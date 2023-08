"Je to frustrující takto odjíždět na dovolenou," reaguje Wolff na poskakování Mercedesu

Škodě zřejmě hrozí ztráta výroby vlajkového bateriového SUV

Automobilce Škoda Auto hrozí, že se výroba elektromobilu Enyaq přesune ze závodu v Mladé Boleslavi do továrny mateřského koncernu Volkswagen (VW) v německém Cvikově. Deníku E15 to řekl předák odborů automobilky Jaroslav Povšík. Definitivní rozhodnutí podle něj zatím nepadlo, jasno má být na podzim, kdy se budou uzavírat plánovací jednání. Automobilka Škoda Auto na dotaz deníku uvedla, že přesun výroby enyaqů se neplánuje. Nejistá je podle Povšíka rovněž budoucnost továrny ve Vrchlabí. Závod, ve kterém se v současnosti vyrábějí převodovky do aut, přirovnal k Titaniku.