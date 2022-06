NOVÝ PEUGEOT 408: poslední testy před odhalením

Dokonalost na dosah

Nový vůz má být excelentní, a to jak z hlediska výkonu, tak i kvality. To vyžaduje řadu testů a zkoušek všeho druhu. Především se provádějí četné simulace pomocí vysoce sofistikovaných počítačových programů, které umožňují urychlit vývoj a zároveň co nejlépe využít zdroje. Před více než rokem byl zahájen interní plán validace (IVP), který se skládá ze série testů, kterou postupují bez výjimky veškeré součásti a moduly vozu.

Týmy pověřené validací tak dostaly k dispozici první maskované exempláře nového modelu 408. Pod lepicí fólii, jejíž grafika rozmazává vnímání linií a objemů, byly přidány plastové a pěnové prvky, které dokonale skrývají finální podobu vozu.

peugeot 408 | foto: Peugeot ČR

Ve formě těchto testovacích vozů najel nový Peugeot 408 již celkem 1 100 000 km ve všech možných podmínkách, na všech typech silnic a v nejrůznějších klimatických podmínkách. Překonal přejezdy brodů, zpevněné i vyježděné cesty, štěrk, jízdu v extrémním horku i mrazu, ve dne i v noci. Po celou dobu vše bylo opětovně testováno a zkoušeno, zkoumáno a vyhodnocováno. Každý kilometr ujetý v těchto extrémních podmínkách odpovídá několika desítkám kilometrů, které ujede běžný uživatel.

Postupem času a v případě, že to testy vyžadují, se maskování odlehčuje. A mimo dohled, na zkušebních zařízeních, v laboratořích a aerodynamických tunelech, jsou vozy bez maskování podrobovány mnoha dalším zkouškám, často ještě náročnějším, než jsou ty, které podstupují na silnici. Zkušební zařízení se čtyřmi zvedáky simuluje nejextrémnější namáhání, aby bylo možné změřit únavu konstrukce vozu.

„Naším cílem je dokonalost. Snažíme se otestovat nejen kvalitu samotné koncepce nového vozu Peugeot 408, ale také jeho uživatelské charakteristiky, tedy všechny situace, s nimiž se mohou jeho majitelé setkat. Ve všem jdeme až za limit, jak na silnici, tak ještě více v laboratořích a na zkušebních zařízeních. Jsme na sebe nesmírně nároční, ale je pro nás skutečným potěšením pracovat na tomto projektu tak tvrdě, protože celý tým je do nového modelu 408 zamilovaný,“ prozradil Emmanuel Lafaury, ředitel projektu Peugeot 408.

Přírůstek s nádhernou siluetou

Pod poslední verzí maskování nového modelu 408 je zřejmá nádherná silueta dynamického fastbacku se zvýšenou karoserií, velkými koly a charakteristickým postojem šelmy, který je pro modely značky typický.

Nový Peugeot 408 byl navržen tak, aby poskytoval zodpovědné potěšení z jízdy. Mimořádná péče byla věnována jeho aerodynamice. Výsledkem je optimalizace průniku vzduchu ze všech úhlů.

Nový model Peugeot se bude prodávat pod označením Peugeot 408, s výjimkou Číny, kde ponese název 408X.