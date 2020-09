Hyundai odhalil zcela nový model Tucson

Nastoupit do sofistikovaného a prostorného interiéru („INTERSPACE“ – spacious interior) zcela nového modelu Tucson znamená vstoupit do přehledně uspořádaného pokoje, v níž se každodenní starosti rozplynou. V interiéru se prostor harmonicky prolíná s technologiemi a informacemi. Dvě ozdobné stříbrné lišty ve tvaru inspirovaném vodopády sahají od středového panelu až do zadních dveří a ladí s vrstvenými prémiovými materiály povrchů v neutrálních odstínech.

Dokonalá integrace nejlepších technologií v segmentu nabízí zákazníkům individualizované digitální zážitky. Nový 10,25“ displej multimediálního a navigačního systému je ústřední dominantou interiéru, v němž se designéři značky Hyundai zřekli fyzických ovladačů a tlačítek. Všechny multimediální a navigační funkce, topení, ventilace i klimatizace se ovládají dotykovými prvky. Zcela nový Tucson je tak prvním modelem značky Hyundai vybaveným středovou konzolou s uživatelskou plochou tvořenou výhradně dotykovým displejem. Celému interiéru vládnou velmi kvalitní měkčené materiály, které posouvají vzhled a atmosféru v interiéru na novou úroveň. Nové výdechy klimatizace s nepřímým přiváděním vzduchu vycházejí ze dveří a přecházejí až do středové konzoly.

Evoluce vnitřního uspořádání modelu Tucson zahrnuje snížení polohy displeje přístrojového panelu a odstranění jeho krytu. Výsledkem je čistý vzhled, který umocňuje pocit otevřenosti interiéru. Vybrání přístrojové desky plynule přechází až do výplní dveří a obklopuje cestující vpředu, čímž vytváří dojem ještě progresivnějšího designu.

Ergonomicky umístěná loketní opěrka je koncipována tak, aby řidiči umožňovala intuitivní používání elektronického voliče převodovky (technologie „shift-by-wire“). I toto řešení přispívá k čistému a modernímu vzhledu, který model činí ještě atraktivnějším.

Cestující si mohou užívat také příjemné atmosféry vytvářené ambientním osvětlením, které je umístěno v prostoru dvou bočních přihrádek na středové konzole, přihrádky pro bezdrátové nabíjení a odkládacích přihrádek ve výplních dveří. Díky 64 barvám a 10 stupňům jasu nabídne skutečně široké možnosti individualizace.

Nad rámec toho si zákazníci mohou zvolit mezi třemi variantami interiéru: jednobarevným černým s látkovým či koženým čalouněním, dvoubarevným s kombinací černé a šedé a látkovým nebo koženým čalouněním a tmavým modrozeleným barevný paketem, s možností volby mezi černým látkovým nebo koženým čalouněním s tmavě modrozeleným prošíváním na sedadlech, loketních opěrkách a řadicí páce. Části přístrojové desky a výplní dveří jsou tkaninou v tmavém modrozeleném odstínu rovněž čalouněny.

Hyundai Tucson | foto: Hyundai Motor Czech

Více prostoru v interiéru

Dynamické proporce a nová platforma zcela nového modelu Tucson umožnily vytvořit široký, otevřený vnitřní prostor, zaručující cestujícím komfort a volnost pohybu v míře obvyklé pouze u modelů z vyšších segmentů. Zcela nový Tucson je tak prostornější než dosud. V porovnání s předchozí generací je o 20 mm delší a o 15 mm širší. Rozvor náprav vzrostl o 10 mm. Cestující na sedadlech vzadu si mohou díky tomu užívat o 26 mm většího prostoru pro nohy. Toho bylo u variant s hybridním i konvenčním pohonem dosaženo díky chytrému umístění sady akumulátorů pod zadními sedadly. Objem zavazadlového prostoru se zvětšil o 33 až 107 litrů v závislosti na zvoleném stupni výbavy a pohonu. Celkově je pro zavazadla k dispozici prostor o objemu až 620 litrů se vzpřímenými zadními sedadly nebo až 1799 litrů po jejich sklopení.

Rozměry (v mm)

• Vnější délka: 4500 (+20 mm)

• Vnější šířka: 1865 (+15 mm)

• Vnější výška: 1650 (+5 mm)

• Rozvor náprav: 2680 (+10 mm)

• Převis karoserie: vpředu 895 mm, vzadu 925 mm

• Prostor pro nohy ve druhé řadě: 996 (+26 mm)

Hyundai Tucson | foto: Hyundai Motor Czech

Objem zavazadlového prostoru (v litrech)

• Objem se vzpřímenými zadními sedadly (zážehové motory/vznětové motory/zážehové motory 48 V/vznětové motory 48 V/hybridní pohon):

620/598/577/546/616

• Maximální objem se sklopenými zadními sedadly (zážehové motory/vznětové motory/zážehové motory 48 V/vznětové motory 48 V/hybridní pohon):

1799/1777/1756/1725/1795

Nejširší nabídka elektrifikovaných pohonů v segmentu kompaktních SUV

Zcela nový Tucson uspokojí řidiče s nejrůznějšími požadavky díky nabídce tří elektrifikovaných pohonů a dvou spalovacích motorů s výběrem čtyř převodovek. Zcela nový Tucson nabízí nejširší výběr elektrifikovaných pohonů v segmentu kompaktních SUV: 48V mild-hybridní pohony na benzin nebo naftu, hybridní a plug-in hybridní variantu. Kromě elektrifikovaných pohonů mohou zákazníci objednávat zcela nový Tucson také s běžnými zážehovými nebo vznětovými motory.

Cílem vývoje zcela nového modelu Tucson bylo snížení emisí bez kompromisů omezujících potěšení z jízdy. Hybridní varianta zahrnuje nový přeplňovaný zážehový motor „Smartstream“ 1.6 T-GDi (Turbocharged Gasoline Direct injection) s přímým vstřikováním a elektromotor o výkonu 44,2 kW (60 k), napájený ze sady akumulátorů Li-Poly o kapacitě 1,49 kWh. Hybridní varianta je k dispozici s pohonem předních nebo všech kol ve spojení s šestistupňovou automatickou převodovkou (6AT). Pro zcela nový Tucson se jedná se o nejsilnější variantu o výkonu 169 kW (230 k), navíc s nízkými emisemi a bez kompromisů z hlediska potěšení z jízdy.

Zájemci o technologii mild-hybridního pohonu s napětím 48 V mají na výběr tři různé verze:

• 1.6 T-GDI Smartstream s výkonem 150 k a pohonem předních kol

• 1.6 T-GDI Smartstream s výkonem 180 k, volitelně s pohonem všech kol

• 1.6 CRDi Smartstream s výkonem 136 k, volitelně s pohonem všech kol

Hyundai kombinuje svou hospodárnou a dynamickou technologii 48V mild-hybridního pohonu s motorem 1.6 T-GDI o nejvyšším výkonu 110 kW (150 k) a s šestistupňovou inteligentní mechanickou převodovkou (6iMT) nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (7DCT). Dalším mimořádně harmonickým pohonem je jednotka 1.6 T-GDI, vyladěná na nejvyšší výkon 132 kW (180 k), která bude nabízena s šestistupňovou převodovkou iMT a pohonem předních kol nebo se sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT a pohonem všech kol. Mild-hybridní pohon 1.6 CRDi 48V o výkonu 100 kW (136 k) disponuje sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT a pohonem předních nebo všech kol.

Zážehový motor 1.6 T-GDI Smartstream bez 48V mild-hybridního systému je k dispozici s nejvyšším výkonem 110 kW (150 k), šestistupňovou mechanickou převodovkou a pohonem předních nebo všech kol. Vznětový motor 1.6 CRDi Smartstream bude nabízen s nejvyšším výkonem 85 kW (115 k), šestistupňovou mechanickou převodovkou a pohonem předních kol.

Hyundai Tucson | foto: Hyundai Motor Czech

Motor 1.6 T-GDI Smartstream bude vybaven technologií Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Systém CVVD mění časování otevření a uzavření ventilů v závislosti na provozních podmínkách, čímž zvyšuje výkonové parametry motoru a snižuje jeho spotřebu paliva i emise. Jedná se o jediný systém, který dokáže za jízdy měnit dobu otevření ventilu v závislosti na provozních podmínkách.

Zákazníci budou mít na výběr také plug-in hybridní verzi, a to v kombinaci s motorem 1.6 T-GDI o výkonu 265 k. Podrobnější informace o této verzi budou zveřejněny před jejím uvedením na trh v roce 2021.