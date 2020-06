PSA to myslí s elektrifikací vážně

Skupina PSA a společnost Punch Powertrain podepsaly dohodu o vytvoření druhého společného podniku a rozšíření svého strategického partnerství v oblasti elektrifikace s cílem bojovat proti klimatickým změnám.

ilustrační foto | foto: Peugeot

Společný podnik se bude věnovat vývoji, výrobě a dodávkám zcela přelomové převodovky s dvojitou spojkou DT2 značky Punch Powertrain. Tento typ převodovky je určen pro novou generaci mild-hybridů (MHEV) a plug-in hybridů (PHEV). Společnost Punch Powertrain bude mít v tomto podniku většinový podíl (61 % / 39 %). V první fázi bude společnost dodávat převodovky skupině PSA, v dalších fázích je cílem zásobovat i další výrobce automobilů po celém světě. Dohoda o spolupráci podléhá obvyklým regulačním schválením.

„Naší výrobní strategií je integrace komponentů, zejména klíčových technologií, jako jsou elektrifikovaná hnací ústrojí. Výzva, která před námi stojí, se netýká jen snižování nákladů. Chceme dosáhnout cenově dostupné elektrifikace, v souladu s posláním a filosofií naší skupiny,“ uvedl za PSA Olivier Bourges, výkonný viceprezident pro programy a strategii a člen představenstva.

„Uzavření této druhé dohody o společném podniku se skupinou PSA, druhým největším výrobcem automobilů v Evropě, nás velmi těší,“ prohlásil Jorge Solis, generální ředitel společnosti Punch Powertrain. „Naše firma se posledních 45 let věnuje inovativním a nákladově efektivním převodovým technologiím. Tento nový společný podnik bude razit cestu industrializace naší příští generace převodovek pro hybridní vozy skupiny PSA a pro další výrobce automobilů.“

Punch Powertrain přinese do společného podniku, který by měl fungovat od třetího čtvrtletí 2020, činnosti související s produktovou řadou DT2, včetně špičkových inženýrských, výrobních a podpůrných funkcí. Punch Powertrain převede do nového subjektu rovněž stávající zařízení související s DT2, které se v současnosti nacházejí v belgickém městě Sint-Truiden a v Eindhovenu v Nizozemsku. Skupina PSA investuje do partnerského projektu finanční prostředky.

Nový společný podnik „Punch Powertrain PSA e-transmissions“ bude dodávat inovativní, vysoce efektivní a kompaktní automatické převodovky Punch Powertrain. Tato nákladově úsporná převodovka s dvojitou spojkou, známá jako DT2, je první na trhu, která integruje elektromotor v mild hybridu.

Tento nejnovější společný podnik poskytne jedno z prvních 48 V řešení určené do mild-hybridů (MHEV), což se ve srovnání s vozy se spalovacím motorem promítne ve významných úsporách paliva a snížení emisí CO2.

Vysokonapěťová varianta převodovky DT2 je určena pro plug-in hybridy (PHEV) a umožňuje jízdu v plně elektrickém režimu.

Dohodu o založení prvního společného podniku, která předcházela této nové dohodě, podepsaly skupina PSA a společnost Punch Powertrain v dubnu 2019. První společný podnik „Punch Powertrain PSA e-transmissions assembly“ bude od roku 2022 vyrábět v továrně skupiny PSA ve francouzských Metách novou generaci elektrifikovaných převodů (e-DCT). Tato inovativní převodovka se bude používat v nové generaci hybridních vozů skupiny PSA.