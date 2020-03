Nový e-BULLI, znovuzrození legendy s nejmodernější technikou

Na začátku byl zdánlivě opovážlivý nápad vybavit historický vůz Bulli pohonem s nulovými lokálními emisemi, který by byl odpovědí na výzvy nové doby. Za tím účelem vznikl tým, složený z inženýrů a designérů značky Volkswagen Užitkové vozy, odborníků na pohony ze společnosti Volkswagen Group Components a specialistů na přestavby vozidel na elektromobily ze společnosti eClassics. Za základ budoucí studie e-BULLI si tým vybral vůz T1 Samba Bus, který byl vyroben v roce 1966 v Hannoveru a před touto přestavbou jezdil půl století v Kalifornii. Od začátku byl stanoven jasný cíl: e-BULLI měl být T1 s aktuálními komponenty elektrického pohonu koncernu Volkswagen. Tento plán byl nyní realizován v podobě studie e-BULLI, která názorně ukazuje nesmírný potenciál tohoto konceptu.

Nové komponenty elektrického pohonu

Čtyřválcový „boxer“ o výkonu 32 kW (44 k) uvolnil ve studii e-BULLI místo nehlučnému elektromotoru Volkswagen s výkonem 61 kW (83 k). Již z porovnání výkonů – elektromotor je téměř dvakrát výkonnější než zážehový „boxer“ – je zřejmé, že se studie vyznačuje zcela odlišnou výkonovou charakteristikou. Ještě větší rozdíly panují z hlediska točivého momentu. Nový systém pohonu poskytuje nejvyšší točivý moment 212 N.m, což je více než dvojnásobek hnací síly původního motoru T1 z roku 1966 (102 N.m). Jak je pro elektromotory typické, maximální točivý moment je navíc k dispozici okamžitě. A tím se mění vše. „Oficiální“ T1 ještě nikdy nejezdil s takovou dynamikou jako tento e-BULLI, který nabízí dosud nevídané zážitky z tiché, plynulé a klidné jízdy. Fascinace pohonem s nulovými emisemi se zde snoubí s nenapodobitelným stylem klasického modelu Bulli.

e-Bulli | foto: Volkswagen CR

Hnací síla je přenášena prostřednictvím 1stupňové převodovky. Mezi sedadly řidiče a spolujezdce vpředu je nyní umístěna páka voliče provozních režimů s polohami P, R, N, D, B. V režimu B může řidič měnit stupeň rekuperace – zpětné získávání kinetické energie při zpomalování. Nejvyšší rychlost studie e-BULLI je elektronicky omezena na 130 km/h. T1 s původním pohonem dosahoval nejvyšší rychlosti 105 km/h.

e-Bulli | foto: Volkswagen CR

Stejně jako plochý motor s protiběžnými písty v zádi modelu T1 z roku 1966 pohání i elektromotor studie e-BULLI z roku 2020 kola zadní nápravy. Napájení elektromotoru zajišťuje sada lithium-iontových akumulátorů s využitelnou kapacitou 45 kWh elektrické energie. Ve spolupráci s firmou eClassics optimalizovaná výkonová elektronika v zádi studie e-BULLI reguluje toky elektrického proudu s vysokým napětím mezi elektromotorem a sadou akumulátorů. Stejnosměrný proud (DC) z akumulátorů je přitom přeměňován na střídavý proud (AC) pro elektromotor. Prostřednictvím tzv. měniče DC/DC je navíc napájena i elektrická síť vozidla s napětím 12 V.

Všechny sériově vyráběné díly elektrického pohonu dodala společnost Volkswagen Group Components ze svého závodu v Kasselu. Závod pro výrobu komponentů v Braunschweigu k tomu přidal moduly lithium-iontových akumulátorů, které společnost eClassics sestavila do akumulátorového systému koncipovaného speciálně pro T1. Stejně jako u nového modelu ID.3 a budoucího elektromobilu ID.BUZZ je vysokonapěťová sada akumulátorů uložena uprostřed pod podlahou. Toto uspořádání snižuje těžiště studie e-BULLI, což vylepšuje její jízdní vlastnosti.

Na rychlonabíjecích stanicích CCS nabití na 80 procent kapacity za 40 minut

Akumulátory jsou nabíjeny prostřednictvím nabíjecí zásuvky CCS (Combined Charging System), která umožňuje nabíjení jak střídavým, tak i stejnosměrným proudem. Při nabíjení střídavým proudem lze v závislosti na druhu nabíjecího zařízení využívat nabíjecí výkon od 2,3 do 22 kW. V případě stejnosměrného proudu je možné rychlé nabíjení výkonem až 50 kW. Studie e-BULLI s nabíjecí zásuvkou CCS dokáže tímto způsobem doplnit vysokonapěťovou sadu akumulátorů na 80 procent její kapacity za pouhých 40 minut. Dojezd na jedno nabití je více než 200 kilometrů.

Nový podvozek zvyšuje úroveň komfortu, dynamiky a bezpečnosti

V porovnání s modelem T1 zcela odlišné zážitky z jízdy jsou ve studii e-BULLI umocněny rovněž nově koncipovaným podvozkem: víceprvkové zavěšení předních a zadních kol, nastavitelná tuhost tlumičů a pružin ve spojení s novým hřebenovým řízením a kotoučovými brzdami s vnitřním chlazením na přední i zadní nápravě přispívají k suverénním jízdním vlastnostem s nevídanou dynamikou.

Volkswagen Užitkové vozy pozměnil i design exteriéru a interiéru

Současně s novým elektrickým pohonem vznikl pro studii e-BULLI také avantgardní a stylový koncept exteriéru a interiéru. Nový vzhled a příslušná technická řešení vyvinulo designérské centrum značky Volkswagen Užitkové vozy ve spolupráci s oddělením historických vozidel značky Volkswagen Užitkové vozy a oddělením komunikace. Designéři přitom velmi citlivě modernizovali exteriér ikony s novým dvoubarevným lakováním v metalických odstínech „Energetic Orange Metallic“/„Golden Sand Metallic MATTE“. Spojení s moderní dobou dávají jasně najevo vnější detaily, jakými jsou například nové kruhové světlomety LED s funkcí denního svícení. Na zádi jsou navíc umístěny diody LED, které řidiče již při příchodu k vozu e-BULLI informují o množství elektrické energie v sadě lithium-iontových akumulátorů.

e-Bulli | foto: Volkswagen CR

Ještě více změn se odehrálo v osmimístném interiéru modelu T1, což prozradí už zběžné nahlédnutí dovnitř okny. Designéři značky Volkswagen Užitkové vozy zcela nově koncipovali mnohé části interiéru, aniž by přitom na jedinou sekundu ztratili ze zřetele originál. Mezi nové prvky vnitřní výbavy patří sedadla, která ladí s lakováním karoserie dvoubarevným čalouněním v odstínech „Saint-Tropez“/„Saffrano Orange“.

Mezi sedadly řidiče a spolujezdce vpředu je umístěna konzola s novou pákou voliče provozních režimů jednostupňové převodovky. Na konzole je navíc umístěno tlačítko Start-Stop pro elektromotor. Podlaha je kompletně vyrobena z masivního dřeva a svým vzhledem připomíná paluby plavidel. Ve spojení s přívětivě světlými odstíny kůže tím tento elektrifikovaný Samba Bus získal přímořský charakter. Uvedený dojem ještě umocňuje velké panoramatické posuvné střešní okno.

e-Bulli | foto: Volkswagen CR

Citlivých úprav se dočkala také přístrojová deska. Originální pojetí přebírá nový rychloměr, do něhož je integrován dvouřádkový displej, jenž vytváří spojení se současností. Digitální displej v jinak analogovém rychloměru informuje řidiče mimo jiné o dojezdu. Elektroluminiscenční diody navíc ukazují, zda je zatažena parkovací brzda nebo je do zásuvky připojen konektor pro nabíjení. Uprostřed rychloměru se nachází malý, ale ušlechtilý detail v podobě stylizovaného symbolu Bulli. Tablet integrovaný do stropní konzoly zobrazuje mnoho dalších informací. Díky systému Volkswagen „We Connect“ může řidič modelu e-BULLI získávat užitečné informace z webového portálu, a to prostřednictvím aplikace na chytrém telefonu nebo na počítači. Získá zde například přehled o zbývající době nabíjení, aktuálním dojezdu, počtu ujetých kilometrů, době jízdy a spotřebě elektrické energie včetně rekuperace kinetické energie. Hudbou potěší cestující audiosystém ve vytříbeném stylu „retro“, avšak s nejmodernější technikou včetně DAB+, Bluetooth a USB. Audiosystém je propojen se zvukovou aparaturou s neviditelnými komponenty včetně aktivního subwooferu.

e-Bulli | foto: Volkswagen CR

Zájemci, které nový elektrifikovaný e-BULLI nadchl, si mohou svůj sen o T1 s nulovými lokálními emisemi splnit díky společnosti eClassics, jež nabízí přestavbu vozu T1 na elektromobil za ceny od 64 900 EUR včetně nově vyvinuté přední a zadní nápravy. Nabídka firmy eClassics zahrnuje rovněž přestavby vozidel T2 a T3. Autorizovaným prodejcům nabízí eClassics také sadu dílů připravenou k montáži.