PREMIÉRA UŽ BRZY. Toyota ukáže nový ostrý a dostupný hothatch

Prozatím automobilka zveřejnila pouze fotky vozu v maskovací folii. Premiéra se měla původně odehrát v listopadu na Australské rallye, která však byla z důvodu rozsáhlých požárů zrušena. Představení má proběhnout v nadcházejících dnech a zdroje hovoří o 10. lednu při příležitosti autosalonu v japonském Tokiu.

Toyota připravuje představení ostrého modelu Yaris GR-4 | foto: Toyota

Zatím můžeme vidět z fotek několik slibných detailů. Vůz bude mít značně rozšířené blatníky a lehké sportovní disky kol. Z dostupných zdrojů má mít novinka motor s atraktivně bublajícím zvukem. Měl by to být nástupce Yarisu GRMN, jenž se prodával jen v limitované edici. U GR-4 by mělo jít o klasický produkční model bez omezení prodejů.

Dle japonské automobilky má být pod kapotou přeplňovaný tříválec. Možná jste teď někteří z vás lehce zklamaní. Ale třeba u nové fiesty ST je vidět, že také auto s tříválcem může řidiče bavit.

V Japonsku se GR-4 má začít prodávat od poloviny roku 2020. Není zatím známo, kdy má novinka přijít na evropský trh.