TAKHLE MÁME BRZY JEZDIT PODLE BMW. Ukáže zcela jiný interiér modelu i3

Přítomnost prémiového výrobce automobilů na výstavě spotřební elektroniky CES 2020 se dá shrnout pod hashtag #ChangeYourPerspective. Středem je silné přesvědčení společnosti, že dokáže nejen porozumět požadavkům na mobilitu budoucnosti, ale zároveň přinášet i řešení těchto požadavků. Expozice společnosti BMW Group představí tuto změnu v perspektivě, zatímco zážitky a praktické ukázky ji návštěvníkům z celého světa ukáží v realitě.

Model BMW i3 sehrává v městském prostředí již sedm let roli ikonického ambasadora radosti z elektrické jízdy, dlouhodobé udržitelnosti a inteligentní konektivity. Tyto vlastnosti mu dopomohly k tomu, aby se stal celosvětově nejprodávanějším elektrickým prémiovým kompaktním vozem. Společnost BMW Group nyní přináší model BMW i3 Urban Suite na výstavu CES do Las Vegas, aby tam představil zážitek z mobility vytvořený přesně na míru podle individuálních potřeb a požadavků cestujících. Aby se toho podařilo dosáhnout, prošel model BMW i3 kompletní přestavbou (beze změn zůstaly pouze sedadlo řidiče a palubní deska), nyní je jeho interiér místem, které nabízí relaxační atmosféru na úrovni útulného butikového hotelu. Záměrem bylo vytvořit přitažlivé místo, které bude během pobytu vyvolávat maximálně příjemné pocity a stane se z něj ideální místo na odpočinek, vychutnávání si palubního zábavního systému či umožňující plné soustředění na práci. A to vše v klidné a uvolněné atmosféře.

BMW i3 Urban Suite ukazuje, co může nabídnout elektromobil ve městě | foto: BMW

Tohoto spojení se podařilo dosáhnout například rozměrným a pohodlným křeslem s opěrkou na nohy, super rychlým internetovým propojením s okolním světem pomocí sítě 5G, ze stropu výklopným displejem a osobním ozvučením Sound Zone.

BMW i3 Urban Suite zároveň představuje i logický krok k naplňování udržitelné mobility, ke které se BMW Group zavázalo. Vozidlo podtrhuje komplexní přístup k odpovědnému využívání zdrojů, což zahrnuje i pohon s nulovými lokálními emisemi, pečlivý výběr materiálů v interiéru a použití odpovídajících výrobních procesů. Pro čalounění se využívají látky z recyklovaných materiálů a na palubě vozidla se kombinují s certifikovaným dřevem či s kůží vyčiněných olivovým olejem. Koberečky na podlaze jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, které se následně, v rámci principů uzavřené ekonomiky, mohou po skončení životního cyklu v automobilu, vrátit do výrobního oběhu.

V rámci příprav na výstavu CES se flotila standardních modelů BMW i3 proměnila v Mnichově na verzi Urban Suite a následně se přepravily do Las Vegas, kde poslouží pro dopravu v ulicích města. Díky speciálně vyvinuté aplikaci si následně každý, kdo má zájem o odvoz do své požadované destinace, může objednat transport ve vozidle BMW i3 Urban Suite.

Vozidlo pak cestujícím poskytne jedinečné zážitky vyplývající z inovativního a udržitelného konceptu mobility podle představ BMW Group. Cestující se zároveň na vlastní kůži přesvědčí, že luxusní cestování nebude v budoucnu záležitostí velikosti vozidla, ale výjimečné zážitky budou připraveny poskytnout i kompaktní modely.

BMW i3 Urban Suite představuje pouze jedno z lákadel expozice společnosti BMW Group na výstavě CES 2020 v Las Vegas. Komplexní informace o všech vlastnostech a prvcích vozidla budou k dispozici 7. ledna po začátku výstavy.