Volkswagen představil své první elektrické SUV ID.4. Do prodeje půjde ještě letos

> Rozhodnutí o modelovém označení bylo přijato: ID.4 se v ČR začne prodávat od roku 2021

> Až 500 km: Aerodynamika a hospodárnost pro dlouhý dojezd

​​​​​​​> Globální automobil: ID.4 se bude vyrábět a nabízet v Evropě, Číně a USA



„Podobně jako ID.3 bude i ID.4 uveden na trh jako vozidlo s neutrální bilancí emisí CO2,“ oznámil Ralf Brandstätter, provozní ředitel značky Volkswagen. „ID.4 budeme vyrábět a prodávat v Evropě, Číně a USA.“

Design SUV s nulovými emisemi je mimořádně aerodynamický. Ralf Brandstätter k tomu říká: „Dobrá aerodynamika snižuje aerodynamický odpor vzduchu a prodlužuje dojezd modelu ID.4 v závislosti na variantě pohonu až na 500 kilometrů.“

ID.4 bude uveden na trh zpočátku s pohonem zadních kol. Později bude následovat verze s elektrickým pohonem všech kol. Pod podlahou interiéru je umístěna vysokonapěťová sada akumulátorů, což přispívá k nízkému těžišti a velmi vyváženému rozložení hmotnosti mezi nápravy. To jsou důležité předpoklady pro dosažení optimální jízdní dynamiky. Stejně jako všechny modely na základě platformy MEB nabídne i ID.4 neobvykle prostorný interiér díky kompaktní konstrukci elektrického pohonu. Přístrojová deska SUV je přehledně uspořádaná a důsledně digitalizovaná. Intuitivní ovládání probíhá v naprosté většině případů prostřednictvím dotykových ploch a inteligentního hlasového ovládání.

Modely ID.4 a ID.3 jsou pro Volkswagen důležitými milníky na cestě k neutrální bilanci emisí CO2, jíž chce značka dosáhnout v souladu s pařížskými cíli pro ochranu klimatu do roku 2050. Již do roku 2025 mají flotilové emise CO2 značky Volkswagen klesnout o jednu třetinu. Volkswagen v současnosti investuje jednu miliardu eur do elektrifikace produktové řady a hybridizace stále většího počtu vozidel. Elektrické pohony budou totiž společně s novými částečně hybridními a externě nabíjitelnými hybridními pohony v modelových řadách s vysokými počty vyrobených vozů, mezi něž patří například úspěšný Golf, významně přispívat ke snižování flotilových emisí.