ŠKODA slaví 125 let. Podívejte se, co NABÍDNE ve speciální edici

U příležitosti oslav 125 let od založení mladoboleslavské automobilky přijdou na začátku roku 2020 na tuzemský trh nové akční modely spojené s tímto významným výročím.

Škoda má historii dlouhou 125 let | foto: Škoda Auto

Všechny akční modely mají výbavu vycházející z výbavového stupně Ambition, která byla obohacena o řadu prvků mimořádné výbavy.

Akční modely 125 let, které budou k dispozici s širokou škálou zážehových i vznětových motorů, přinášejí zvýhodnění až 32 000 Kč a již nyní je lze objednat.

Nová Škoda Octavia je nejdůležitějším modelem a důstojným zástupcem při oslavě 125 leté historie značky Škoda. | foto: Škoda Auto

Škoda patří k šesti nejstarším automobilkám na světě, takže u stopětadvacetin je určitě co slavit.

Nové akční modely korespondující s klíčovými hodnotami značky ŠKODA, jsou dobře vybavené a dostupné za příznivou cenu.

ŠKODA KAROQ 125 let vychází z výbavového stupně Ambition, k němuž přidává signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu i vzadu, vyhřívaný volant a pakety Family a Ambition Plus, přinášející například LED hlavní světlomety s funkcí adaptivního svícení a výsuvné ostřikovače světlometů, LED přední mlhové světlomety s přisvěcováním při odbočování (Corner) nebo signalizaci vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu. Doporučená prodejní cena startuje na 555 900 Kč včetně DPH, což představuje zákaznickou výhodu 32 000 Kč oproti identicky vybavené specifikaci Ambition ze standardního ceníku.

Dalším modelem v nabídce je ŠKODA SCALA 125 let, jejímž základem je rovněž výbavový stupeň Ambition. Speciální model bude dostupný pro všechny motorizace vyjma varianty G-TEC. Kromě standardní výbavy český výrobce přidává navíc 16“ kola z lehké slitiny, vyhřívání předních sedadel, signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu, Sunset – zatmavená zadní okna, zadní TOP LED světla s animovanými směrovkami nebo elektrické ovládaní oken pro pasažéry na zadních sedadlech. Celkově přináší akční model cenové zvýhodnění 26 000 Kč oproti standardnímu modelu. Doporučená prodejní cena začíná na 377 900 Kč včetně DPH.

Nabídku uzavírá ŠKODA FABIA 125 let. K základnímu výbavovému stupni Ambition, dostupnému pro všechny motorizace, přidá speciální verze 125 let navíc signalizaci vzdálenosti při parkování vzadu a zimní paket zahrnující vyhřívání předních sedadel a vyhřívané trysky ostřikovačů předního skla. ŠKODA FABIA 125 let přichází na český trh s praktickou karoserií hatchback i jako prostorné kombi s doporučovanou prodejní cenou od 284 900 Kč, respektive 333 900 Kč. Zvýhodnění akčního modelu oproti srovnatelnému standardnímu modelu činí 20 000 Kč.

Všechny akční modely k příležitosti oslav 125 let automobilky jsou již k dispozici pro objednání a lze je kombinovat s využitím všech dostupných finančních produktů ŠKODA Financial Services. Mezi ně patří i speciální nabídka, kdy může zákazník s 50% splátkou předem s využitím ŠKODA Financial Services získat až na 24 měsíců úrokovou sazbu 0 % p.a. a povinné ručení se ŠKODA Pojištěním za 125 Kč ročně. Nebo při stejné splátce předem na 36 měsíců úrokovou sazbu 0,99 % p.a. se stejnou výhodou v rámci povinného ručení. Výhodné financování s úrokovou sazbou max. 4,99 % lze uzavřít až na 72 měsíců.

Zákazníci, kteří nemají zájem o zvýhodněné značkové financování, mají možnost využít bonus na výkup ojetého vozu na protiúčet, který u modelu FABIA činí 25 000 Kč, pro modely SCALA a KAROQ 30 000 Kč. Celkově plánuje automobilka prodat až 6 000 vozů.

Zdroj: Škoda Auto