou tímto způsobem zjišťovat také stav nabití akumulátorů a dojezd vozidla. Nezávislá klimatizace funguje i bez připojení automobilu k elektrické síti.

Asistenční systémy IQ.Drive. Asistenční systémy, s nimiž ID.4 sjíždí z montážní linky, mají souhrnné označení IQ.Drive. Již sériově dodávané ultrazvukové senzory s akustickým upozorňováním na překážky při par-kování jsou doplněny funkcí automatického brzdění při manévrování. Sériová výbava obou speciálních edicí zahrnuje rovněž asistenta pro jízdu v jízdním pruhu Lane Assist, asistenční systém Front Assist s funkcí nouzového brzdění a asistentem pro odbočování, asistenta pro vyhýbací manévry a adaptivní tempomat ACC „stop & go“ s omezovačem rychlosti. ACC vyhodnocuje data navigačního systému a dopravní značení. Díky tomu optimalizuje jízdu předvídavě. Před zatáčkami, kruhovými objezdy, úseky s omezenou rychlostí a obcemi sníží automaticky rychlost jízdy. Dalším sériovým systémem je Eco Assistent, který může řidiče upozorňovat na okamžiky, v nichž by bylo smysluplné, aby uvolnil pedál plynu.

Model ID.4 může bát dále vybaven následujícími systémy. Travel Assist udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a navíc udr-žuje elektromobil uprostřed jízdního pruhu. Tato funkce vykonává svou činnost za předpokladu, že se řidič alespoň lehce dotýká kapacitního volantu, který je součástí tohoto systému. Side Assist upozorňuje na kritické situace při změně jízdního pruhu. A asistent pro stav nouze, Emergency Assist, elektromobil ID.4 zastaví v případě náhlé zdravotní indispozice řidiče.

Nová elektronická platforma. Za elektronickou inteligencí modelu ID.4 stojí zcela nově vyvinutá architektura. Ta v oblasti hardwaru sází přede-vším na dvě centrální vysokovýkonné řídicí jednotky. Jejich softwarová architektura je založena na principu stacionárních serverů. Koncept širo-ké servisní platformy výrazně usnadňuje výměnu dat a funkcí mezi za-pojenými systémy. Díky tomu lze snadno integrovat nové datové pakety, přičemž bezpečnost má vždy přednost. Zásadním funkcím – například pohonu nebo brzdové soustavě – zůstávají přiřazeny samostatné řídicí jednotky.

Majitelé modelu ID.4 ocení další silnou stránku nové elektronické plat-formy, a tou je funkce bezdrátové aktualizace na dálku (Online Remote Update). Software centrálních řídicích jednotek se aktualizuje prostřed-nictvím mobilní telefonní sítě. Do vozu se přenese datový soubor a po ukončení jízdy dojde k jeho instalaci. Při dalším spuštění pohonu je k dispozici. To umožní průběžnou optimalizaci mnoha funkcí.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Pohon a podvozek

Velmi účinný synchronní elektromotor s permanentním magnetem. Bezprostředně před zadní nápravou modelu ID.4 je uložen elektromotor, který pohání kola prostřednictvím jednostupňového převodového ústrojí. Synchronní elektromotor s permanentním magnetem má kompaktní a lehkou konstrukci a pracuje s vysokou účinností. V obou speciálních edicích poskytuje nejvyšší výkon 150 kW (204 k). Řidič má od okamžiku rozjezdu k dispozici maximální točivý moment 310 N.m. Sprint z nuly na 100 km/h trvá 8,5 sekundy, nejvyšší rychlost je omezena na 160 km/h. V roce 2021 bude následovat vrcholný model s ještě vyšším výkonem a pohonem všech kol.

Sportovní charakter. ID.4 je sportovně laděný všestranný automobil, který se snadno řídí. Sada lithium-iontových akumulátorů, uložená pod prostorem pro cestující mezi nápravami, snižuje těžiště a zajišťuje rov-novážné rozložení hmotnosti mezi nápravy. Obojí prospívá jízdním vlastnostem, které jsou komfortní a současně agilní. Elektricky poháněné SUV značky Volkswagen si snadno poradí i s lehkým terénem díky dobré trakci pohonu zadních kol a světlé výšce 21 centimetrů. Markantní design kol je součástí aerodynamického konceptu. Obě speciální edice jezdí na velkých kolech z lehké slitiny s průměrem ráfku 20, resp. 21 palců. Přestože tato kola potřebují v podbězích při maximálním rejdu dostatek prostoru, má ID.4 průměr otáčení pouhých 10,2 metru – to je pozoruhodně málo vzhledem k jeho velikosti.

ID.4 nabídne na přání také adaptivní tlumiče DCC. Tento systém podléhá voliči jízdních režimů, který řidiči nabízí módy Eco, Comfort a Individual. Oba systémy zvětšují rozsah mezi komfortním a sportovním nastavením. Systém řízení jízdní dynamiky síťově propojuje adaptivní tlumiče s elektronickou uzávěrkou diferenciálu XDS a s velkou precizností dohlíží na jejich souhru. Dalším systémem, který bude možnost objednat, je progresivní řízení. Jeho převod je tím strmější, čím více řidič otočí volan-tem.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Akumulátory a nabídka nabíjení

Kapacita 77 kWh. Elektricky poháněné SUV značky Volkswagen je uni-verzálním automobilem, s nímž lze suverénně překonávat i dlouhé vzdá-lenosti. U model ID.4 na začátku výroby bude sloužit k ukládání elektric-ké energie sada akumulátorů s využitelnou kapacitou 77 kWh. Její hmotnost je 493 kilogramů a v reálném provozu umožňuje dojezd až 520 km.

Schránka sady akumulátorů je vyrobena z hliníkových profilů a chráněna odolným rámem. Uvnitř je uloženo dvanáct akumulátorových modulů. V každém z nich je 24 akumulátorových článků v tenkém fóliovém pouz-dru. Optimální provozní teplotu pro ně udržuje kapalinové chlazení, jehož kanály jsou integrovány do nosné desky. Volkswagen zaručuje, že akumulátory budou mít po osmi letech nebo 160 000 ujetých kilometrech ještě minimálně 70 procent původní kapacity.

Výkonná rekuperace. Důležitým faktorem pro dlouhý dojezd modelu ID.4 je výkonná rekuperace. Řidič rozhoduje voličem provozních režimů, zda má vůz získávat zpět kinetickou energii po uvolnění pravého pedálu. V provozním režimu D (Drive) jede vůz ve většině situací setrvačností, elektromotor se otáčí spolu s koly bez odporu. V módu B (Brake) začne elektromotor plnit funkci generátoru a nabíjet sadu akumulátorů elektrickým proudem. Při mnoha mírných brzděních v každodenních situacích zajišťuje zpomalení pouze elektromotor. Až nad touto hranicí přichází do hry i hydraulická brzdová soustava.

Volkswagen oficiálně představil svoje nové plně elektrické SUV ID.4 | foto: Volkswagen

Ekosystém nabíjení. Volkswagen uvádí společně s modely ID. na trh komplexní soubor řešení pro komfortní, síťově propojené a trvale udrži-telné nabíjení elektromobilů pod označením We Charge. Zákazník má vždy k dispozici nejvhodnější řešení – na dlouhých trasách, na cestách i doma. Aplikace We Connect ID. App poskytuje jednoduchý přístup k nabíjecímu ekosystému.

Rychlé nabíjení stejnosměrným proudem. ID.4 s akumulátory o ka-pacitě 77 kWh doplní na stanicích pro rychlé nabíjení stejnosměrným proudem, například v síti Ionity, dostatek elektrické energie pro dalších 320 km (podle metodiky WLTP) během 30 minut – nabíjecí výkon přitom dosahuje až 125 kW. Na veřejných nabíjecích stanicích mohou uživatelé nabíjet svůj elektromobil ID.4 také střídavým proudem pomocí kabelu Mode 3. Prostřednictvím programu We Charge mají přitom k dispozici jednu z největších sítí v Evropě s více než 150 000 veřejnými nabíjecími přípojkami. Přístupné jsou s jednou jedinou kartou.

ID. Charger pro domácí nabíjení. K nabíjení doma zákazníkům poslouží nová nástěnná nabíječka ID. Charger. Na výběr jsou tři verze se základními cenami od 388 eur. Všechny nabízejí nabíjecí výkon až 11 kW.