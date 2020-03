Toyota Supra se vrací na závodní dráhu

Řídicí organizace Stéphane Ratel Organisation (dále jen SRO) v návaznosti na úspěšné technické prohlídky a jízdní zkoušky Toyoty GR Supra GT4 udělila tomuto soutěžnímu vozu homologaci pro kategorii GT4.

Po pečlivém zkoumání Toyoty GR Supra GT4 ze strany funkcionářů SRO byl uvedený model minulý týden podroben jízdním zkouškám na okruhu Paul Ricard na jihu Francie s cílem stanovit příslušný parametr BOP (vyváženost vypočtených provozních charakteristik), vztahující se na všechny vozy GT4 z důvodu férové konkurence.

Vývoj vozu GR Supra GT4 ve společnosti TOYOTA Motorsport GmbH (TMG) byl zahájen počátkem roku 2019 a zahrnoval i vyčerpávající testovací program, čítající přes 12 tisíc kilometrů na různých okruzích po celé Evropě. Vozy GR Supra GT4 prošly optimalizací za nejrůznějších podmínek pod vedením zkušeného jezdce Stéphaneho Ortelliho a dalších testovacích jezdců s různorodým profesním zázemím.

Toyota GR Supra GT4 byla navržena pro závodní jezdce všech úrovní. Její výhodou je jedinečný systém pohonu „Intelligent GT4 Racing System“, který prostřednictvím intuitivní elektroniky a automatických zásahů minimalizuje odvádění pozornosti od řízení a umožňuje plně se soustředit na samotný závod.

Toyota GR Supra | foto: Toyota

Potřebný výkon zajišťuje řadový šestiválec 3,0 litru s jedním turbodmychadlem typu Twin Scroll, odladěný na 430 koní. Sekunduje mu sedmistupňová sportovní automatická převodovka a pohon zadních kol. Bezporuchový provoz za maximálního zatížení zajišťují maziva Ravenol.

V návaznosti na udělení homologace GT4 se začnou zákazníkům okamžitě dodávat první soutěžní vozy GR Supra GT4, připravené zúčastnit se nejrůznějších závodních seriálů po celé Evropě.

Dvě vozidla zakoupil tým Ring Racing se sídlem nedaleko Nürburgringu, jeden vůz bude nasazen do německého mistrovství ADAC GT4, které letos zahrnuje šestici podniků. Další vůz pojede devítikolový seriál Nürburgring Langstrecken Serie, dříve známý pod označením VLN. Ring Racing kromě toho jeden z vozů v barvách týmu Novel Racing nasadí do závodu 24 hodin Nürburgringu.

Toyota GR Supra GT4 | foto: Toyota

Dva vozy GR Supra GT4 v letošním roce využije i francouzský tým CMR – jeden se zapojí do evropského seriálu GT4 a druhý bude nasazen do šestikolového francouzského seriálu GT4.

Tým Speedworks Motorsport z Velké Británie, který se již účastní britského šampionátu cestovních vozů (BTTC) s modelem Toyota Corolla, nasadí jeden vůz GR Supra GT4 (s jezdeckou sestavou Sam Smelt a James Kell) v rámci sedmikolového seriálu British GT, kde souběžně jedou vozidla kategorií GT3 a GT4.

Z důvodu vysokého zájmu ze strany zákazníků byly první kusy GR Supra GT4 rychle vyprodány. Výrobce již přijal objednávky na další várku vozidel, jejichž dodávka je naplánována na počátek letošního léta.