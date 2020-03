HONDA FORZA 300, modelový rok 2020

Úvod

Jméno Forza má v řadě jednostopých modelů značky Honda své nezaměnitelné místo. Historie tohoto prémiového skútru střední kategorie se datuje do roku 2000: tehdejší první model nastavil vysokou laťku co se týče živých jízdních vlastností, objemných odkládacích prostor, či inovativní kombinované brzdové soustavy. Byl velmi dobře přijat po celé Evropě, přičemž majitelé oceňovali zejména jeho univerzálnost pro všechny aspekty každodenního života.

Od té doby se model Forza 300 neustále vyvíjel, vždy si ale zachovával svou charakteristickou kombinaci sportovního a cestovního (GT) charakteru. V roce 2004 získal elektronicky řízenou převodovku s plynule měnitelným převodem Honda S MATIC CVT (Continuously Variable Transmission), systém Smart key na ochranu proti krádeži, úsporný systém elektronického vstřikování paliva PGM-FI a schránku pod sedlem s prostorem na dvě integrální helmy.

V roce 2005 pak přibyl protiblokovací systém ABS a v roce 2008 luxusní doplňky, jako audiosystém s reproduktory či inovovaná převodovka S MATIC (s režimem fázového automatického řazení) a kombinovaný brzdový systém s ABS. Další změna nastala v roce 2016, kdy model Forza 300 získal nové proporce, díky kterým jezdec i spolujezdec sedí hlouběji „ve stroji“, což jim zajišťuje naprostý komfort i při dálničních rychlostech.

Rok 2018 byl ve znamení představení radikálně inovovaného modelu Forza 300 – lehčího, menšího, chytřejšího a sportovnějšího, který se vydal ve stopách mimořádně oblíbeného menšího sourozence, modelu Forza 125, ale zároveň si uchoval všechny důležité atributy své ho „GT“ charakteru.

Informace o modelu

Forza 300 si zachovává svůj ostrý sportovní vzhled i dynamické a kompaktní rozměry. V rámci modernizace v roce 2018 došlo k prodloužení rozvoru a zmenšení šířky stroje a díky výše umístěnému sedlu se zlepšil výhled jezdce do okolí. Revidovaný podvozek, nový rám a větší zadní kolo přispěly k lepší akceleraci, maximální rychlosti i k nižší spotřebě paliva.

Elektricky plynule nastavitelný štít zajišťuje maximální ochranu před větrem při vysokých rychlostech, stejně tak jako absolutní volnost při pohybu ve městě. Systém nastavitelné kontroly trakce Honda Selectable Torque Control (HSTC) lze zapnout či vypnout tlačítkem na levé rukojeti.

Výrazný přístrojový panel je tvořen analogovými číselníky doplněnými o digitální displej zobrazující doplňkové informace. Kompletní osvětlení je tvořeno LED diodami. Inteligentní klíč Smart Key umožňuje ovládání volitelného 45litrového vrchního kufru.

Pro rok 2020 tento model přichází se speciální „limitovanou edicí“ vyznačující se výrazným barevným provedením v kombinaci šedé a lesklé černé, prémiovými prvky v podobě červených švů na koženém sedle a polepů ráfků kol, vrchním kufrem v barvě stroje s odemykáním pomocí inteligentního klíče a novým výrazným logem Forza 300.



Výbava a vzhled

• Elektricky nastavitelný štítek ovládaný z levé rukojeti

• Přístrojový panel tvořený kombinací analogových a digitálních přístrojů

• Prostor pod sedlem pro dvě integrální přilby

• Kompletní LED osvětlení

• Pro rok 2020 je dostupná nová limitovaná edice



Designové linie modelu Forza 300 ustupují směrem vzad od elektricky ovládaného štítu, jenž se ovládá spínačem na levé rukojeti a umožňuje plynulé nastavení v rozmezí 140 mm. Jeho konstrukce poskytuje ochranu před větrem (tím, že proud vzduchu odklání nad hlavu jezdce a kolem ní) a snižuje aerodynamický hluk. Stabilita a komfort při vyšších rychlostech – a při jízdách na delší vzdálenosti – může být kdykoli zaměněna za pocit větší volnosti se štítem v dolní poloze. Stačí jednoduše stisknout tlačítko na levé rukojeti a posunout štít do jakékoliv polohy ve 140mm rozmezí.

Do schránky pod sedlem lze uložit dvě integrální přilby. Schránku je také možné přepažit a do jedné části uložit přilbu, zatímco druhá část poslouží pro uložení vybavení do deště, které má formát balíčků o velikosti listu A4. Schránka umístěná v levé přední části kapotáže je uzamykatelná a její vnitřní prostor si může jezdec uspořádat podle svých požadavků, například pro uložení telefonu nebo láhve s vodou. V tomto prostoru se také nachází 12V zásuvka. Všechna světla jsou vybavena LED diodami.

Inteligentní klíč Smart Key u modelu Forza 300 dokáže kromě standardního ovládání zapalování a schránky pod sedlem také zamykat a odemykat volitelný 45litrový vrchní kufr. S inteligentním klíčem v kapse jezdce se kufr automaticky zamkne poté, co jezdec odejde. Je možné ho zamknout také přímo klíčem. Tlačítko pro otevírání kufru se nachází na jeho spodní ploše a aby byl jeho vnitřní prostor co největší, je ovládací mechanismus umístěn na zadní části stroje.

Přístroje obsahují analogový ukazatel rychlosti a otáčkoměr, mezi nimiž se nachází digitální displej, který je schopen přepínat mezi 3 režimy (pomocí tlačítka na levé rukojeti); počítadlo kilometrů, zbývající dojezd a aktuální spotřeba paliva; denní počítadlo kilometrů, průměrná spotřeba a čas jízdy; nebo okolní teplota a informace o stavu baterie.

Díky důrazu na styl a efektivní aerodynamiku se v proporcích modelu Forza 300 odráží tvary oblíbené Forzy 125, charakterizované moderními liniemi, které vytvářejí skutečný dojem sportovního charakteru a volnosti. Dynamický vzhled stroje odráží agilitu a výkon dané jeho kompaktními rozměry. Stříbrné akcenty kolem přídě, přední a boční kapotáže dodávají stroji dotek elegance a podtrhují jeho celkový prémiový charakter.

Model Forza 300 pro rok 2020 bude k dispozici v pěti barevných provedeních:

Modrá metalíza „Crescent Blue Metallic“

Černá perleťová „Pearl Nightstar Black“

Matná šedá metalíza „Matt Cynos Grey Metallic“

Matná bílá perleťová „Matt Pearl Cool White“

Limitovaná edice – exkluzivní šedá „Air Force Grey“

Honda Forza 300 | foto: Honda



Podvozek

• Krátký rozvor s ostrou geometrií řízení

• Kompaktní rozměry ve spojení s praktickou výškou sedla

• Obě kola z hliníkové slitiny, zadní o rozměru 14 palců

Vylepšení provedená v roce 2018 přinesla modelu Forza 300 zcela nový podvozek. Rozvor činí 1 510mm, sklon přední vidlice dosahuje 26,5° a závlek má hodnotu 89 mm. Chladič a baterie jsou umístěny mezi palivovou nádrží a schránkou pod sedlem, což přispívá k centralizaci hmoty. Pohotovostní hmotnost činí 182 kg.

Nový model je oproti verzi z roku 2017 o 25 mm kratší, celková délka dosahuje 2 140 mm. Sedlo zůstává na úrovni 780 mm, takže pozice jezdce je přirozeně vzpřímená a přispívá k vynikajícímu výhledu do všech stran. Řídítka jsou široká 755 mm, příď stroje je široká 580 mm a šířka v oblasti zrcátek dosahuje 860 mm – kompaktní rozměry usnadňují proplétání se provozem v rušných ulicích.

Robustní 33mm teleskopická vidlice je doplněna dvěma zadními tlumiči se sedmiúrovňovým nastavením předpětí, jež jsou spojeny s jednodílným hliníkovým kyvným ramenem.

15palcové přední kolo z hliníkové slitiny je obuto do pneumatiky o rozměru 120/70-15, zatímco 14palcové zadní kolo používá pneumatiku o rozměru 140/70-14, jež nabízí maximální trakci a jízdní komfort.

Přední kolo je opatřeno jedním brzdovým kotoučem o průměru 256 mm, kterému sekunduje 240mm kotouč na zadním kole. Pro lepší kontrolu při brzdění na kluzkém povrchu je stroj vybaven dvoukanálovým systémem ABS.

Motor

• Lepší akcelerace, vyšší maximální rychlost a nižší spotřeba paliva

• Systém Honda Selectable Torque Control (HSTC) součástí standardní výbavy, lze jej zapnout a vypnout tlačítkem na levé rukojeti

Forza 300 sdílí svůj kapalinou chlazený motor s čtyřventilovým rozvodem SOHC, elektronickým vstřikováním paliva a objemem 279 cm3 s legendárním modelem SH300i. Jeho výkonnostní charakteristiky byly (díky upravenému sání, dlouhým svíčkám a upravenému časování ventilů) vyladěny nejen s ohledem na zábavnou jízdu v celém rozmezí otáček, ale také na mimořádně nízkou spotřebu paliva.

Vrtání a zdvih jsou 72 mm x 68,5 mm a kompresní poměr dosahuje hodnoty 10,5:1. Motor disponuje maximálním výkonem 18,5 kW při 7 000 ot./min. a točivým momentem 27,2 Nm při 5 750 ot./min. : sprint na 200 m stroj zvládne za 11,1 s a maximální rychlost dosahuje 129 km/h. Spotřeba paliva dosahuje 3,2 l/100 km. Palivová nádrž pojme 11,5 litru, což umožňuje dojezd přes 350 km.

Systém HSTC, který přibyl v rámci modernizace provedené v roce 2018, detekuje rozdíl mezi otáčkami předního a zadního kola, vypočítává případný prokluz a na základě těchto údajů upraví pomocí vstřikování točivý moment motoru tak, aby se obnovila trakce zadního kola. Systém HSTC lze zapnout nebo vypnout spínačem na levé rukojeti. Zásah systému HSTC při jízdě je indikován blikající ikonou „T“ na digitálním displeji.

Motor modelu Forza 300 se vyznačuje osvědčenou konstrukcí s dlouhou životností. Válečkové vahadlo, radiální kluzná ložiska klikového hřídele a uzavřená kliková skříň jsou zárukou dlouhodobé spolehlivosti. Objem olejové náplně je 1,7 litru. Ke snížení vnitřního tření přispívá posunutí válce o 5 mm. Automatická odstředivá spojka přenáší sílu motoru na převodovku V-Matic s převodovými poměry zvolenými s ohledem na pružnou reakci v nízkých rychlostech a na dynamickou akceleraci. Koncový převod je zajištěn klínovým řemenem.

Honda Forza 300 | foto: Honda



Příslušenství

Pro model Forza 300 bude k dispozici široká nabídka originálního příslušenství Honda. Patří sem:

45litrový vrchní kufr ovládaný inteligentním klíčem

Zadní nosič (pro přímé upevnění)

Vnitřní tašky

Vyhřívané rukojeti

Alarm