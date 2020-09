První Toyota GR Yaris sjela z výrobní linky

Návrat Toyoty k výrobě sportovních vozů v Japonsku umožnil výrobním inženýrům přepracovat montážní postupy speciálně pro GR Yaris. Společnost Toyota Gazoo Racing kromě toho založila Závod GR navržený speciálně pro výrobu sportovních vozů GR.

Zde funguje několik samostatných montážních buněk, které jsou propojeny automaticky naváděnými vozidly. Na lince pro výrobu karoserií a montáž vozidel se nepoužívají žádné dopravníky.

Díky zavedení nových procesů je v závodu možné vyrábět mimořádně tuhé karoserie, což je v případě sportovních vozů nutnost, a zároveň zajistit vysokou přesnost montáže. Splnění obou těchto požadavků je v případě standardních výrobních linek pro velkosériovou výrobu problematické.

Toyota GR YARIS | foto: Toyota

Na výrobě se podílí mistři Takumi

Společnost TOYOTA GAZOO Racing koncentrovala v závodě zkušené techniky z celé Toyoty. Členové tohoto týmu, proslulí svými mimořádně vysokými schopnostmi, jsou označováni jako řemeslní mistři Takumi. Uvedený závod TGR se rovněž využívá pro účely školení řemeslných a technických dovedností pracovníků z dalších výrobních závodů Toyoty.

Jedinečný sportovní model GR Yaris se zrodil na rallyových tratích šampionátu WRC. Vůz o hmotnosti pouhých 1280 kg je postaven na nové podvozkové platformě a pohání jej zbrusu nový přeplňovaný tříválec 1,6 litru s maximálním výkonem 261 koní a točivým momentem 360 Nm. Pyšní se též speciálním pohonem všech kol GR-FOUR, jehož přímým předobrazem byly závodní vozy.

V návaznosti na úspěšné zahájení rezervací letos na jaře bude prioritou zajistit co nejrychlejší dodávky vozů pro tyto první zákazníky, kteří by mohli svůj automobil přebírat na přelomu let 2020/2021.

V Česku se již během prvních dvou týdnů prodalo prvních 50 vozů přidělených pro místní trh. V tuto chvíli si vůz objednalo již 56 českých zákazníků a je možné, že zbývající vozy určené pro český trh v letošním roce se během několika týdnů vyprodají. Cena nové Toyoty GR Yaris začíná na 899 900 Kč.