DS představí v Ženevě vlajkový model, velký elegantní sedan DS 9

Elegance štíhlé siluety

DS 9 je dlouhá 493 cm a široká 185 cm, kola mají průměr 69 cm. Je tedy výraznější než jiné sedany této kategorie. Vůz je zkonstruován na nově přepracované platformě EMP2 s mimořádným rozchodem, z něhož prostorově těží zejména cestující na zadních sedadlech. Siluetu dotváří prudce klesající střecha na způsob fastbacku.

Elegantní sedan DS 9 přebírá klasické principy značky DS Automobiles, má expresivní přední část s maskou DS Wings a mřížkou chladiče vytvořenou pomocí parametrického designu, s trojrozměrným výbrusem, který jí dodává výrazný charakter a plastický reliéf. Na kapotě se poprvé objevuje i gilošovaný dekor „Clous de Paris“ ve tvaru šavle, který byl dosud používán jen v interiéru vozů DS.

Značka DS představí v Ženevě svůj vlajkový model, velký elegantní sedan DS 9 | foto: DS Automobiles

Model DS z roku 1955 připomínají lišty ve tvaru kornoutků na okrajích střechy, které byly typickým znakem legendárního sedanu. Nyní byly upraveny a byla do nich zasazena nová boční obrysová světla, společně vytvářejí typický znak DS 9.

Plynulou elegantní siluetu podtrhuje linie vedoucí bez jakéhokoliv přerušení od masky chladiče přes kapotu, čelní sklo a střechu po zavazadlový prostor. Boky jsou hladké, táhnou se ladně od předních světlometů k zadním světlům. Vše podtrhují výsuvné kliky dveří v barvě karoserie a dvoubarevné provedení s černou střechou posilující sílu elegance.

I zezadu je patrná touha integrovat každý prvek do jednoho celku. Zadní blatníky, nárazník a kufr na sebe plynule navazují. Do vytvořené plochy jsou zasazena propracovaná zadní světla vytvářející díky kontrastu působivý trojrozměrný motiv šupin. Podtrhují je boční lišty ve tvaru šavlí vzdávající hold designovým prvkům velkých francouzských karosářů 30. let. Celkový vzhled zadní části umocňuje třetí mimořádně tenké brzdové světlo, které posiluje vizuální efekt zadního okna.

E-Tense: síla a komfort hybridního pohonu s výkonem až 360 koní

DS 9 bude nejprve nabízen s plug-in hybridním pohonem E-Tense tvořeným benzínovým turbo motorem PureTech a elektromotorem s celkovým výkonem 225 k, který dokáže díky baterii 11,9 kWh ujet 40–50 km (WLTP) v režimu s nulovými emisemi.

Elektromotor s osmistupňovou automatickou převodovkou může dosáhnout maximálního výkonu 80 kW (110 k) a 320 Nm. Používá se při rozjíždění, ke zvýšení akcelerace při jakékoli rychlosti a pro jízdu v režimu s nulovými emisemi až do 135 km/hod. Při nastartování se vždy automaticky spustí elektrický režim, doplněný hybridním režimem, který automaticky řídí jednotlivé druhy energie. Vůz jede ve 100% elektrickém režimu, ve 100% benzínovém režimu, nebo v režimu, který oba módy kombinuje, pokud to situace vyžaduje. Posádka si tohoto přechodu ani nepovšimne. Režim E-Tense Sport nabízí maximální kumulaci obou dostupných energií, s upraveným nastavením akceleračního pedálu, převodovky, řízení a řízeného odpružení. Zvyšuje potěšení z jízdy a dynamiku, to vše v naprostém klidu.

DS 9 používá systém rekuperace energie, který dobíjí baterii při zpomalení nebo ve fázi brzdění. Funkce E-Save navíc umožňuje zajistit rezervu energie v baterii, která umožňuje absolvovat část cesty v režimu nulových emisí (výběr z několika úrovní), například když řidič ví, že ho čeká vjezd do bezemisních zón v centru města. Baterii lze nabít za 1 hod 30 min pomocí palubní nabíječky o výkonu 7,4 kW zapojené přes standardně dodávaný kabel do domácí nebo veřejné nabíjecí stanice.

Nabídka motorů E-Tense a benzínových motorů

Nabídku brzy doplní dva další motory E-Tense, jeden o výkonu 250 k pro pohon 2 kol s rozšířeným dojezdem a druhý o výkonu 360 k pro inteligentní pohon všech 4 kol. V Číně bude při uvádění na trh k dispozici verze E-Tense 250 k.

V nabídce je rovněž benzínový motor PureTech o výkonu 225 k. Všechny modely jsou dodávány s osmistupňovou automatickou převodovkou.

DS Lounge: know-how francouzského luxusu ve službách cestování

Co kdyby byl komfort na zadních sedadlech konečně stejný jako vepředu? S DS Lounge nabízí značka DS Automobiles posádce DS 9 své prvotřídní know-how.

Elegance ušlechtilých materiálů použitých na velkých plochách, přístrojová deska zcela čalouněná kůží Nappa a zpracování sedadel Bracelet jen podtrhuje péči, která byla věnovaná každému detailu. Tlačítka ve formě krystalů, čalounění Alcantara® na celém stropě a na slunečních clonách a úchyty ručně potažené kůží lákají k doteku a vyvolávají příjemné pocity.

DS 9 poskytuje díky širokému rozvoru 290 cm spoustu prostoru na zadních sedadlech. Sedadla jsou vyhřívaná, odvětrávaná a jsou vybavena masážní funkcí, což je v této v kategorii premiéra. K celkovému pohodlí přispívá středová loketní opěrka, a i ona nabízí možnosti převzaté z vyšších segmentů: zpracování v kůži, úložné prostory vybavené zásuvkami USB, ovládání masážních sedadel a barevné vnitřní osvětlení.

DS 9 nabízí novou definici individualizovaného komfortu, kde lze všechny parametry upravit pro optimální pohodlí. Díky tomuto detailu si každý cestující řídí vlastní pohodlné prostředí sám.

Individualizace prostřednictvím „Inspirations DS“

Tento prvotřídní komfort se projevuje také v možnostech úprav na míru prostřednictvím „DS Inspirací“. Každý styl interiéru, pojmenovaný po některé ze slavných čtvrtí Paříže, má svůj vlastní charakter, se sedadly potaženými kůží nebo Alcantarou®. Pozornost věnovaná jednotlivým detailům nabízí řadu možností: tlačenou kůži u sedadel u Inspirace DS Bastille nebo u Inspirace DS Rivoli, černou Alcantaru® u Performance Line a kůži Nappa Art Ruby s ikonickým motivem hodinkového pásku (Bracelet) u Inspirace DS Opéra. Tato nejluxusnější verze má volant celý potažený červenou kůží Rubis a nastavitelné vícebarevné osvětlení s osmi odstíny, které dovedou vytvořit příjemnou atmosféru.

Péče věnovaná detailům, která se projevuje precizním zpracováním, je součástí francouzského know-how. Příkladem je kolečko ovladače poseté krystaly, perlové prošití, které nenápadně podtrhuje motiv Bracelet na sedadlech, či ozdobné prvky na přístrojové desce a dveřních panelech. Ovladače středové konzoly jsou zdobeny gilošovaným motivem „Clous de Paris“, jenž odkazuje na významnou francouzskou hodinářskou firmu. V horní části palubní desky jsou umístěny otočné hodinky B.R.M.

Komfort a akustická radost

Značka již od svého vzniku věnuje velkou pozornost vylepšování akustického komfortu, který se ve voze DS 9 posunul na novou úroveň díky speciální úpravě zacílené na potlačení vnějšího hluku. Vrstvené akustické sklo je doplněno svařovanou a lepenou karoserií, která potlačuje vibrace. Potěšení umocňuje hi-fi zařízení Focal Electra®, které bylo speciálně vyvinuto pro DS 9. Mezi čtrnáct reproduktorů rozmístěných v kabině byly přidány nové mřížky výškových reproduktorů z nerezové oceli.

DS Active Scan Suspension

Systém DS Active Scan Suspension zahrnuje kameru snímající silnici, čidla světlé výšky, akcelerometry a detektory náprav, které zaznamenávají všechny pohyby a přenášejí je do systému, jenž mění tlumení a odpružení každého kola, aby se zvýšila bezpečnost, pohoda za volantem a výsledkem byl bezkonkurenční komfort. Odpružení DS 21. století v sobě spojuje útulný komfort velkého prestižního sedanu s dynamikou kupé kategorie GT.

Stále více technologií

DS 9 nabízí nejen DS Lounge, jenž je ve své kategorii již referencí, ale i špičkové technologie, které se proslavily u ostatních modelů řady DS.

DS Drive Assist

DS 9 umožňuje díky systému DS Drive Assist řidiči využívat poloautonomní řízení úrovně 2, umožňující překonat velké vzdálenosti v největším pohodlí a optimální bezpečnosti. Rychlost je regulována podle okolí. Systém používá několik čidel a působí na řízení, aby vedl DS 9 v jízdním pruhu, který si řidič zvolí. Systém je použitelný do rychlosti 180 km/hod (podle legislativy dané země) a řídí rychlost a dráhu jízdy pod dohledem řidiče, kterému přináší bezpečí a klid.

Řízení rychlosti se provádí pomocí adaptivního tempomatu spojeného se systémem zastavení motoru. Umožňuje zejména řídit jízdu v dopravních zácpách: auto se automaticky znovu nastartuje, pokud se zastaví na méně než tři sekundy. V případě delšího zastavení se DS 9 restartuje stisknutím tlačítka nebo sešlápnutím pedálu akcelerátoru.

Palubní kamera systému DS Drive Assist rozpoznává přerušované a souvislé čáry. Za jízdy neustále analyzuje okolí a dešifruje situaci. Umožňuje udržet vůz v jízdním pruhu, dokonce i v části jízdního pruhu, kterou si řidič zvolí. Pokud si řidič přeje převzít kontrolu nad řízením, stačí mu pevně uchopit volant. Úprava směru se přeruší také zapnutím směrovky. Systém lze aktivovat při rychlosti 30 km/hod a poté funguje v rychlostech od 0 do 180 km/hod.

DS Park Pilot

Funkce DS Park Pilot slouží k nalezení místa k zaparkování, stačí jen toto místo přejet rychlostí do 30 km/h. Řidič poté na dotykovém displeji označí, že chce zaparkovat a vybere zda podélně, nebo svisle. Pak mu stačí stisknout tlačítko „Park“ a nechat vše na systému. Zrychlení, brzdění a směr jízdy se řídí automaticky, a to jak při parkování, tak při výjezdu z parkovacího místa.

DS Safety

Během dlouhých cest představuje špatná viditelnost nebo nepozornost často zvýšené riziko nebezpečí. Systém DS Safety zahrnuje 6 hlavních funkcí, díky nimž je jízda výrazně bezpečnější: DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring, DS Active LED Vision, aktivní sledování mrtvých úhlů, automatické nouzové brzdění, systém čtení dopravních značek s uvedením povolené rychlosti.

DS Night Vision

Systém DS Night Vision zaručuje řidiči lepší vidění ve tmě. Infračervená kamera umístěná vpředu v masce chladiče objeví chodce či zvířata na silnici až do vzdálenosti 100 metrů. Řidič vidí scénu v infračerveném zobrazení na digitálním displeji ve voze, kde se zjištěná nebezpečí objeví nejprve žlutě a pak červeně orámovaná. Řidič může díky tomu lépe zareagovat.

DS Driver Attention Monitoring

Systém DS Driver Attention Monitoring používající infračervenou kameru umístěnou nad volantem a kameru v horní části čelního skla neustále hlídá oči řidiče a jejich únavu (mrkání), obličej (směr pohledu) a pohyby hlavy a tím hrozící roztržitost, dále dráhu automobilu podle čar na silnici a zejména vychýlení ze směru nebo trhavé pohyby volantem. Jakmile systém vyhodnotí u některého z těchto faktorů nelineární nebo zmatečné pohyby, nestandardní mrkání očí či jiné známky únavy řidiče, automaticky aktivuje zvukový signál a na centrálním displeji se objeví výstražná zpráva. Tato funkce funguje ve dne i v noci.

DS Active Led Vision

Světla DS Active LED Vision nepřinášejí jen opravdu velmi příjemný výhled, ale dokáží přizpůsobit paprsek světla z hlediska šířky i dosahu podmínkám na silnici a rychlosti vozu. K dispozici je pět režimů, které se spouští automaticky: Parking, Town Beam (šířka světelného toku se zvětší po 5 vteřinách jízdy), Country Beam (zaměření dopředu při rychlosti nad 50 km/hod.), Motorway Beam (dosah se prodlouží při rychlosti nad 110 km/hod.), Adverse Weather (výkon modulů se zvýší a intenzita hlavních světlometů se sníží). Nabídku doplňuje funkce „otáčení světlometů“ a High Beam (automatické přepínání dálkových a potkávacích světel). Tím, že světla silnici osvětlují lépe a do větší vzdálenosti nebo více do stran, zvyšuje se bezpečnost řidiče i posádky.

DS Smart Access

Díky DS Smart Access nepotřebujete k vozu DS klíč, neboť právo na přístup předáváte smartphonu. Při odemykání se kliky vysouvají z karoserie jako kouzlem. Poté je možné nastoupit a nastartovat auto. Právo na používání vozu lze delegovat na dalších pět telefonů i dálkově... Prostřednictvím aplikace MyDS umí funkce DS Smart Access otevřít dveře sdíleného automobilu. Tato funkce umožňuje majiteli povolit používání vozu DS 9 jiným telefonem a v časovém úseku, který určí majitel. Díky technologii Bluetooth® je systém funkční i bez sítě GSM.