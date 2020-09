PEUGEOT představil novou 3008

Značka Peugeot nyní s hrdostí představuje nové SUV Peugeot 3008.

Jeho design zahajuje novou éru modernosti a přináší větší eleganci. Obměnou prošla zadní Full LED světla a změnil se i vzhled přední části. Přibyly nové odstíny karoserie a příplatkový set „Black Pack“.

Nové SUV Peugeot 3008 je dokonalým ztělesněním koncepce „Power of choice“. Nabízí plug-in hybridní motory a pohon dvou nebo čtyř kol a spalovací benzínové nebo naftové motory kombinujícími potěšení z jízdy a úspornost.

Nové SUV Peugeot 3008 vyniká v oblasti inteligentních technologií a nabízí nejnovější generaci asistenčních systémů řízení a také nový Peugeot i-Cockpit® s novou vysoce kvalitní přístrojovou deskou a novým desetipalcovým dotykovým displejem s vysokým rozlišením.

Celou komplexní nabídku doplňuje nová struktura modelové řady, která se nedávno poprvé představila u vozu Peugeot 308. Tvoří ji 3 úrovně, každá z nich může být doplněna mezistupněm výbavy označovaným jako „Pack“.

V některých zemích lze nové SUV Peugeot 3008 zakoupit on-line na „Peugeot Store“ , který umožňuje on-line nákup, odkup ojetého vozu, financování a výběr možnosti dodání.

Inspirující design

Nové SUV Peugeot 3008 se snaží zůstávat z hlediska designu o krok dál, a proto se jeho přední strana vyvíjí směrem k opět výraznějšímu a jedinečnému stylu. Tento inspirující design zahajuje novou éru modernosti, zároveň nabízí větší eleganci a dynamiku.

Nová bezrámová maska chladiče přináší reprezentativnější styl, současně si zachovává ladný vzhled. Řečeno slovy designéra: lamely pod projektory spojují všechny prvky do jednoho celku. A konečně je stejně jako u celé řady Peugeot na kapotě hrdě umístěno označení modelu.

Pro zvýraznění sportovního charakteru vozu byly již od základní úrovně výbavy do nového nárazníku integrovány lesklé boční černé mřížky sání a lakovaný chránič prahu.

Verze GT / GT Pack mají specifickou masku chladiče s motivem, který zvýrazňuje modernější vzhled jednotlivých verzí.

Přepracovány byly i přední světlomety, které jsou agresivnější a ještě více se vzdalují od současných. Od první úrovně výbavy používají LED technologii. Navazují na ně zalomená světla pro denní svícení s chromovou špičkou. Tento světelný podpis dokonale zapadá do současného stylu Peugeot a je na první pohled identifikovatelný.

U úrovní GT / GT Pack nabízejí Full LED světlomety ještě výraznější hi-tech vzhled díky rozšíření světelného podpisu a funkci přídavného osvětlení do zatáčky (EVS), která optimalizuje viditelnost až do rychlostí 90 km/hod. Pozornost si zaslouží funkce „Foggy Mode“ ve Full LED světlometech, která nahradila mlhová světla, kdy se při zapnutých zadních mlhových světlech rozsvítí potkávací světla se sníženou intenzitou.

Nová modernizovaná zadní světla používají technologii Full LED (včetně couvacích světel) a mají tvar 3D lvích drápů pro energický světelný podpis. Směrovky používají posuv světla.

Světla jsou ukryta za průhledným kouřovým sklem, které navazuje na černou lištu zavazadlového prostoru a vizuálně rozšiřuje zadní část.

Při pohledu zboku upoutají u úrovně GT Pack nová 19palcová hliníková kola s diamantovým výbrusem „San Francisco“, která podtrhují exkluzivitu této verze.

Modernější vzhled získaly i znaky GT (přední blatníky a víko zavazadlového prostoru).

Peugeot 3008 | foto: Peugeot

Zážitek z jízdy s novým místem řidiče i-Cockpit®

Za úspěchem vozu Peugeot 3008 stojí rovněž jeho pozoruhodný interiér. V novém SUV Peugeot 3008 se Peugeot i-Cockpit® vyvíjí a je ještě modernější a luxusnější:

- Digitální přístrojová deska s úhlopříčkou 12,3 palců, kterou lze plně konfigurovat a přizpůsobit, je vybavena digitálním panelem s technologií „Normally Black“ pro vysoce kvalitní vykreslení s lepší čitelností a kontrasty.

- Nový centrální dotykový displej s úhlopříčkou 10 palců a vysokým rozlišením doplňuje sada sedmi elegantních tlačítek „toggles switches“ připomínajících klapky klavíru, které umožňují přímý trvalý přístup k hlavním funkcím zajišťujícím komfort, k nimž patří rádio, klimatizace, 3D on-line navigace s hlasovým ovládáním, nastavení parametrů vozu, telefon, mobilní aplikace a výstražná světla. Plug-in hybridní verze mají speciální tlačítko umožňující přístup k nabídce elektrických funkcí.

Na středové konzole jsou nyní všechny vozy se spalovacím motorem a automatickými převodovkami standardně vybaveny voličem režimu jízdy, který umožňuje řidiči zvolit mezi režimem Normal, Sport a Eco.

U verzí s plug-in hybridním motorem slouží volič režimu jízdy k přepínání mezi režimy Electric (standardní režim při nastartování) / Hybrid / Sport / 4WD (jen u HYBRID4 300).

Na modernizaci a vylepšení kabiny i-Cockpit ukazují i nová čalounění, která přispívají k úrovni vnímané kvality a atraktivitě interiéru:

- Nové čalounění z červené kůže Nappa u GT / GT Pack,

- Nové čalounění z černého materiálu TEP / Alcantara® Mistral u GT / GTPack nebo v šedé verzi Greval u GT / GT Pack Hybrid,

- Nové čalounění z kůže Nappa Mistral s prošitím Tramontane k dispozici u všech verzí,

- Nové kombinované čalounění TEP / látka u verze allure / Allure Pack.





Peugeot 3008 | foto: Peugeot

Inteligentní technologie

Technologie nového SUV Peugeot 3008 jsou doplněny o asistenční systémy řízení poslední generace:

- Systém nočního vidění (Night Vision), v segmentu kompaktních SUV dosud nevídaný, umožňuje rozpoznat osoby a zvířata před vozem ve tmě nebo v podmínkách s nízkou viditelností. Systém funguje na dálku až 200–250 m, tedy více než dosah potkávacích světel, infračervené záběry zobrazuje na digitálním přístrojovém panelu v zorném poli řidiče;

- Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go (s automatickou převodovkou EAT8) zajistí automatické rozjetí vozu, pokud bylo zastavení kratší než 3 vteřiny. Při delším zastavení stačí sešlápnout akcelerátor nebo stisknout ovladač pod volantem a funkce se znovu zapne, aktivuje se od rychlosti 0 km/hod. Systém je k dispozici v rámci paketu Drive Assist Plus;

- Lane Positioning Assist (udržuje vozidlo v jízdním pruhu), spojený se systémem ACC Stop and Go. Umožňuje řidiči zvolit si polohu v jízdním pruhu a vyžaduje, aby řidič držel ruce na volantu. K dispozici v rámci paketu Drive Assist Plus;

- Systém automatického nouzového brzdění poslední generace (rozpozná chodce a cyklisty, a to ve dne i v noci, v rychlosti 5–140 km/hod, v závislosti na verzi) a systém varování před srážkou;

- Rozšířené rozpoznávání dopravních značek (stop, zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění, …).

Nové SUV Peugeot 3008 nabízí samozřejmě i nadále kompletní sortiment vybavení pro podporu řízení a komfortu:

- Adaptivní tempomat s funkcí 30 km/hod u manuálních převodovek s nastavitelnou hodnotou vzdálenosti od vozu jedoucího vepředu,

- Visiopark 1 se zadní 180° kamerou,

- Visiopark 2 s přední a zadní 360° kamerou,

- Park Assist, aktivní pomoc s podélným i příčným parkováním,

- Aktivní systém varování při neúmyslném opuštění jízdního pruhu (neoznačeného okraje vozovky) s úpravou dráhy vozu,

- Sledování pozornosti řidiče hlídá bdělost řidiče během dlouhé řízení a při rychlostech nad 65 km/hod., a to pomocí analýzy mikropohybů volantu,

- Automatické přepínání dálkových světlometů,

- Systém rozpoznávání dopravního značení s rychlostním omezením,

- Aktivní systém sledování mrtvého úhlu (s úpravou dráhy vozu). Tato funkce je k dispozici při rychlosti nad 12km/hod.,

- Advanced Grip Control, optimalizovaný protiprokluzový systém se 4 režimy (Standard, Sníh, Bláto, Písek) se speciálně uzpůsobenými pneumatikami,

- Hill Assist Descent Control (HADC) umožňující bezpečně a dokonale ovládat vůz při jízdě na prudkém svahu.

- Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru,

- Panoramatické střešní okno,

- Sedadla s vícebodovou masážní funkcí,

- Elektrická parkovací brzda.

Chytré telefony se staly nedílnou součástí každodenního života, a totéž platí i v novém SUV Peugeot 3008. Informace jsou díky systému MirrorScreen kompatibilním s protokoly připojení Apple CarPlay™ a Android Auto™ k dispozici na centrálním displeji K dobití zařízení je kromě bezdrátového dobíjení k dispozici také zásuvka USB v první řadě a dvě nové zásuvky USB ve druhé řadě.

Nové SUV Peugeot 3008 může být vybaveno špičkovým Hifi systémem FOCAL® 515 W. Dalším zajímavým doplňkem jsou nové mřížky reproduktorů (výškové reproduktory a středový reproduktor) v bronzovém odstínu Belem.

Motory

Nové SUV Peugeot 3008 nabízí dva plug-in hybridní motory, které jsou ikonickým symbolem koncepce značky „Power of Choice“:

- HYBRID4 300 e-EAT8 / pohon 4 kol / od 29 g C02/km a dojezd ve 100% elektrickém režimu až 59 km (podle protokolu WLTP),

- HYBRID 225 e-EAT8 / pohon 2 kol / od 30 g C02/km a dojezd ve 100% elektrickém režimu až 56 km (podle protokolu WLTP).

Pozoruhodně úsporná a výkonná verze Hybrid 4 300 e-EAT8 je výsledkem kombinace motoru PureTech s výkonem 200 k (147 kW) a dvou elektrických motorů: jeden vepředu spojený s převodovkou e-EAT8 a výkonem 110 k (81 kW) a druhý na zadní s výkonem 112 k (83 kW).

Režim 4WD, který je k dispozici také v elektrickém režimu, poskytuje lepší trakci na obtížném povrchu. Výsledkem je bezchybná přilnavost: na mokrých, blátivých, sněhových či křivolakých silnicích je energie distribuována elektronicky a rovnoměrně na všechna čtyři kola vozu.

Verze s pohonem dvou kol Hybrid 225 k (165 kW) kombinuje motor PureTech o výkonu 180 k (132 kW) s elektrickým motorem o výkonu 110 k (80 kW) spojeným s převodovkou e-EAT8.

Benzín

- tříválcové motory 1,2 l:

- PureTech 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou,

- PureTech 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou.

- čtyřválcový motor 1,6 l:

- PureTech 180 s automatickou osmistupňovou převodovkou.

Diesel

- čtyřválcový motor 1,5 l:

- BlueHDi 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou,

- BlueHDi 130 S&S s automatickou osmistupňovou převodovkou.



Nové SUV Peugeot 3008 se bude vyrábět v Sochaux (Francie) a bude uvedeno na evropský trh na konci roku 2020.