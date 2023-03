Nový Dodge Challenger SRT Demon 170 umí stovku hluboko pod 2 sekundy!

Začněme tím hlavním, co způsobilo onu ohromnou dynamiku již trochou letového amerického muscle car. Pod přední kapotou se nachází kompresorem přeplňovaný osmiválec Hellcat o objemu 6,2 litru. Samotný kompresor, který pod tlakem 1,47 baru zásobuje motor čerstvým vzduchem má objem 3 litry. Nejvyšší výkon démonického osmiválce je 764 kW (1039 koní) a točivý moment 1231 N.m. Špičkové hodnoty motor dosahuje při použití paliva E85, tedy směs 15 % benzínu a 85 % etanolu. Při použití běžného paliva je pak výkon o více než 100 koní nižší. Obrovský výkon motoru putuje pouze ke kolům zadní nápravy. Aby bylo možné výkon přenést, obouvají zadní kola pneumatiky Mickey Thompson ET Street R v rozměru 315/50 R17.

Dodge Challenger SRT Demon 170 | foto: Dodge

Za výslednou dynamiku by se nestyděl ani Dominic Toretto, který miloval "10 sekundové káry". Démonický Challenger totiž zdolá 1/4 míle v čase 8,91 sekundy s konečnou rychlostí 243 km/h. Pro někoho, kdo si to neumí představit to známá, že vůz zrychlí z 0 na 243 km/h pod 9 s. Dodge se postaví na zadní, zdolá z 0 na 60 MPH (96 km/h) za dechberoucích 1,66 s a letí dál pro titul historicky prvního sériového vozu jehož čas na čtvrt míle začíná číslicí 8! O maximální rychlosti se pouze spekuluje. Nicméně měla by dosahovat hodnoty okolo 346 km/h.

Dodge Challenger SRT Demon 170 | foto: Dodge

Rozlučkového Dodge Challenger SRT Demon 170 vznikne pouze 3300 kusů. Z toho 3000 kusů má být pro domácí trh a 300 kusů pro sousední Kanadu. Cena je stejně démonická jako vůz samotný a to 96 666 USD (asi 2,1 milionů Kč).