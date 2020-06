Peugeot 308, nová modelová řada a digitální i-Cockpit®

Peugeot 308, jehož se prodalo již více než 1,5 milionu kusů, získal po celém světě 43 různých ocenění, zejména titul Auto roku, stejně jako současné modely Peugeot 3008 a 208. V roce 2020 dochází u modelové řady 308 ke změnám, které v budoucnu dotknou i ostatních modelů Peugeot.

Nabídka v segmentu kompaktních hatchbacků se neustále vyvíjí, reference však přetrvávají, a proto Peugeot 308 připravuje další epizodu své „success story“ a přichází s novinkami: V nabídce je nově odstín „Modrá Vertigo“ a dva nové typy hliníkových kol. V kabině je k dispozici 100% digitální Peugeot i-Cockpit® a kapacitní centrální displej v lesklém provedení „Glossy“.

Peugeot 308, který v segmentu C vyniká z hlediska dynamických vlastností a poměru komfortu k jízdním vlastnostem, je vybaven spalovacími motory nejnovější generace a asistenčními systémy řízení na úrovni vyšších segmentů. Peugeot 308 je prvním zástupcem nové tříúrovňové struktury nabídky modelové řady, z nichž každá nabízí další doplňkovou výbavu označovanou jako „Pack“.

Peugeot 308 | foto: Peugeot ČR

PURE DESIGN

Peugeot 308 vyniká vyváženými proporcemi jak u hatchbacku, tak u SW. Z linií přesně kopírujících mechaniku vyzařuje dynamický charakter vozu. V roce 2020 se nabídka odstínů karoserie obohatila o nový třívrstvý odstín Modrá Vertigo.

V úrovni výbavy Allure mohou mít kola Zircon 16" za příplatek diamantový výbrus, v některých zemích jsou k dispozici nová kola Boca 17". Nejvyšší úrovně výbavy zahrnují příplatkový balíček Black pack, díky kterému velká většina chromových dílů přechází na lesklé černé provedení.

Jde o tyto díly:

• maska chladiče a logo na přední straně,

• lišty kolem směrových a předních mlhových světel,

• lišty kolem bočních oken,

• hliníková kola 18" s diamantovým výbrusem Saphir Black v odstínu Black Mist,

• střešní nosiče ve verzi SW.

PURE DRIVING EXPERIENCE

Reference přetrvává, a proto Peugeot 308 nabízí poměr komfortu k jízdním vlastnostem na nejlepší úrovni v segmentu, a to verzi hatchback i SW.

Peugeot 308 je vybaven systémem, který je již od potěšení z jízdy, na němž si značka zakládá, zcela neoddělitelný – jde o digitální Peugeot i-Cockpit®. Zahrnuje desetipalcový displej s vysokým rozlišením. Přístrojový panel přebral nejnovější prvky grafického designu od posledních generací modelů Peugeot 208 a Peugeot 2008. Dotykový centrální kapacitní displej je v provedení „Glossy“ (lesklý), podobně jako u nejnovějších typů smartphonů.

Připojení smartphonu k vozidlu je pro mnoho uživatelů prioritou. Peugeot 308 proto nabízí funkci Mirror Screen , která umožňuje přenést obraz displeje telefonu na dotykovou obrazovku ve voze. Tato funkce je kompatibilní s protokoly Mirrorlink®, Android Auto® a Apple Carplay™. Navigace 3D umožňuje hlasové ovládání. Je připojena k službě TomTom®Traffic, která díky monitorování provozu v reálném čase umožňuje optimalizovat cesty . Oznamování nebezpečných úseků je nyní zdarma zahrnuto do standardní nabídky.

Peugeot 308 | foto: Peugeot ČR

Peugeot 308 nabízí komplexní řadu asistenčních systémů řízení na úrovni vyšších segmentů:

• adaptivní tempomat s funkcí Stop (u automatických převodovek) nebo funkcí 30 km/h (u manuálních převodovek) s nastavitelnou hodnotou vzdálenosti mezi vozy;

• Visiopark s couvací kamerou 180° a funkcí ParkAssist, se kterou systém dokáže změřit volné místo k zaparkování a ovládá během parkování volant namísto řidiče;

• systém automatického nouzového brzdění poslední generace (rozpozná chodce a cyklisty, a to ve dne i v noci, při rychlosti od 5 do 140 km/hod, podle verze vozu) a systém varování před srážkou;

• aktivní varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (neoznačeného okraje vozovky) s úpravou dráhy vozu v rychlosti vyšší než 65 km/hod;

• systém sledování pozornosti řidiče hlídá bdělost uživatele vozu během dlouhého řízení a při rychlostech nad 65 km/hod, a to pomocí analýzy mikropohybů volantu;

• automatické přepínání dálkových a potkávacích světel;

• systém rozpoznání dopravního značení s rychlostním omezením;

• aktivní systém sledování mrtvého úhlu (s úpravou dráhy vozu). Tato funkce je k dispozici při rychlosti nad 12 km/hod;

• elektrická parkovací brzda.

PURE EFFICIENCY

Peugeot 308 je vybaven úspornými benzínovými a dieselovými motory, které se vyznačují nízkými emisemi CO2 od 95 g/km. Tyto motory jsou homologované podle protokolu WLTP a splňují emisní normu Euro6.

Nabídka benzínových motorů zahrnuje tříválcové motory o objemu 1,2 l:

• PureTech 100 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou,

• PureTech 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou nebo automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.

Nabídka dieselových motorů zahrnuje čtyřválcové motory o objemu 1,5 l:

• BleuHDi 100 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou, BleuHDi 130 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou nebo automatickou osmistupňovou převodovkou EAT8.

V současné modelové řadě zůstává i sportovní verze Peugeot 308 GTi se čtyřválcovým motorem 1,6 l o výkonu 263 k při točivém momentu 340 Nm. Díky nízkým emisím CO2 (169 g/km podle protokolu WLTP) a v rámci této kategorie vozů vynikajícímu poměru hmotnost / výkon je tento sportovní hatchback jedním z nejlepších ve svém segmentu.

Peugeot 308 | foto: Peugeot ČR



NEW LINE-UP

Peugeot 308 hatchback i SW přinášejí nový posun značky směrem k luxusnějším kategoriím produktů, a to z hlediska designu a výbavy. Udávají tak směr, kterým se budou ubírat budoucí modely značky Peugeot. Obchodní nabídka bude čitelnější a úrovně výbavy bohatší. Novou strukturu modelové řady budou tvořit tři úrovně výbavy. Každá z nich může být doplněna přechodovou úrovní nazvanou „Pack“ (s výjimkou GTi). Cílem je splnit požadavky zákazníků, kteří hledají větší pohodlí, lepší vzhled nebo více asistenčních systémů. Struktura produktové nabídky je následující (s několika příklady prvků výbavy):

• ActivePack → Active + Mirror Screen /elektrické sklápění zpětných zrcátek / mlhové světlomety,

• AllurePack → Allure + bezklíčový přístup a startování / adaptivní tempomat

• GT Pack → GT + hliníková kola 18" / Pack Side Security / hliníkové kolejničky v zavazadlovém prostoru u SW.

Všechny vozy Peugeot 308 nabízejí digitální rádio (DAB) a u každé z úrovní získaly následující sériovou výbavu:

• Active: dvouzónová klimatizace / Pack Viditelnost / zadní parkovací asistent,

• Allure: Paket Safety Plus,

• Allure Pack: Pack Drive Assist / bezklíčový přístup a startování,

• GT: Driver Sport Pack.

V některých zemích spouští značka Peugeot webový portál Peugeot Store , první 100% online prodejnu, kde je možné zakoupit si nový vůz, ponechat starý vůz na protiúčet či zajistit si financování nového vozu pohodlně přes smartphone, tablet nebo počítač. Každý zákazník si bude moci zvolit doručení vozu domů, a to zdarma, při přísném dodržení všech bezpečnostních norem.