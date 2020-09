Peugeot ostře zbrojí a ukázal své další faceliftované SUV 5008

Nový vůz má přepracovanou přední část a zadní Full LED světla. Přibyly nové odstíny karoserie a příplatkový set „Black Pack“. SUV Peugeot 5008 je vybaveno nejnovějšími technologiemi. Peugeot i-Cockpit® zintenzivňuje pocity z jízdy díky nové přístrojové desce a novému desetipalcovému dotykovému displeji s vysokým rozlišením. Komplexní řada asistenčních systémů řízení poslední generace zvyšuje bezpečnost posádky vozu. Jeho modularita umožňuje pojmout až 7 osob, aniž by byl omezen jejich komfort či potěšení z jízdy.

Peugeot představil své nové SUV 5008, na evropský trh dorazí na konci roku 2020 | foto: Peugeot

Odvážný design

Nové SUV Peugeot 5008 se snaží zůstávat z hlediska designu o krok dál, a proto se jeho přední strana vyvíjí směrem k opět výraznějšímu a jedinečnému stylu. Tento odvážný design nastavuje principy nové éry modernosti, zároveň je reprezentativnější a je u něj zřetelný posun k luxusnějším kategoriím produktů.

Nová bezrámová maska chladiče zvyšuje atraktivnost a modernost designu, současně si zachovává ladnost. Lamely pod projektory spojují všechny prvky do jednoho celku. A konečně je stejně jako u celé řady Peugeot na kapotě hrdě umístěno označení modelu.

Pro zvýraznění dynamiky vozu byly již od základní úrovně výbavy do nového nárazníku integrovány lesklé boční černé mřížky sání a lakovaný chránič prahu.

Verze GT / GT Pack mají specifickou masku chladiče s motivem, který zvýrazňuje modernější vzhled jednotlivých verzí.

Přepracovány byly i přední světlomety, které jsou agresivnější a ještě více se vzdalují od současných. Od první úrovně výbavy používají LED technologii, navazují na ně zalomená světla pro denní svícení s chromovou špičkou. Tento světelný podpis dokonale zapadá do současného stylu Peugeot a je na první pohled identifikovatelný.

U úrovní GT / GT Pack nabízejí Full LED světlomety ještě výraznější hi-tech vzhled díky rozšíření světelného podpisu a funkci přídavného osvětlení do zatáčky (EVS), která optimalizuje viditelnost až do rychlostí 90 km/hod. Pozornost si zaslouží funkce „Foggy Mode“ ve Full LED světlometech, která nahradila mlhová světla, kdy se při zapnutých zadních mlhových světlech rozsvítí potkávací světla se sníženou intenzitou.

Nová modernizovaná zadní světla používají technologii Full LED (včetně couvacích světel) a mají tvar 3D lvích drápů pro energický světelný podpis. Směrovky používají posuv světla.

Světla jsou ukryta za průhledným kouřovým sklem, které navazuje na černou lištu zavazadlového prostoru a vizuálně rozšiřuje zadní část.

Při pohledu z boku upoutají u úrovně GT Pack nová 19palcová hliníková kola s diamantovým výbrusem „San Francisco“, která podtrhují exkluzivitu této verze.

Modernější vzhled získaly i znaky GT (přední blatníky a víko zavazadlového prostoru).

Zážitek z jízdy s novým místem řidiče i-Cockpit®

Za úspěchem vozu Peugeot 5008 stojí rovněž jeho pozoruhodný interiér. V novém SUV Peugeot 5008 se Peugeot i-Cockpit® vyvíjí a je ještě modernější a luxusnější. Digitální přístrojová deska s úhlopříčkou 12,3 palců, kterou lze plně konfigurovat a přizpůsobit, je vybavena digitálním panelem s technologií „Normally Black“ pro vysoce kvalitní vykreslení s lepší čitelností a kontrasty. Nový centrální dotykový displej s úhlopříčkou 10 palců a vysokým rozlišením doplňuje sada sedmi elegantních tlačítek „toggles switches“ připomínajících klapky klavíru, které umožňují přímý trvalý přístup k hlavním funkcím zajišťujícím komfort, k nimž patří rádio, klimatizace, 3D on-line navigace s hlasovým ovládáním, nastavení parametrů vozu, telefon, mobilní aplikace a výstražná světla. Na středové konzole jsou nyní všechny vozy se spalovacím motorem a automatickými převodovkami standardně vybaveny voličem režimu jízdy, který umožňuje řidiči zvolit mezi režimem Normal, Sport a Eco. Na modernizaci a vylepšení kabiny i-Cockpit ukazují i nová čalounění, která přispívají k úrovni vnímané kvality a atraktivitě interiéru.

Nové SUV Peugeot 5008 nabízí následující vnitřní konfigurace. Tři samostatná identická podélně posuvná sedadla s nastavením sklonu opěradla, ve 2. řadě sklopná / dvě nezávislá, sklopná a odnímatelná sedadla ve 3. řadě / možnost sklopit přední sedadlo spolujezdce (pro nakládání dlouhých předmětů do 320 cm) / velký objem zavazadlového prostoru od 780 dm³ (VDA 210) do 1940 dm³ (VDA 214).

Motory

Nové SUV Peugeot 5008 je k dispozici s následujícími spalovacími motory s emisemi CO2 již od 132 g/km. Všechny motory splňují emisní normy EURO 6 a jsou homologované podle protokolu WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicules Text Procedures).

Benzín

tříválcové motory 1,2 l:

PureTech 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6;

PureTech 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8;

čtyřválcový motor 1,6 l:

PureTech 180 s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8;

Diesel

čtyřválcový motor 1,5:

BlueHDi 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6;

BlueHDi 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8;

čtyřválcový motor 2,0 l:

BlueHDi 180 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.

Potěšení z jízdy je u nového SUV Peugeot 5008 součástí jeho DNA. Nabízí vynikající ovladatelnost, vysoký jízdní komfort, dokonalé potěšení z jízdy a díky poloměru otáčení 11,2 m je ve městě perfektně ovladatelné.

V některých zemích spouští značka Peugeot webový portál Peugeot Store , první 100% online prodejnu, kde je možné zakoupit si nový vůz, ponechat ojetý vůz na protiúčet či zajistit si financování nového vozu pohodlně přes smartphone, tablet nebo počítač. Každý zákazník si bude moci zvolit doručení vozu domů, a to zdarma, při přísném dodržení všech bezpečnostních norem.