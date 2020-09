Škoda Enyaq iV oficiálně. První čistě elektrické SUV startuje na dojezdu 390 km a 1,06 milionu Kč

Nová ŠKODA ENYAQ iV představuje další krok při realizaci strategie v oblasti elektromobility značky ŠKODA. Čistě elektrické SUV je první sériový vůz ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. ENYAQ iV v sobě spojuje pohon zadních kol nebo pohon všech kol, praktický dojezd až 510 km* v režimu WLTP s velkorysým prostorem typickým pro vozy ŠKODA. ŠKODA dále rozvíjí svůj emocionální design. Nové elektrické SUV také nabízí zcela nový koncept interiéru s volitelným designem místo klasických výbavových stupňů a také zcela novou strukturu modelové nabídky.

Na český trh vstoupí ŠKODA ENYAQ iV s cenou začínající na 1 059 900 Kč. Speciální novinkou je exkluzivní, limitovaná edice 1 895 vozů ENYAQ iV Founders Edition, která v jubilejním roce připomíná úspěšnou 125letou historii společnosti, kterou dnes známe jako ŠKODA AUTO.

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Představením vozu ENYAQ iV vstupuje společnost ŠKODA AUTO do nové éry. Je to první čistě elektrický vůz ŠKODA na bázi modulární platformy pro elektromobily. Díky dlouhému dojezdu, krátkým nabíjecím časům, snadnému ovládání a dostupným cenám nabízí vůz Simply Clever elektromobilitu. ENYAQ iV se bude vyrábět v hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi. Bude se tak jednat o jediný závod v Evropě mimo Německo, kde se vyrábí vozy na bázi MEB. To dokládá skvělou technickou odbornost společnosti ŠKODA AUTO. Děkuji celému týmu, který vůz ENYAQ iV postavil. Jsem na tento tým pyšný. Je to skvělý vůz.“

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Předobjednávat vozy ŠKODA ENYAQ iV bude na českém trhu možné od 3. září. Cena základního modelu bude na českém trhu začínat na 1 059 900 Kč, k dispozici však budou také další varianty. Exkluzivní, bohatě vybavená limitovaná edice 1 895 vozů Founders Edition připomíná úspěšnou historii podniku a také jeho založení Václavem Laurinem a Václavem Klementem před 125 lety. Vozy ENYAQ iV z edice Founders Edition zdobí plaketa s pořadovým číslem na multifunkčním koženém volantu, kterou vyrábí český sklářský podnik Preciosa. Začátek prodeje vozů ENYAQ iV z exkluzivní edice Founders Edition je plánován na jaro 2021.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Founders Edition s osvětlenou přední maskou a 21" koly z lehké slitiny Nová Crystal Face – neobyčejná, osvětlená přední maska – bude ve verzích Founders Edition a ENYAQ RS iV součástí standardní výbavy. Na přání bude nabízena pro verze ENYAQ 80 iV a ENYAQ 80x iV. Příď vozu ENYAQ iV s křišťálovým vzhledem osvěcuje 130 LED diod. Jedná se o designový prvek, který se již objevil ve studii ŠKODA VISION iV. Limitovaná série Founders Edition bude dostupná ve dvou variantách kombinace baterie a motoru a ve dvou barvách. Nabízí také 21" kola z lehké slitiny, sportovní přední a zadní nárazník a interiér ecoSuite s ekologicky vyčiněnou kůží.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Nová ŠKODA ENYAQ iV – přehled novinek:

Elektrický pohon: ENYAQ iV nabízí zcela novou koncepci pohonu a využívá tak možnosti modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Jádrem této platformy je tzv. skateboardová architektura. Z důvodu úspory místa je baterie umístěna v podlaze. Díky dvěma různým kapacitám baterie, čtyřem výkonovým stupňům od 132 do 225 kW a pohonu zadních nebo všech kol tak plní všechny požadavky zákazníků a poskytne různé možnosti využití. Díky dojezdu až 510 km* v režimu WLTP je ENYAQ iV dokonalým společníkem pro každý den. Vůz zvládne táhnout přívěs o hmotnosti až 1 400 kg (8% stoupání), resp. 1 200 kg (12% stoupání).

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Bezpečnost: K novým asistenčním systémům patří Asistovaná jízda 2.0 s rozšířenými funkcemi, Parkování na dálku a Trénované parkování.

Exteriér: ENYAQ iV má emocionální, výrazný a dynamický vzhled. Toto SUV charakterizují vyvážené proporce a velkorysá nabídka vnitřního prostoru. Ačkoliv je nový vůz ENYAQ iV na délku o něco kratší než ŠKODA OCTAVIA, nabízí podobně prostorný interiér jako ŠKODA KODIAQ. Výraznou příď zdobí velká maska chladiče, dále na přání dodávaná osvětlená maska Crystal Face, která nabízí animovanou funkci Coming/Leaving Home, a Matrix-LED hlavní světlomety. TOP LED zadní světla jsou vybavena dynamickými směrovými světly a také nabízí animovanou funkci Coming/Leaving Home.

Interiér: Nové designy interiéru nahrazují klasické výbavové stupně. Každý design interiéru, navržený nejlepšími interiérovými designéry společnosti ŠKODA AUTO, představuje elegantní, vkusně zařízený interiér s přírodními, trvale udržitelnými a recyklovatelnými materiály, který navozuje velmi příjemnou atmosféru. Nová nabídková struktura usnadňuje individuální konfiguraci vozu. Tematické pakety a několik samostatných položek výbavy na přání lze nakonfigurovat jednoduše a v několika krocích.

Konektivita: Centrální obrazovka s úhlopříčkou 13" je vůbec největší obrazovka použitá ve voze ŠKODA. ENYAQ iV je také vždy online a nabízí chytré možnosti konektivity. Pomocí aplikace ŠKODA Connect App je možné na dálku pohodlně ovládat dobíjení baterie nebo klimatizaci interiéru před plánovanou cestou.

Simply Clever: ŠKODA vyvinula Simply Clever prvky specifické pro vůz ENYAQ iV, například čistič nabíjecích kabelů, kryt nabíjecí zásuvky nebo přihrádku pro nabíjecí kabel umístěnou pod podlahou zavazadlového prostoru. Nová středová konzole má dvouúrovňové uspořádání a nabízí dostatek místa. Šikovný organizér zajišťuje pořádek v mezipodlaze. Klasická škrabka na led je ve voze ENYAQ iV umístěna na vnitřní straně pátých dveří.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Nabíjení: Nabíjecí karta MyŠKODA Powerpass umožní snadné a bezproblémové dobíjení. Výhodou pro zákazníky bude to, že jediná karta umožní dobíjení na většině dobíjecích stanic v zemích Evropské unie. Společnost ŠKODA AUTO se také zapojí do výstavby sítě rychlonabíjecích stanic Ionity po celé Evropě. Pro individuální dobíjení doma nabídne ŠKODA AUTO wallbox ŠKODA iV Charger ve dvou verzích. Obě verze jsou již chytré a nabízí tedy např. možnost sledovat stav nabíjení vozidla nebo také spotřebovanou elektrickou energii. Pomocí rychlonabíjecího kabelu bude možné dobíjet vůz ŠKODA ENYAQ iV na rychlonabíjecích stanicích.

*jedná se o předběžné hodnoty