Nové BMW M5 a BMW M5 Competition, supersportovní limuzíny

Design: ráznější vzhled s novou BMW maskou chladiče ve tvaru ledvinek.

Množství uvážlivě řešených designových úprav propůjčuje novému BMW M5 a BMW M5 Competition ještě přitažlivější vzhled. Nově navržená zvětšená BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek a přepracovaný přední a zadní nárazník zesilují sportovní auru obklopující tyto dva vysoce výkonné sedany. Řada M specifických designových prvků tuto dvojici zřetelně odlišuje od ostatních modelů BMW řady 5. Hliníková kapota motoru, přední blatníky s typickým M žebrováním a střecha z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP) vytvářejí nápadný vzhled a zároveň výrazně snižují hmotnost.

Typické znaky BMW M: dvojité lamely, žebrování na bocích a dvojité koncovky výfuku.

Nová modernizovaná BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek, známá již z BMW řady 5, se vyznačuje vzpřímenějším tvarem a zasahuje hlouběji do spodní části nárazníku. Chromovaný rámeček tvoří jeden celek a lemuje obě poloviny masky chladiče ve tvaru ledvinek. Masku BMW M5 dále zdobí M specifické dvojité lamely a M logo. Přední nárazník má výraznější tvar a větší krajní nasávací otvory odrážejí méně světla, díky čemuž vypadají ještě tmavší. Za velkým šestiúhelníkovým nasávacím otvorem uprostřed nárazníku je umístěn chladič oleje a senzor aktivního systému pro udržování rychlosti ACC. Nové tenké světelné trubice ve tvaru písmene L směřují k masce chladiče ve tvaru ledvinek a nově tvarovaným LED předním světlometům dodávají dynamičtější vzhled. Díky tomu mají nové modely ještě soustředěnější, modernější a propracovanější vzhled, aniž by se odchýlily od svého charakteristického tvaru. Nová varianta předních světlometů BMW Individual Shadowline dodává Adaptivním LED světlometům a laserovým světlometům BMW Laserlight tmavší vzhled. M boční žebrování na předních blatnících a aerodynamická M vnější zpětná zrcátka doplňují dvojité žebrování BMW masky chladiče, které je také charakteristickým designovým prvkem vysokovýkonných verzí BMW řady 5. M specifické dvojité koncovky výfuku se vyznačují tenčími stěnami, jež zdůrazňují jejich špičkovou technologickou úroveň. Přepracován byl také mohutný zadní nárazník s velkým difuzorem, stejně jako LED zadní světla, která svou precizní grafikou svěžím způsobem reflektují dobře známý vzhled ve tvaru písmen L a působí nezaměnitelně trojrozměrným dojmem.

Bmw m5 | foto: BMW

BMW M5 Competition s černými detaily.

BMW M5 Competition je kromě výše uvedených prvků vybaveno černými designovými doplňky, které podtrhují jeho elitní status. Rámeček BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek, M žebrování na bocích, kryty vnějších zpětných zrcátek a spoiler na víku zavazadlového prostoru jsou vyvedeny v leskle černém provedení a v zadním nárazníku jsou černé detaily. Masku chladiče ve tvaru ledvinek, boční žebrování a víko zavazadlového prostoru zdobí černá M loga, zatímco prahové lišty jsou podsvícené. Koncovky standardně dodávaného M sportovního výfuku mají chromově černé provedení.

Interiér: větší displej a nový koncept ovládání.

Uvedení nového konceptu ovládání a většího kontrolního displeje s úhlopříčkou 12,3 palce znamená, že kabina nového BMW M5 a BMW M5 Competition je více než kdykoli předtím zaměřena na řidiče. Díky tomu lze ještě snadněji sledovat mnoho funkcí spojených s jízdní dynamikou a pohonem všech kol BMW M xDrive. Dvě nová tlačítka na středové konzole – stejná jako v BMW M8 – nabízejí rychlejší přístup k nastavení vozu a různým údajům na přístrojovém panelu a Head-Up Displeji. Stisknutím tlačítka M Mode může řidič rychle přepínat mezi jízdními režimy ROAD a SPORT. A dlouhým podržením tohoto tlačítka a následným rychlým potvrzením na centrálním displeji se v BMW M5 Competition aktivuje režim TRACK.

Bmw m5 | foto: BMW

Z režimu ROAD na SPORT stiskem tlačítka.

Ve výchozím režimu ROAD jsou plně aktivovány všechny standardní a volitelné asistenční systémy. Je-li zvolen režim SPORT, aktivní asistenční systémy (v řidičem nastavené konfiguraci) zobrazují například pouze upozornění na rychlostní limity a zákazy předjíždění. Tento režim umožňuje deaktivaci všech asistenčních systémů řízení a brzdění, kromě zásahů systému varování před čelní srážkou s brzdnou funkcí a vyhýbacího asistentu. Režim SPORT také přepíná do zobrazení M View jak přístrojový panel, tak i Head-Up Displej. V tomto nastavení se na 12,3palcovém přístrojovém panelu zobrazují pouze „sportovní“ informace, jako například M specifický otáčkoměr, ukazatel řazení, rychlost vozu v digitální podobě a aktuálně zařazený rychlostní stupeň. Řidiči si také mohou nechat v levé a pravé části přístrojového panelu zobrazit další informace týkající se teploty chladicí kapaliny, plnicího tlaku systému přeplňování, stavu pneumatik a podélného/bočního zrychlení.

Dva režimy prohlížení Head-Up Displeje.

Je-li aktivní zobrazení M View, na Head-Up Displeji se nepřehlédnutelným způsobem zobrazuje otáčkoměr se zvýrazněným žlutým a červeným polem a ukazatele řazení upozorňují na ideální okamžik k přeřazení. Zobrazují se také navigační pokyny, upozornění na vzdálenost, aktuálně zařazený rychlostní stupeň, rychlost jízdy a všechna rychlostní omezení nebo zákazy předjíždění zjištěná ukazatelem rychlostních limitů. Opětovné stisknutí tlačítka M Mode řidiče vrátí do výchozího režimu ROAD. Head-Up Displej se pak přepne do normálního uspořádání BMW řady 5 s M specifickou typografií a přístrojový panel přejde do nového standardního zobrazení. To zahrnuje dvě velké animované grafiky, jejichž tvar se podobá BMW masce chladiče ve tvaru ledvinek a jež zobrazují rychlost a otáčky motoru a dále velkou číslicí znázorněný aktuální rychlostní stupeň a nastavení funkce Drivelogic. Je-li Head-Up Displej vypnutý, ukazatel řazení se zobrazuje uprostřed a na pravém okraji je ukazatel teploty oleje. Nastavení asistenčních systémů a pohonu všech kol M xDrive lze provést také pomocí samostatných menu. Přepínání mezi standardním zobrazením a M View je doprovázeno animací.

Tlačítko Setup navede řidiče přímo do konfiguračního menu.

Stisknutím tlačítka Setup umístěného nad tlačítkem M Mode se řidič dostane přímo do menu kontrolního displeje, kde lze individuálně nastavit pohon a podvozek, a tím přizpůsobit nastavení vozu aktuální jízdní situaci a osobním preferencím řidiče. Zjednodušená obsluha pomocí dotykového displeje nebo ovladače iDrive řidiči usnadňuje volbu různých nastavení motoru, podvozku, řízení a pohonu všech kol M xDrive. Dvě červená tlačítka M1 a M2 na M multifunkčním volantu vedle páček řazení umožňují rychle aktivovat uložená nastavení. Řidičům mohou konfigurovat dvě individuální nastavení, která zahrnují volbu pohonu M xDrive, systému DSC, motoru, převodovky, tlumičů a řízení, jakož i vzhledu zobrazení M View na Head-Up Displeji.

Neředěný M pocit v režimu TRACK.

Režim TRACK modelu BMW M5 Competition je navržen výhradně pro použití na závodních okruzích a deaktivuje všechny komfortní a bezpečnostní funkce asistenčních systémů. Aby se pozornost řidiče ještě více soustředila na cestu před ním, vypne se také audiosystém a kontrolní displej. Výsledkem je ultra čistý, závodními vozy inspirovaný M pocit. Přístrojový panel se přepne do zobrazení M View, zatímco Head-Up Displej přestane zobrazovat údaje asistenčních systémů. Výstražná světla se v reakci na nouzové brzdění automaticky neaktivují a deaktivováno je rovněž varování před čelní srážkou. Opětovným stisknutím tlačítka M Mode se systém z režimu TRACK vrátí do režimu ROAD.

Bmw m5 | foto: BMW

Široký výběr asistenčních systémů.

Všechny asistenční systémy a prvky výbavy známé z BMW řady 5 jsou k dispozici také pro BMW M5 a BMW M5 Competition. Driving Assistant Professional s rozsáhlými funkcemi je součástí standardní výbavy, zatímco asistent jízdy v kolonách a na vybraných trzích i spouštění motoru na dálku jsou jen některé z položek, které lze najít na seznamu volitelné výbavy. Pokud je součástí výbavy komfortní přístupový systém, umožňuje BMW digitální klíč uzamčení a odemknutí vozu chytrým telefonem pomocí technologie NFC (Near Field Communication). Přidržením telefonu u kliky dveří se automobil odemkne, a to i když je baterie telefonu vybitá. Řidič může BMW digitální klíč sdílet až s pěti dalšími lidmi.

Impozantní výkon vysokootáčkového motoru V8.

Pohonná jednotka pod kapotou BMW M5 a BMW M5 Competition má charakter závodních vysokootáčkových motorů, to znamená, že disponuje impozantní dynamikou a špičkovým nárůstem výkonu. BMW M5 svůj maximální výkon 441 kW/600 k generuje při 6000 1/min, BMW M5 Competition při stejných otáčkách poskytuje až 460 kW/625 k. Nejvyšší točivý moment této dvojice má hodnotu 750 Nm a nastupuje už v 1800 1/min; BMW M5 si tuto hodnotu udržuje až do 5600 1/min, zatímco BMW M5 Competition do 5860 1/min. Projev motoru lze změnit stisknutím tlačítka ze základního módu EFFICIENT na SPORT nebo SPORT+, což vede k ještě bleskovějším reakcím motoru na sešlápnutí plynového pedálu. BMW M5 sprintuje z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy, čím se posouvá do teritoria supersportovních automobilů. Ke zrychlení z 0 na 200 km/h potřebuje pouze 11,1 sekundy. BMW M5 Competition zvládne oba úkoly ještě o něco rychleji: 100 km/h proběhne za 3,3 sekundy, 200 km/h za 10,8 sekundy. Maximální rychlost BMW M5 a BMW M5 Competition činí 250 km/h, případně 305 km/h, pokud je součástí výbavy volitelný paket M Driver’s. Dvojitý výfukový systém BMW M5 a M sportovní výfukový systém BMW M5 Competition, rovněž zdvojený a s elektronicky řízenými klapkami, produkují odpovídající zvukový doprovod. Ještě hutnější zvuk lze navodit stiskem tlačítka M Sound Control. Standardně dodávaná převodovka M Steptronic umožňuje mimořádně rychlé změny rychlostních stupňů a rychlé a precizní reakce na každé lehké sešlápnutí plynového pedálu. Kolébkový přepínač rychlosti řazení Drivelogic na voliči převodovky nabízí volbu tří režimů pro hospodárnou, sportovní nebo dynamicky intenzivní jízdu na okruhu. Pro manuální řazení rychlostních stupňů může řidič použít volič převodovky nebo páčky na volantu.

Tužší uložení motoru pro BMW M5 Competition.

Mezi speciální prvky BMW M5 Competition patří pevnější uložení motoru s tužšími silentbloky. Pevnější uchycení pohonné jednotky ke karoserii automobilu je při jízdě zcela evidentní a má za výsledek ještě rychlejší reakce motoru a okamžitý přenos hnací síly na kola. Vůz se zásluhou extra tuhého uchycení motoru s větší precizností a přímočarostí vrhá do zatáček.

Jízdní dynamika: vysoké výkony provázané s každodenní použitelností.

Dynamické schopnosti nejvyššího kalibru, a to včetně schopnosti nekompromisní jízdy na závodním okruhu, kombinované s každodenní použitelností a neotřesitelnou stabilitou ve všech jízdních situacích jsou základními charakterovými vlastnostmi BMW M5. U šesté generace vysokovýkonného sedanu BMW M GmbH poprvé použil inteligentní systém pohonu všech kol M xDrive, upřednostňující pohon zadní nápravy, společně s rozsáhlými M specifickými úpravami podvozku a speciálními možnostmi nastavení elektronicky řízených tlumičů VDC (Variable Damper Control) a řízení M Servotronic. Reakce všech těchto komponentů lze nastavit různými způsoby, což řidičům umožňuje přizpůsobit jejich BMW M5 osobním preferencím a aktuální jízdní situaci. Nastavení BMW M5 Competition prošlo dalšími úpravami, které odpovídajícím způsobem zohledňují jeho mimořádný výkon a jsou navržené tak, že schopnosti tohoto provedení nejvíce vyniknou na závodní trati. Nové tlumiče z BMW M8 Gran Coupé zlepšují ovládání na limitu a současně zvyšují komfort jízdy.

M xDrive s upřednostňováním kol zadní nápravy.

Centrálně řízená spolupráce mezi pohonem všech kol M xDrive a Aktivním M diferenciálem je do velké míry „zodpovědná“ za přenos výkonu motoru na kola automobilu s maximální možnou účinností. Výsledkem je zrychlení srovnatelné se supersportovními vozy. Točivý moment je sametově plynule a variabilně rozdělován mezi přední a zadní kola pomocí elektronicky ovládané vícelamelové spojky, na zadní nápravě jej mezi kola podle potřeby znovu rozdělí Aktivní M diferenciál. Upřednostňování kol zadní nápravy systémem M xDrive dodává vozu BMW M5 jedinečnou obratnost. Kromě toho řidič může sám měnit způsob rozdělování točivého momentu mezi kola přední a zadní nápravy, a také upravit reakce stabilizačního systému Dynamic Stability Control (DSC). Režim M Dynamic Mode (MDM) je klíčem ke kontrolovaným smykům a obzvláště hravé ovladatelnosti, ovšem připraveny jsou i další tři režimy (s deaktivovaným DSC), které byly optimalizovány pro jízdu na závodním okruhu: kromě režimů 4WD a 4WD Sport mají řidiči také možnost zvolit režim 2WD s pohonem pouze zadních kol. Ten zkušeným řidičům umožňuje vyžívat se v zážitcích, jaké nabízely minulé generace M5, tedy v ovladatelnosti v její nejryzejší podobě bez asistenčních systémů, které by automobil držely na uzdě. Základem precizní ovladatelnosti BMW M5 za všech okolností, a to i v extrémně dynamických jízdních situacích, je M specifická kinematika a elastokinematika přední víceprvkové nápravy a zadního pětiprvkového zavěšení. Zajišťují neutrální chování vozu a postupný nárůst bočního zrychlení až k samotné hranici jeho fyzikálních limitů. Standardně dodávané pneumatiky (přední: 275/40 R19, zadní: 285/40 R19) byly vyvinuty speciálně pro BMW M5 a jsou obuty na leštěných kolech z lehké slitiny v provedení Orbit Grey (vpředu: 9,5 J x 19, vzadu: 10,5 J x 19). Volitelně jsou k dispozici 20palcová kola z lehké slitiny (vpředu: 9,5 J x 20, vzadu: 10,5 J x 20) s pneumatikami 275/35 R 20 vpředu a 285/35 R 20 vzadu.

Bmw m5 | foto: BMW

Nastavitelné tlumiče a řízení.

Elektronicky řízené tlumiče VDC (Variable Damper Control) a řízení M Servotronic také nabízejí velký prostor pro konfiguraci. Elektronicky řízené aktivní tlumiče VDC nabízejí tři jízdní režimy – COMFORT, SPORT a SPORT+. Režim COMFORT se zaměřuje na každodenní použitelnost v kombinaci se špičkovou dynamikou. Režim SPORT cíleně omezuje pohyby kol a karoserie a vytváří přímější kontakt se silnicí, nicméně i tak nadále nabízí dostatečný komfort. Toto nastavení se dokonale hodí pro sportovní jízdu na okresních silnicích a je ideální i pro Severní smyčku okruhu Nürburgring. Režim SPORT+ maximalizuje dynamický výkon na hladkém asfaltu a minimalizuje pohyby kol a karoserie. Zde řidič může intenzivně vnímat spojení s povrchem vozovky, což znamená, že jde o nejlepší nastavení pro posouvání hranic na závodních okruzích, jakými jsou okruhy Hockenheim nebo Sachsenring. Řízení M Servotronic umožňuje řidičům zvolit režim COMFORT pro snadnější ovladatelnost a lehkost, například při jízdě ve městě a na krátkých cestách. K dispozici je také režim SPORT, v němž je zapotřebí vynaložit na řízení větší sílu a zvětšuje se také zpětná vazba, což z něj dělá jasnou volbu pro sportovní jízdu v každodenním provozu nebo při zkoumání dynamických limitů vozidla.

Nové tlumiče pro BMW M5 Competition.

BMW M5 Competition má speciálně naladěný a ještě tužší podvozek, který využívá poznatků získaných při vývoji nového BMW M8 Gran Coupé. Používá tlumiče jeho verze Competition. Regulace tlumičů byla odpovídajícím způsobem upravena a zcela překalibrována, což vedlo ke zvýšení komfortu zejména při jízdě vysokými dálničními rychlostmi. Karoserie lépe pohlcuje nerovnosti a vyjeté koleje, což zlepšuje jízdní komfort uvnitř vozu. Toho je dosaženo bez otupení sportovní hrany a preciznosti vozidla při vysokých i nízkých rychlostech. Omezené pohyby kol přinášejí podstatně lepší ovladatelnost na limitu, což znamená ještě intuitivnější jízdní vlastnosti v každodenním provozu a lepší ovladatelnost na závodním okruhu.

Snížená světlá výška o sedm milimetrů; 20palcová kola.

BMW M5 Competition má podvozek snížený ve srovnání s BMW M5 o sedm milimetrů a jeho pružiny a tlumiče se vyznačují mnoha dalšími změnami. Zvětšený odklon předních kol zvyšuje stabilitu vozu a lépe absorbuje boční síly ve vysokých rychlostech. Příčná ramena pro udržování sbíhavosti zadní nápravy dostala namísto gumových silentbloků kloubky, což dále zvyšuje přesnost vedení stopy. Zadní příčný zkrutný stabilizátor je tužší, což omezuje tendence vozu k naklánění v zatáčkách. Upravené uložení předního příčného stabilizátoru společně s o deset procent tužšími pružinami vpředu a vzadu přineslo celkově tužší zavěšení, které má pozitivní přínos k přesnosti a reakcím řízení. BMW M5 Competition je vybaveno kovanými dvoubarevnými 20palcovými M koly z lehké slitiny s paprsky ve tvaru Y (vpředu: 9,5 J x 20, vzadu: 10,5 J x 20) a kombinovanými pneumatikami (vpředu: 275/35 R20, vzadu 285/35 R 20).

Standardně dodávané M brzdy s dvoudílnými kotouči.

BMW M5 a BMW M5 Competition jsou standardně vybavena M brzdami s dvoudílnými kotouči. Vzhledem k tomu, že jsou výrazně lehčí než běžné ocelové brzdy, jejich velká výhoda spočívá v tom, že snižují neodpruženou hmotnost. Vpředu je brzdná síla aplikována na perforované kotouče s vnitřním chlazením pomocí šestipístkových pevných třmenů s M logem. Deceleraci vzadu zajišťují jednopístkové plovoucí třmeny se zabudovanou parkovací brzdou. Kromě standardní modré barvy mohou být třmeny volitelně lakovány leskle černou nebo leskle červenou barvou. Volitelné M karbonové brzdy jsou rozeznatelné podle zlatých třmenů s M logem (šestipístkové pevné třmeny vpředu, jednopístkové plovoucí třmeny vzadu). Jsou o 23 kilogramů lehčí a vyznačují se dalším snížením neodpružené a rotující hmoty. To přináší mnoho výhod, včetně vylepšené jízdní dynamiky a komfortu odpružení. M karbonové brzdy nabízejí ještě lepší brzdný účinek než M brzdy s dvoudílnými kotouči a současně jsou odolnější vůči vadnutí. A navíc také mimořádně dobře odolávají opotřebení.

Bmw m5 | foto: BMW

Příslušenství M Performance Parts nabízí stavitelný podvozek a komponenty z uhlíkových vláken.

Podvozek M Performance z rozsáhlé nabídky příslušenství M Performance Parts umožňuje ještě sportovnější a individuálnější nastavení BMW M5 a BMW M5 Competition. Snížení světlé výšky v rozmezí 5 až 20 milimetrů, zajišťované stavitelným podvozkem, má za výsledek nižší těžiště, které omezuje náklony karoserie a otevírá dveře k ještě vyšším rychlostem v zatáčkách. U tlumičů se nastavuje stlačení i odskok.

Mezi další položky z nabídky M Performance Parts pro dvojici vysokovýkonných sedanů se řadí 20palcová M Performance kovaná kola z lehké slitiny Y-spoke v matném provedení Ferric Grey a exkluzivní aerodynamické komponenty vyrobené z vysoce kvalitních uhlíkových kompozitů. Patří mezi ně nástavce pod krajními nasávacími otvory M Performance, spoiler na spodní straně předního nárazníku M Performance, zadní spoiler M Performance Pro a zadní difuzor M Performance.

CO2 EMISSIONS & CONSUMPTION.

Nové BMW M5 (kombinovaná spotřeba paliva: 10,6 – 10,5 l/100 km; kombinované emise CO2: 242 – 239 g/km).

Nové BMW M5 Competition (kombinovaná spotřeba paliva: 10,6 – 10,5 l/100 km; kombinované emise CO2: 242 – 239 g/km).