Lexus LC model 2021, lehčí, ostřejší, bez kompromisů, luxusní, úsporný, praktický, bezpečný a zábavný

Změny implementované u LC 500 v modelovém provedení 2021 se odrazily v ještě ostřejších jízdních parametrech. Za zmínku stojí zejména pokles neodpružené hmotnosti bezmála o 10 kg, kterého konstruktéři dosáhli úpravou prvků zavěšení kol včetně použití hliníkových spodních ramen, lehčích dutých stabilizátorů o jiném průměru a nového vysokopevnostního materiálu vinutých pružin. Lehčí je i konstrukce 21" kol z kované slitiny (výbava na přání).

Po snižování hmotnosti se technici zaměřili na úpravy odpružení ve prospěch hladší a měkčí charakteristiky zdvihu s lepší zpětnou vazbou od povrchu vozovky. Elektronické řízení předních tlumičů má po úpravě delší zdvih a zároveň byla vylepšena tuhost dorazů propružení pro jeho celkově hladší chod.

Díky vyšší tuhosti stabilizátorů na zadní nápravě se zlepšila odezva přední nápravy při nájezdu do zatáčky s lineárnějšími reakcemi na pokyny od volantu, opět v zájmu přímé zpětné vazby od povrchu vozovky. S ohledem na co nejlepší ovladatelnost vozidla za středních až vysokých rychlostí byl systém řízení stability vozu (VSC) rozšířen o nový aktivní asistent zatáčení (ACA). Ten pomáhá lépe kontrolovat průjezd zatáčkou přibrzďováním vnitřních kol v závislosti na velikosti bočního zrychlení vozidla za působení vyšších sil příčného zrychlení (G) při dynamické jízdě.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

MODERNIZACE PŘEVODOVKY A HYBRIDNÍHO POHONU

Lexus pro LC 500 přeprogramoval charakteristiku desetistupňové automatické převodovky Direct Shift s cílem zlepšit její reakce při běžném ježdění v pásmu, které technici označují jako „aktivní zóna“ – tedy obecně situace, kdy je škrticí klapka otevřena z 50 až 70 %. Převodové ústrojí Direct Shift dovoluje v daném pásmu zvýšit otáčky motoru pro intenzivnější pocit akcelerace před zařazením dalšího stupně. Modernizace se dotkla i režimu podřazování u vícestupňového hybridního pohonu LC 500h. Systém nyní podřazuje na druhý (nikoli třetí) stupeň ve prospěch hladšího chodu a suverénnější akcelerace na výjezdu ze zatáček.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

DESIGN BEZ KOMPROMISŮ

Kupé LC je nejexpresivnějším vyjádřením designu Lexus, zde v podobě nepřehlédnutelného rastru vřetenovité masky chladiče, protažené napříč celou přední partií vozu. Velká plocha skla v kombinaci s černými zadními sloupky vytváří efekt plovoucí střechy, zatímco chromové lišty na bocích svým tvarem připomínají křivky tradičního japonského meče katana. Zájemci o ještě dynamičtější vzhled si mohou objednat střechu z kompozitního materiálu CFRP. Jedním z nejmarkantnějších designových prvků jsou zadní skupinové svítilny se světelným podpisem, jenž připomíná přídavné hořáky tryskových stíhacích letounů. Na přídi zaujmou nápadné ultra kompaktní LED světlomety se třemi zdroji a zhruba polovičními rozměry oproti tradičním světlům.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

MARKANTNÍ ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ

Model LC vyvažuje funkčnost, pohodlí, sportovní charakter a luxus. Nízko zabudovaný přístrojový panel ve spojení s úzkými předními sloupky zprostředkuje řidiči skvělý výhled vpřed na vozovku. Uhlazené křivky výplní dveří stvrzují harmonické pojetí designu, zde s poukazem na exteriér s křivkou hladce přecházející z kapoty skrz čelní sklo. Nabídka laků karoserie zahrnuje oranžový odstín Blazing Carnelian nově dostupný pro modelové provedení 2021, resp. zelený lak Terrane Khaki, dříve vyhrazený verzi LC Limited Edition. Z dalších barevných provedení jmenujme bílou F White, kovově šedou, stříbrnou Sonic, titanovou Sonic, grafitově černou, zářivou červenou, žlutou Flare a temně modrou. Kvality sedadel navržených exkluzivně pro LC plně dostojí jejich nádhernému vzhledu. Díky dvoudílné konstrukci je hlavní kus opěradla zavěšen kolem horní části v oblasti ramen, vine se kolem zadní strany sedadla konstrukce, a poskytuje tak řidiči spolehlivou oporu i při rychlém projíždění zatáček. K ještě vyššímu požitku za volantem přispívá volant, jehož průřez se po obvodu mění, a umožňuje tak různý způsob úchopu nebo natočení zápěstí. Zvedající se boční hrana středového panelu na straně předního spolujezdce tvoří integrované madlo. Kvalita povrchu čalounění, výplňových materiálů a detailů odráží principy řemeslného zpracování světově proslulých mistrů Lexus Takumi. Krom mnoha dalších detailů uveďme např. vizuálně i na pohmat kvalitní ruční prošívání kožené hlavice řadicí páky nebo nařasení výplní dveřních panelů z materiálu Alcantara. Z nabídky barevných schémat kabiny pro modelové provedení 2021 jmenujme nové kožené čalounění v odstínech červená Flare (nahrazuje dřívější tmavě růžovou) a oranžová Manhattan. Kožené čalounění je též k dispozici v černé a okrové.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

SUVERÉNNÍ JÍZDNÍ VÝKONY

Vidlicový osmiválec provedení LC 500 od prvního okamžiku stvrzuje svůj výkonový potenciál sytým zvukem, který je produkován systémem aktivního výfuku s variabilním účinkem. Motor disponující výkonem 464 k (341 kW) uděluje vozu zrychlení z 0 na 100 km/h za necelé 4,7 s. Agregát 5,0 litru spolupracuje s desetistupňovou automatickou převodovkou Direct Shift, která po modernizaci zprostředkuje ještě těsnější propojení mezi řidičem a jeho strojem.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

POZORUHODNÝ A HOSPODÁRNÝ HYBRIDNÍ SYSTÉM POHONU

Patnáct let poté, co Lexus představil celosvětově první luxusní hybridní automobil, navazuje na tradici inovátora model LC 500h jako první vůz Lexus s vícestupňovým hybridním pohonem. Podobně jako u ostatních hybridních pohonů Lexus je benzínový motor spojen se dvěma elektromotory/generátory energie. Vidlicový šestiválec 3,5 litru s Atkinsonovým cyklem používá technologii přímého vstřikování paliva D-4S ve prospěch co nejnižší spotřeby; lehké komponenty ventilového ústrojí s technologií časování Dual VVT-i zase zajišťují dostatek točivého momentu v celém rozpětí otáček. Systém i nadále používá planetovou bezestupňovou převodovku CVT, známou z pohonů Lexus Hybrid Synergy Drive, ale doplňuje ji o jedinečnou čtyřstupňovou automatickou převodovku. Obě hladce spolupracující rychlostní skříně mění výkon ve čtyřech stupních, a optimalizují tak chod motoru v celé škále otáček. Když řidič navolí režim M, obě soukolí se společně chovají jako desetistupňové ústrojí a evokují mimořádný požitek za volantem s možností hladkého řazení pomocí páček pod volantem. V automatickém režimu se využívá řazení s umělou inteligencí (AI-Shift), které volí převodové stupně podle jízdních podmínek a pokynů od řidiče. Vícestupňový hybridní pohon podporuje intenzivnější zapojování elektromotorů za nižších rychlostí jízdy, kdy se vůz s vypnutým zážehovým motorem dokáže rozjet až na 140 km/h. Celkový systémový výkon tohoto ústrojí činí 359 k / 264 kW. Díky vícestupňovému hybridnímu pohonu může být výkon benzínového agregátu V6 a elektromotoru znásoben čtyřstupňovou automatickou převodovkou pro působivější reakce během zrychlování. LC 500h používá kompaktní a lehkou lithium-iontovou baterii, uloženou prakticky mezi zadními sedadly a zavazadlovým prostorem. Jednotka vykazuje vysokou energetickou hustotu díky 84 článkům o celkovém napětí 310,8 V.

Lexus odhaluje nové vlajkové kupé LC v modelovém provedení 2021 | foto: Lexus

MODERNIZOVANÁ MULTIMÉDIA

Multimédia na palubě LC se ovládají prostřednictvím 10,3" displeje s jemným rozlišením a funkcí rozdělené obrazovky, umožňující současně zobrazovat a ovládat různé funkce, např. audiosystém a klimatizaci. V modelovém provedení 2021 budou všechny verze LC standardně podporovat technologii Apple CarPlay a Android Auto, umožňující snadné bezdrátové propojení chytrého telefonu s přístupem k oblíbeným aplikacím pro navigaci, zábavu a zasílání zpráv. Díky technologii Android Auto je k dispozici Asistent Google, poskytující informace na míru podle osobního kalendáře uživatele, předchozích aktivit a nastavených předvoleb. Technologie Apple CarPlay zprostředkuje podobné funkce na palubním displeji multimédií při použití telefonu iPhone. Po propojení přístroje iPhone jsou k dispozici pokyny navigace, volání, odesílání a přijímání zpráv prostřednictvím Siri a další aplikace jako např. Spotify, Audible nebo podcasty Apple.

POKROČILÉ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY A JÍZDNÍ ASISTENTY

Všechna provedení LC 500 a 500h jsou standardně vybavena bezpečnostním paketem Lexus Safety System+. Jeho součástí je předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, adaptivní tempomat (ACC), systém upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení, systém rozpoznávání dopravních značek a automatické přepínání dálkových světel. Z dalších funkcí na ochranu proti nejčastějším nehodám jmenujme sledování slepého úhlu a systém monitorování provozu za vozidlem.