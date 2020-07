Už jsou tady! Premiéra Škody Octavia Scout a RS

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Nová OCTAVIA SCOUT skvěle kombinuje elegantní a robustní vzhled. Těží z emocionálnějších linií a dynamičtějších proporcí nové generace modelu OCTAVIA, a dále je dovršuje typickými prvky našich modelů SCOUT, například výraznými plastovými kryty, jakými jsou lemy blatníků a prahy nebo spodními kryty nárazníků v barvě hliníku. Díky většímu zavazadlovému prostoru skvěle plní požadavky na moderní, lifestylový vůz.“

Škoda Octavia Scout

Modely SCOUT s offroadovým vzhledem jsou v nabídce značky ŠKODA již od roku 2007. Tehdy se představila první ŠKODA OCTAVIA SCOUT, vycházející z druhé novodobé generace této řady, se standardně dodávaným pohonem všech kol. V roce 2009 následovala modernizace a výroba pokračovala až do roku 2012. OCTAVIA tak stála u zrodu úspěšné modelové řady SCOUT, jejíž součástí byly dočasně také modely ROOMSTER SCOUT a FABIA SCOUT. V roce 2014 se objevil SCOUT na bázi modelu OCTAVIA třetí generace, který v rámci modernizace v roce 2017 převzal výrazné dvoudílné přední světlomety. V současné době jsou v robustní verzi SCOUT nabízeny vozy SUV KODIAQ a KAROQ, a také vlajková loď SUPERB.

Nová Octavia Scout. Terénu se nebojí, praktičností vyniká | foto: Škoda Auto

SCOUT: OCTAVIA do každé situace

Na rodinnou dovolenou, na velký nákup nebo na hory s horskými koly v zavazadlovém prostoru: Nová ŠKODA OCTAVIA SCOUT je perfektním společníkem splňujícím požadavky ve všech situacích. Se standardně dodávaným paketem pro špatné cesty včetně ochrany podvozku a se světlou výškou zvýšenou o 15 mm si skvěle poradí i mimo zpevněné cesty. Jistě se stane oblíbeným vozem pro tažení obytných přívěsů nebo přepravníků pro lodě či koně. V kombinaci s motorem 2,0 TDI o výkonu 147 kW (200 k) lze tahat brzděný přívěs až do hmotnosti 2 000 kg. Stejně jako ostatní modely OCTAVIA, nabízí i ŠKODA OCTAVIA SCOUT prostornější interiér než předcházející generace modelu. Oproti předchozí generaci je OCTAVIA SCOUT o 16 mm delší a 15 mm širší a má tak délku 4 703 mm a šířku 1 829 mm. Velký zavazadlový prostor, nejen na poměry své třídy, mezigeneračně narostl o 30 l na 640 l. Variantu SCOUT je poprvé, stejně jako ostatní modely OCTAVIA, možné vybavit inovativními Matrix-LED předními světlomety, které umožňují jízdu s trvale zapnutými dálkovými světly. Nabízí také animovanou funkci Coming/Leaving Home. Na zádi nese místo kulatého loga nápis ŠKODA.

Škoda Octavia Scout je kombi s robustními prvky karoserie, offroadovým vzhledem, zvýšenou světlou výškou a pohonem všech kol | foto: Škoda Auto

Motory: SCOUT nabízí jako první OCTAVIA naftový motor o výkonu 200 k a pohon všech kol

Pod kapotou modelu OCTAVIA SCOUT má premiéru motor nové generace 2,0 TDI Evo s výkonem 147 kW (200 k) a točivým momentem 400 Nm. Je to doposud nejsilnější naftový motor nabízený pro tuto modelovou řadu. Obě vrcholné motorizace 2,0 TSI/140 kW (190 k) a 2,0 TDI/147 kW (200 k), stejně jako 2,0 TDI s výkonem 110 kW (150 k), jsou nabízeny vždy se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG a pohonem všech kol.

Škoda Octavia Scout je kombi s robustními prvky karoserie, offroadovým vzhledem, zvýšenou světlou výškou a pohonem všech kol | foto: Škoda Auto

Technika 4×4 pomáhá při jízdě mimo zpevněné cesty nebo při tahání přívěsů

V případě ztráty trakce předních kol je moderní technika pohonu 4×4 schopna v případě potřeby převést část točivého momentu ve zlomku sekundy automaticky na zadní kola. To napomáhá bezpečí při jízdě v blátě, na sněhu i na suché vozovce, a také zlepšuje trakci mimo zpevněné cesty nebo při tahání přívěsů. Systém ŠKODA 4×4 spolupracuje také s bezpečnostními a asistenčními systémy, například s protiblokovacím systémem ABS, elektronickým stabilizačním systémem ESC, elektronickou uzávěrkou diferenciálu EDS i se systémem XDS+. Řídicí elektronika tak může v řádu milisekund reagovat na aktuální jízdní situaci a cíleně natočit kolo do zatáčky. Během zpomalování, při malé zátěži nebo při běžné přímé jízdě je hnací síla převážně přenášena na přední nápravu. Pokud to jízdní situace vyžaduje, připojí se zadní náprava. Na přání je v rámci volby jízdního režimu k dispozici funkce Off-road, která zajišťuje ještě lepší jízdní vlastnosti mimo zpevněné vozovky.

Škoda Octavia Scout je kombi s robustními prvky karoserie, offroadovým vzhledem, zvýšenou světlou výškou a pohonem všech kol | foto: Škoda Auto

Ještě efektivnější pohon všech kol díky nové generaci lamelové spojky

Srdcem pohonu všech kol vozu ŠKODA OCTAVIA je elektronicky řízená lamelová spojka šesté generace, která prošla velkými změnami. Nová lamelová spojka je téměř o 0,8 kg lehčí než spojka předchozí generace a umožňuje vozu dosahovat velmi nízkou spotřebu paliva také při jízdě s pohonem všech kol. K vysoké účinnosti přispívá použití oleje s nízkou viskozitou, snížené předpětí ložiska a vylepšené vnitřní mazání. Dosavadní řídicí jednotka, která byla umístěna mimo, je nově integrována. Řídicí jednotka zohledňuje specifické požadavky různých volitelných jízdních režimů a upravuje reakci dle těchto režimů. Například v jízdním režimu Eco umí software rozpoznat na základě jízdy řidiče, zda je aktuálně pohon všech kol zapotřebí. V případě potřeby zcela odpojí elektromotor pohánějící olejové čerpadlo. Pokud je pohon 4×4 zapotřebí, je systém v co nejkratší době opět k dispozici.

Škoda Octavia Scout je kombi s robustními prvky karoserie, offroadovým vzhledem, zvýšenou světlou výškou a pohonem všech kol | foto: Škoda Auto

Robustní vzhled se všemi typickými detaily verzí SCOUT

Specificky tvarovaný přední i zadní nárazník stejně jako spodní díl nárazníku jsou ve stříbrné matné barvě. Černé plastové prvky jako lemy blatníků, prahů a spodních částí dveří zabraňují poškození karoserie a dotvářejí celkový vzhled vozu. Vzhled vozu dotvářejí také standardně dodávaná stříbrná 18″ kola z lehké slitiny Braga. Kola Braga v antracitovém odstínu a také 19″ kola Manaslu z lehké slitiny v antracitovém odstínu jsou k dispozici na přání. Přední a zadní difuzor mají hliníkový design stejně jako střešní nosič, lišty kolem bočních oken a kryty elektricky nastavitelných, automaticky sklopných a vyhřívaných vnějších zpětných zrcátek s funkcí automatického stmívání. ŠKODA OCTAVIA SCOUT je standardně vybavena například Top LED zadními světly, volbou jízdního režimu s funkcí Off-road a elektricky ovládanými dveřmi zavazadlového prostoru s virtuálním pedálem. Na předních blatnících jsou speciální plakety s nápisem SCOUT.

Škoda Octavia Scout a detail profilace karoserie | foto: Škoda Auto

Zážitek z verze SCOUT umocňuje nový interiér

Nový koncept interiéru modelu ŠKODA OCTAVIA nabízí i ve verzi SCOUT větší prostor a snadné, intuitivní ovládání. Nově koncipovaná přístrojová deska je modulární, uspořádaná v několika úrovních a jejímu středu dominuje volně stojící displej infotainmentu nejvyšší řady Columbus s 10″ displejem, navigací, web rádiem a digitální asistentkou Laurou. Chromové prvky zušlechťují středovou konzoli a nové výplně dveří. V chromovém provedení jsou také kliky dveří. Nové, měkčené materiály na dveřích a přístrojové desce dodávají interiéru elegantní a mimořádně hodnotný vzhled. Multifunkční verze koženého a vyhřívaného dvouramenného volantu nabízí ovládání celkem 14 různých funkcí pomocí nových tlačítek a otočných ovladačů. Typickými prvky vozu SCOUT jsou specifické dekorativní lišty na přístrojové desce, sedadla potažená látkou ThermoFlux a vyšité logo SCOUT na předních sedadlech. Potahy sedadel, volant, loketní opěrka a palubní deska ve voze OCTAVIA SCOUT mají kontrastní prošití v hnědém odstínu Tabor. Pedály mají hliníkový vzhled. Vůz také nabízí chromovou ozdobnou lištu, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním, vkládané tkané koberce a také uvítací logo SCOUT na displeji infotainment systému.

Nová Octavia Scout. Terénu se nebojí, praktičností vyniká | foto: Škoda Auto

Premiérově head-up displej, třízónová klimatizace Climatronic a systém shift-by-wire

Stejně jako v ostatních modelech OCTAVIA osvětluje také v modelu OCTAVIA SCOUT nové ambientní LED osvětlení nepřímo přední dveře, přístrojovou desku a prostor pro nohy. Díky RGB modulu si může řidič vybírat z až 30 barev a má dokonce možnost zvolit jednu barvu pro dekorační lišty v přístrojové desce a předních dveřích a jinou pro prostor pro nohy. Premiéru ve voze OCTAVIA má na přání dodávaný head-up displej, který promítá důležité informace, jako například aktuální rychlost jízdy, navigační instrukce, dopravní značky nebo aktivované asistenční systémy přímo na čelní sklo. Čelní sklo může být vyhřívané. Poprvé nabízí vůz OCTAVIA také na přání třízónovou klimatizaci Climatronic a akustická boční skla vpředu, která dále snižují hluk v kabině vozu. Standardně dodávaný bezklíčový systém KESSY lze nyní využít pro všechny čtyři dveře. Součástí standardní výbavy je také elektromechanická parkovací brzda. U vozidel vybavených automatickou převodovkou DSG volí řidič jízdní režimy pomocí malého přepínače ve středové konzoli. Poprvé tak model značky ŠKODA nabízí ovládání systémem shift-by-wire. Volba jízdního režimu tedy probíhá elektronicky.

Škoda Octavia RS

Úspěšný příběh vozů RS značky ŠKODA odstartoval v roce 2000 první generací vozu OCTAVIA. Od té doby mají nejsportovnější verze různých sériově vyráběných modelů značky ŠKODA výraznou zkratku RS. Zkratka RS znamená Rallye Sport a navazuje na závodní prototypy ŠKODA 180 RS a 200 RS a úspěchy vozu ŠKODA 130 RS ze sedmdesátých let na Rallye Monte Carlo. První generace vozu OCTAVIA RS nabízela přeplňovaný motor o objemu 1,8 l s výkonem 132 kW (180 k). Celkem bylo vyrobeno více než 17 600 vozů. Po karosářské verzi liftback následovala v roce 2002 verze kombi. Druhá generace vozu OCTAVIA RS nabízela benzinový motor o výkonu 147 kW (200 k) a poprvé také naftový motor o výkonu 125 kW (170 k). Celkem bylo vyrobeno více než 87 800 vozů. Ještě úspěšnější byla třetí generace modelu OCTAVIA RS představená v roce 2013, která poprvé nabídla červený reflexní pás odrazové plochy na zádi, dnes tak charakteristický pro vozy RS. Třetí generace se nabízela nejprve s benzinovým motorem o výkonu 162 kW (220 k), později také ve výkonové verzi 169 kW (230 k) a 180 kW (245 k). Motor 2,0 TDI měl výkon 135 kW (184 k) a poprvé nabízel ve voze RS také na přání pohon všech kol. Celkem bylo vyrobeno více než 172 000 vozů. V současné době činí podíl vozů RS v rámci modelové řady OCTAVIA v Německu, Velké Británii a ve Švýcarsku více než 20 %.

Škoda Octavia RS, kde RS znamená Rallye Sport a navazuje na závodní prototypy značky | foto: Škoda Auto

Poprvé na výběr ze tří typů pohonu

Čtvrtá generace vozu OCTAVIA RS nabízí vůbec poprvé tři typy pohonu. Nová OCTAVIA RS iV s plug-in hybridním pohonem a šestistupňovou automatickou převodovkou DSG a OCTAVIA RS s benzinovým motorem 2,0 TSI a šestistupňovou manuální převodovkou nebo sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG nabízí výkon 180 kW (245 k). Motor 2,0 TDI má výkon 147 kW (200 k). Pojí se vždy se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Pohon všech kol je nabízen na přání. Řídicí elektronika na přání dostupného pohonu 4×4 reaguje v řádech milisekund na měnící se situaci na vozovce a pomáhá tak dynamickému průjezdu zatáčkami. V momentě odlehčení vnitřního kola převede systém 4×4 část hnacího momentu na protější kolo a vůz tak získá trakci.

František Drábek, vedoucí produktové řady Compact společnosti ŠKODA AUTO, říká: „Nezáleží na tom, jaký typ motorizace si fanoušek vozu OCTAVIA RS vybere. Vozy ŠKODA RS splňují přesně to, co od nich zákazníci očekávají. V současné době nabízí výkon oceňovaný již celá desetiletí a také vysokou praktičnost. Všechny tři motory přesvědčují stejnorodým výkonem a příznivou spotřebou a jasně demonstrují technické možnosti dnešní doby.“

Škoda Octavia RS, kde RS znamená Rallye Sport a navazuje na závodní prototypy značky | foto: Škoda Auto

Sportovní vzhled vozu s černými designovými prvky typickými pro vůz RS

Jak je již zvykem, mají vozy RS sportovnější vzhled v porovnání s ostatními modely OCTAVIA. Nabízí specifický přední a zadní nárazník a mnoho černých designových prvků karoserie, například masku chladiče, difuzor na předním nárazníku a vzduchové clony Air Curtain po stranách předního nárazníku, umístěné kolem specifických LED mlhových světlometů. Kryty vnějších zpětných zrcátek, lišty kolem bočních oken, boční prahy, střešní nosič u karosářské verze kombi, difuzor na zadním nárazníku a zadní spoiler verze liftback jsou také v černém provedení. Karosářská verze kombi má zadní spoiler v barvě vozu. ŠKODA OCTAVIA RS je standardně dodávána s černě lakovanými osmnáctipalcovými koly z lehké slitiny. Pozornost poutají brzdové třmeny lakované v červené barvě, typické pro vůz RS. Na přání jsou nabízena devatenáctipalcová kola z lehké slitiny. Sportovně zaměřený vrcholný model charakterizuje také specifická plaketa RS na mřížce chladiče a na zádi. Součástí standardní výbavy jsou inovativní Matrix-LED přední světlomety, které OCTAVIA nabízí vůbec poprvé.

Interiér Škody Octavie RS je podbarvený do červena, jak jinak | foto: Škoda Auto

Sportovní interiér ve stylu RS

Interiér všech vozů OCTAVIA RS je převážně v černém provedení. Tříramenný multifunkční sportovní volant v novém designu s logem RS je vybaven páčkami řazení pro převodovku DSG a také nově uspořádanými tlačítky a novými otočnými ovladači v chromovaném provedení. Přední sportovní sedadla s integrovanou opěrkou hlavy jsou potažena látkou v černé barvě. Na přání nabízí ergonomická sedadla s čalouněním v kombinaci materiálu Alcantara® a kůže, nastavením délky sedáku a masážní funkcí. Logo RS se nachází také na sedadlech. Sedadla, kožený volant, loketní opěrky dveří a přístrojová deska potažená materiálem Alcantara® mají ozdobné červené nebo stříbrnošedé prošití. Sportovní vzhled interiéru doplňují dekorační lišty se specifickým designem a pedály, které mají hliníkový vzhled.

Škoda Octavia RS, kde RS znamená Rallye Sport a navazuje na závodní prototypy značky | foto: Škoda Auto

Virtuální Kokpit s režimem zobrazení Sport, volba jízdního režimu Driving Mode Select s režimem RS součástí standardní výbavy

Všechny tři vozy RS jsou standardně vybaveny Virtuálním Kokpitem, který navíc nabízí režim Sport, a také volbou jízdního režimu, který nabízí nový režim RS. Vozy RS samozřejmě nabízí také všechny asistenční systémy čtvrté generace vozu OCTAVIA, mezi které patří například nový Asistent vyhýbání, Asistent při odbočování, Varování při vystupování z vozu nebo Místní dopravní informace.

Škoda Octavia RS, kde RS znamená Rallye Sport a navazuje na závodní prototypy značky | foto: Škoda Auto

Adaptivní podvozek DCC s novými funkcemi

Dynamické jízdní vlastnosti zajišťuje třem vozům RS standardně dodávané progresivní řízení a speciální nastavení sportovního podvozku. ŠKODA OCTAVIA RS nabízí ve spojení s motory 2,0 TSI a 2,0 TDI také snížení podvozku o 15 mm. Na přání je k dispozici také Adaptivní podvozek DCC, který automaticky upravuje tlumicí charakteristiku a který v režimu Sport umožňuje velmi sportovní jízdu. V rámci volby jízdního režimu také poprvé nabízí v rámci jednotlivých režimů možnost navolit si jednotlivé parametry, například tlumicí charakteristiku, charakteristiku řízení nebo řazení automatické převodovky DSG, na displeji centrální obrazovky pomocí posuvné lišty dle vlastních preferencí. V případě modelu s plug-in hybridním pohonem zůstává světlá výška v kombinaci s DCC stejná jako u standardního modelu. Lepší trakci předních kol zajišťuje v případě verzí s motorem TSI elektronicky řízená uzávěrka diferenciálu na přední nápravě VAQ. Obě nejvýkonnější varianty jsou vybaveny sedmnáctipalcovými brzdami. Naftová verze modelu RS je vybavena šestnáctipalcovými brzdami na přední nápravě a patnáctipalcovými brzdami na zadních kolech.