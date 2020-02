Aston Martin Vantage Roadster, James Bond by měl radost

Aston Martin Vantage Roadster je stejně jako kupé poháněn motorem Mercedes-AMG s objemem 4 litry. Díky dvěma turbodmychadlům poskytuje výkon 375 kW (510 koní), přičemž točivý moment vrcholí hodnotou 685Nm. Motor V8 je spárován s 8stupňovou automatickou převodovkou ZF. Vantage Roadster zrychluje z 0 na 60 MPH (97 km/h) za pouhých 3,7 sekundy a je schopen se rozjet až na 306 km/h.

aston martin vantage | foto: Aston Martin

Hmotnost vzrostla o pouhých 60 kg ve srovnání s kupé. A to díky novému, lehčímu mechanismu typu střechy . Na míru šitá tkanina střechy je doplněna kompaktním pohonem s mechanismem Z-fold, který zajišťuje rychlý provoz. Stáhnutí střechy zabere 6,7 ​​s, její opětovné natažení pak 6,8 s a to vše při rychlostech až 50 km/h. I při stažené střeše se do zavazadlového prostoru vejde 200 litrů.To umožňuje pohodlný převoz třeba golfového vaku.

První dodávky vozu Vantage Roadster jsou naplánovány na druhý kvartál letošního roku. Ceny budou v Německu startovat na částce 157 300 Euro (dle současného kurzu asi 3 812 571 Kč).