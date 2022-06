Světová premiéra zcela nového modelu Lexus RX

Průkopnické RX se v posledních dvou desetiletích stalo nejlépe prodávaným modelem značky Lexus. Model RX představuje klíčovou součást strategie Lexus Electrified. Prodalo se ho více než 3,5 milionu kusů po celém světě od uvedení na trh v roce 1998, včetně více než 300 tisíc vozů v Evropě, nyní v páté generaci. Oblíbený je i v České republice, kde je nejprodávanějším modelem značky s více než 1500 prodanými vozy.

„Pro zbrusu nové RX jsme byli odhodláni zachovat typickou genetickou výbavu Lexus v podobě špičkové kvality, jízdního pohodlí i kultivovanosti a posunout požitek z jízdy na novou úroveň, zprostředkující jedinečný typický jízdní projev Lexus,“ říká Koji Sato, prezident Lexus International.

Lexus RX - nový design s koncepcí vřetene | foto: Lexus

Společně s nedávno uvedeným modelem NX a nově odhaleným RZ bude RX pomáhat psát novou kapitolu značky Lexus. Uvedená trojice modelů představuje doposud nejsilnější ofenzivu v segmentu luxusních SUV střední a vyšší třídy, která tvoří základ prodejů značky Lexus.

Lexus RX - nový design s koncepcí vřetene | foto: Lexus

Pro nové RX Lexus dále připravil nový designový jazyk. Ten zahrnuje novou vřetenovitou karoserii, která vznikla začleněním koncepce vřetene do celé přední partie vozidla. Tým RX též našel inspiraci v bohatých designových tradicích RX. Výsledkem je vůz okamžitě rozpoznatelný coby RX, ale s dynamičtějším, elegantnějším a sebejistějším charakterem.

Lexus RX - nový design s koncepcí vřetene | foto: Lexus

Řidičsky zaměřený kokpit dle koncepce „Tazuna“ zprostředkuje přímé a intuitivní ovládání vozidla podle zásady „ruce na volantu, oči na silnici“. Rovněž přispívá k požitku z jízdy díky intuitivnímu a čistému uspořádání, k němuž napomáhá i nový 14" dotykový displej.

Pro nové RX je v Evropě připravena nabídka tří různých elektrifikovaných pohonů. Základem nabídky značky pro trhy západní Evropy je RX 450h+ s plug-in hybridní technologií, nastolující nová srovnávací měřítka v segmentu. Prostřednictvím nového hybridního provedení RX 350h pak Lexus nabízí zajímavou hospodárnou alternativu k naftovým a benzínovým ústrojím o nižším zdvihovém objemu. A pro ty řidiče, kteří hledají opojnější jízdní schopnosti, má Lexus připraven historicky první hybrid s přeplňovaným ústrojím, RX 500h s revolučním pohonem všech kol DIRECT4.

Ve snaze ještě vylepšit „typický jízdní projev Lexus“ pro nové RX pak Lexus optimalizoval základní atributy SUV, jako je těžiště, setrvačné síly, snížení hmotnosti, tuhost a hnací ústrojí k dosažení přirozenější komunikace mezi vozidlem a řidičem. Vylepšený handling a odezva staví na zdokonalené podvozkové platformě GA-K, která přináší vynikající tuhost karoserie a nízké těžiště.

RX efektivně využívá špičkové bezpečnostní technologie značky Lexus ve formě třetí generace bezpečnostního paketu Lexus Safety System+3 (zahrnuje mj. vylepšený předkolizní bezpečnostní systém, nový proaktivní asistent řízení (PDA) a rozšíření v podobě Lexus Safety System+3 Extended). RX dále přináší ve standardní výbavě nejnovější platformu multimédií s chytrým hlasovým asistentem „Hey Lexus“ lokalizovaným kompletně do češtiny a mobilní aplikací Lexus Link pro ovládání užitečných vzdálených služeb.

PŘÍBĚH PRŮKOPNÍKA

RX 300 se při svém uvedení v roce 1998 stalo celosvětově prvním prémiovým SUV, které stvořilo zcela nový automobilový segment prostřednictvím stylistického ztvárnění, akcelerace, handlingu a utlumení hluku na úrovni luxusních vozů. RX 400h se v roce 2005 stalo celosvětově prvním zástupcem luxusních hybridních vozů s revolučním pohonem, jenž spojoval benzínový motor V6 s výkonným elektromotorem – a právě tento technologický průlom byl odrazovým můstkem k celé modelové nabídce hybridních vozů Lexus. Model RX, oceňovaný zákazníky pro vysokou míru pohodlí, kultivovanosti a kvality, v roce 2016 jako první vůz značky uvedl technologii Lexus Safety System+. V roce 2019 pak RX představilo celosvětově první adaptivní systém ovládání dálkových světel BladeScan, využívající rychle rotující zrcadlo ve tvaru čepele pro dokonalejší osvětlení pomocí LED světlometů.

„NOVÁ KAPITOLA“ DESIGNU LEXUS

„Nejprve jsme vytvořili dynamický design exteriéru, abychom vyjádřili poutavý a atraktivní zevnějšek, stejně jako pevně rozkročený postoj ke zdůraznění jízdních schopností. Poté jsme odladili proporce k vyjádření příjemnějšího řízení a doplnili nové technologie hnacího ústrojí, jako je DIRECT4,“ vysvětluje hlavní konstruktér RX Takaaki Ohno.

Na cestě k elektrifikaci se návrháři chopili výzvy, jak do nového RX začlenit novou designovou identitu v podobě „vřetenovité karoserie“. Výsledkem je lepší začlenění masky chladiče, která vyjadřuje elektrifikovaný výkon a nízké těžiště. Stabilní a sebejistý vzhled dále potvrzují kompaktnější a ostřejší světlomety, přívody vzduchu a širší rozchod kol (+15 mm).

Lexus RX - implementace loga v přední masce | foto: Lexus

Ve snaze o výraznější vnější podobu pak designéři Lexus navrhli elegantnější postoj v podélném směru, kde se projevilo protažení kapoty, prodloužení rozvoru o 60 mm a snížení linie střechy o 10 mm. Charakteristický zadní sloupek v černém provedení (který Lexus označuje „plovoucí střecha“), propůjčující vozu vzhled kupé, má nyní prostorovější formu, zatímco k dynamice RX přispívá výrazná charakteristická křivka i dynamická 21” kola.

Lexus RX - nový design s koncepcí vřetene | foto: Lexus

Elegantnější a ostřejší LED světlomety s trojicí zdrojů jsou nyní vedeny výrazně horizontálně. Design akcentovaný světly denního svícení ve tvaru písmene „L“ působí dynamičtěji. Ikonický tvar RX na zádi podtrhují typická koncová světla RX tvořící jedinou linku, zatímco o stabilním postoji vypovídá širší rozchod kol (50 mm). K čistému a modernímu vzhledu přispívá i nově uvedené logo tvořené písmeny „LEXUS“ na výklopné zádi.

Provedení F SPORT, akcentující dynamické schopnosti modelu RX, přináší sportovnější variantu mřížky chladiče, ochranné lemy a aerodynamické nárazníky vpředu i vzadu. Uvedená výbavová linie se bude nabízet pouze pro vrcholně výkonnou hybridní verzi RX 500h.

LUXUS NA NOVÉ ÚROVNI

Lexus vytvořil nové pojetí kokpitu „Tazuna“ s větším zaměřením na řidiče. Kokpit představený v novém NX a RZ se nyní uplatňuje i pro nové RX. Tazuna, označení z japonského slova pro „otěže koně“, se zaměřuje na přímé a současně intuitivní ovládání. V kokpitu jsou přehledně seskupeny různé zdroje informací – obrazovka multimédií, multi-informační displej, přístrojový panel s jedním kruhovým ukazatelem, centralizované ukazatele a head-up displej – aby veškerý obsah byl snadno dostupný při minimálním odklánění zraku nebo pohybování hlavou.

Lexus RX - kokpit dle koncepce „Tazuna“ | foto: Lexus

„Efektní spojení kokpitu Tazuna a prostornosti luxusního SUV s materiály vč. vysoce kvalitní kůže nebo veluru od řemeslných mistrů Takumi s reliéfním logem Lexus ‚L‘ je přesně tím vzhledem, který jsme při návrhu tohoto nového interiéru zamýšleli,“ vysvětluje návrhář interiéru RX Jota Kusakari.

Cílem návrhářů bylo vytvořit minimalistický a současně intuitivní a promyšlený interiér s využitím těch nejkvalitnějších materiálů. Přední sedadla po přepracování nabízejí velmi snadný přístup, skvělou oporu a funkce vyhřívání/odvětrávání. Kvůli co nejlepší ergonomii v oblasti kolem pasu byl upraven vyklenutý tvar na bocích sedadel.

Lexus RX - kokpit dle koncepce „Tazuna“ | foto: Lexus

Zajímavou novinkou u RX je dostupnost koženého čalounění interiéru ze syntetické kůže, navrženého v reakci na rostoucí poptávku veganů a dalších ekologicky smýšlejících spotřebitelů. U výbavy Comfort se tak čalounění syntetickou kůží používá nejen v oblasti sedadel, ale i na volantu a hlavici řadicí páky. Zákazníci zde mohou volit mezi černou barvou a pískovou barvou s označením „amonit“.

Příkladem typické pohostinnost Lexus „Omotenashi“ je funkce „Lexus Mood Selector“, kdy si posádka RX může vybírat z palety 64 odstínů ambientního osvětlení interiéru a 14 přednastavených režimů.

Lexus RX - zadní sedadla | foto: Lexus

Nové RX nabízí velkorysý zavazadelník a pětici luxusních sedadel se skvělou nabídkou místa pro nohy. Díky většímu rozpětí mezi pasažéry (1010 mm, +10 mm oproti předchůdci), nové koncepci sedadel a chytřejšímu obestavění prostoru působí RX v interiéru výrazně prostorněji. Snížením dolní hrany nákladového prostoru o 30 mm se zavazadelník také snáze používá. Promyšlenou konstrukcí výklopné zádě se zavazadlový prostor prodloužil o plných 50 mm. Větší délka pomáhá při převozu objemnějšího nákladu, zatímco zadní sedadla dělená v poměru 40:20:40 umožňují převoz dlouhých předmětů, jako např. lyží nebo surfovacích prken.

Ovládání dveří je řešeno novým systémem elektronického zámku E-Latch pro hladší a pohodlnější používání.

TYPICKÝ JÍZDNÍ PROJEV LEXUS: POHODLÍ, KONTROLA A SEBEJISTOTA

Všechna provedení modelu RX zprostředkují „typický jízdní projev Lexus“, a to pokaždé vlastním způsobem – díky mimořádným atributům podvozkové platformy a hnacích ústrojí – avšak vždy s jednou spojovací linkou: špičkovým pohodlím v kombinaci s novou úrovní odezvy, lineární a přímé zpětné vazby, kdy má řidič situaci neustále pod kontrolou s pocitem dokonalé sebejistoty.

Nové RX je postaveno na podvozkové platformě GA-K, podobné jako pro NX, ale s odlišným nastavením. Například zadní část byla kompletně přepracována s ohledem na delší rozvor při začlenění dalších příčných vzpěr a výztuh zavěšení kol ke zvýšení tuhosti. Díky vyšší tuhosti pak konstruktéři Lexus mohli přesněji odladit odpružení ve prospěch jízdních schopností i pohodlí.

Nová platforma pro RX přinesla pokles hmotnosti vozu o 90 kg a snížení celkové výšky o 10 mm, což se odrazilo ve snížení těžiště o 15 mm. Při zachování celkové délky se rozvor se prodloužil o 60 mm. Širší je i rozchod kol (15 mm vpředu, 50 mm vzadu), což ve spojení s 21" koly propůjčuje RX sebejistější postoj a lepší trakční schopnosti.

S ohledem na úsporu hmotnosti Lexus používá vyspělé materiály, jako např. vysokopevnostní ocel třídy 2 GPa v oblasti středových sloupků, resp. hliník na blatníky a kapotu. Nová konstrukce zároveň zahrnuje ocel 1180 MPa pro výztuhy prahů nebo ocel třídy 1470 MPa pro vyztužení střechy.

Nový systém zavěšení zadních kol typu multi-link k dosažení co nejlepších jízdních schopností přináší lepší boční stabilitu a omezuje nežádoucí náklony karoserie. Zadní náprava se kromě vyšších úrovní točivého momentu lépe vypořádá s hlučností, vibracemi.

K zajištění tichého prostředí na palubě, typického pro vozy Lexus, přispívá akustická izolace a opatření k potlačení vibrací; konstruktéři společně s dalšími specialisty dále navrhli různé zvuky k posílení pocitu výkonu a dobrých jízdních schopností.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA ELEKTRIFIKOVANÝCH POHONŮ

Zcela nové RX vyžívá strategii „Lexus Electrified“, vycházející z různorodých technologií a více než 15 let zkušeností s elektrifikovanými technologiemi, a pokračuje v posouvání dosavadních měřítek. Tím je především mimořádně kultivovaný hybridní pohon Lexus s autonomním dobíjením a současně dynamické výkony plug-in hybridního pohonu.

RX 500h: HYBRID MĚNÍCÍ PRAVIDLA HRY SE SYSTÉMEM POHONU DIRECT4

Přeplňovaný hybridní pohon 2,4 litru se šestistupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol

Výkon 371 k / 273 kW

0–100 km/h: ~ 6,0 s

CO2: 182–189 g/km / Spotřeba paliva: 8,2 až 8,5 l/100 km

Nový výkonný hybrid RX 500h s potenciálem zcela měnit pravidla hry je vůbec prvním přeplňovaným hybridním modelem Lexus, vyvinutým pro zákazníky volající pro exkluzivních elektrifikovaných výkonech.

Provedení postavené na zbrusu nové hybridní architektuře využívá přeplňovanou jednotku 2,4 litru v kombinaci se šestistupňovou automatickou převodovkou; dosahuje nejvyššího výkonu 371 k a opojné akcelerace a špičkové dynamiky díky pohonu DIRECT4. Přední elektromotor je umístěn mezi spalovacím motorem a převodovkou; díky spojkám po obou stranách nabízí široké možnosti rozdělování hnací síly.

Vzadu se používá náprava e-Axle o výkonu 80 kW: kompaktní modulární paket sestává z elektromotoru, převodů a řídicí jednotky (ECU) v prostoru mezi zadními koly. Díky kompaktním rozměrům zbylo více místa v kabině i zavazadlovém prostoru.

Nad rozdělováním hnací síly bdí DIRECT4, nová exkluzivní technologie pohonu Lexus, nedávno představená společně s modelem RZ 450e. Tento inteligentní systém neustále a za všech jízdních situací vyvažuje výkon a točivý moment mezi oběma nápravami, kdy automaticky, zcela hladce a mnohem přesněji přerozděluje hnací sílu mezi kola přední a zadní nápravy – rychleji než jakýkoli mechanický systém.

Pohon DIRECT4 zprostředkuje lepší zpětnou vazbu od vozovky a současně zvyšuje stabilitu při ovládání vozidla, jakož i vynikající jízdní dynamiku za vysokých rychlostí. V případě RX 500h je obzvláště důležité, že pohon zvyšuje jízdní pohodlí díky okamžitě dostupnému točivému momentu, jenž pomáhá regulovat náklony karoserie.

Pro vysoce výkonné hybridní provedení zvolil Lexus protilehlé třmeny na předních brzdách s ohledem na vysoký brzdný účinek; dále je použita technologie dynamického řízení kol zadní nápravy (DRS) pro optimální úhel natočení zadních kol.

RX 450h+: PRVNÍ PLUG-IN HYBRIDNÍ RX

Plug-in hybridní pohon 2,5 litru

Výkon 306 k / 225 kW

0–100 km/h: ~ 7,0 s

CO2: 24–26 g/km / Spotřeba paliva: 1,1 až 1,2 l/100 km

Více než 15 let zkušeností s elektrifikací využil Lexus k návrhu plug-in hybridního provedení RX 450h+, které řada majitelů současné generace RX 450h vnímá jako zajímavé rozšíření nabídky dostupných motorizací.

RX 450h+, používá čtyřválcový hybridní pohon 2,5 litru v kombinaci s trakční lithium-iontovou baterií o kapacitě 18,1 kWh. Pohon všech kol zajišťuje další elektromotor na zadní nápravě. Plug-in hybridní systém disponuje výkonem až 306 koní a měl by vozu umožňovat akceleraci z místa na 100 km/h v čase kolem 7 sekund. Celkově nabízí přibližně stejný výkon jako odcházející RX 450h, avšak s vyšším točivým momentem a rychlejší akcelerací. S ohledem na vyšší hnací moment od elektromotorů působí vůz za jízdy navýsost suverénně a současně velmi kultivovaně. Provedení se dále chlubí výrazně nižší spotřebou paliva a emisemi. Vysoce konkurenceschopné by měly být i odhadované cílové emise CO2 (v kombinovaném cyklu podle WLTP) pod 26 g/km a spotřeba paliva nižší než 1,2 l/100 km. Díky tomu mohou majitelé plug-in hybridní verze parkovat po celé Praze na fialových i modrých zónách zdarma.

Zmiňovaná kapacita lithiové baterie a široké know-how značky Lexus na poli elektrifikace znamenají konkurenceschopný elektrický dojezd přibližně 65 km (cílová hodnota – čeká se na homologaci) a možnost cestovat v čistě elektrickém režimu rychlostí až 135 km/h. Klíčový je i fakt, že plug-in hybridní Lexus zachovává nízkou spotřebu i po vyčerpání energie z baterie, kdy RX 450h+ přepíná na vyspělý hybridní systém 4. generace s autonomním dobíjením.

RX 350h: ČTVRTÁ GENERACE HOSPODÁRNÉHO HYBRIDNÍHO POHONU S AUTONOMNÍM DOBÍJENÍM

Hybridní pohon 2,5 litru s autonomním dobíjením

VÝKON: 245 k / 180 kW

0–100 km/h: 8,0 s

CO2: 143-150 g/km / Spotřeba paliva: 6,4 až 6,7 l/100 km

Hladký chod a hospodárnost hybridního systému RX s autonomním dobíjením se opět posouvá uvedením 4. generace hybridní technologie Lexus s autonomním dobíjením pro nové RX 350h. Benzínové ústrojí 2,5 litru zprostředkuje 245 koní a akceleraci z místa na 100 km/h za 8,0 sekundy, což je srovnatelné s aktuálním provedením RX 450h, avšak při současném snížení emisí. RX 350h je zajímavou alternativou k naftovým konkurentům s nižším zdvihovým objemem a zároveň ideální volbou pro ty zákazníky, kteří kladou důraz na pohodlí a hospodárnost.

POKROKOVÁ MULTIMÉDIA A KONEKTIVITA LEXUS

Nové RX přináší pokročilé funkce konektivity, nyní rychlejší a zároveň stabilnější, zahrnující nejmodernější multimediální technologie, služby datového spojení a praktické on-line aktualizace. Řidič může s novým RX komunikovat přibližně stovkou různých způsobů – pomocí chytrého telefonu, navigace, povelů vozidla, multimediálních funkcí a cloudové konektivity.

Lexus RX - kokpit dle koncepce „Tazuna“ | foto: Lexus

RX je ve standardu vybaveno 14" dotykovým displejem, jedním z největších ve své třídě. Obrazovka s povrchovou úpravou zabraňující odleskům obsahuje doplňková tlačítka pro intuitivní přístup k nejčastěji používaným funkcím. HD grafika zprostředkuje skvělou viditelnost za všech světelných podmínek a používaný procesor je nyní 3,6x rychlejší než u předchůdce.

Nové RX vedle standardní vestavěné navigace přináší již v základu cloudové služby (na trzích, kde je tato služba k dispozici). Nepřetržitou konektivitu zprostředkuje palubní komunikační modul (DCM), jenž poskytuje on-line informace o dopravních událostech, nehodách a stavu vozovky.

Nový multimediální systém zahrnuje chytrého hlasového asistenta „Hey Lexus“, který reaguje na dotazy a příkazy zadávané v přirozenějším jazyku. Dostupný je rovněž v češtině. Ve standardu je bezproblémová integrace chytrých telefonů – bezdrátově pro Apple CarPlay a pomocí kabelového připojení pro Android Auto. K dispozici je přihrádka pro bezdrátové nabíjení s nabíjecím výkonem nyní o 50 % vyšším.

K již zavedeným funkcím Lexus Link – jako jsou např. analýza jízd, trénink hybridní jízdy, sledování hladiny paliva v nádrži nebo funkce „Najdi moje vozidlo“ – je pro RX 450h+ k dispozici několik novinek: sledování úrovně nabití baterie, plánování nabíjení a časovač nabíjení. Aplikace dále umožňuje zamykání a odemykání vozidla, otevírání výklopné zádě, vzdálené ovládání klimatizace/vytápění včetně volantu a sedadel, či dokonce rozblikání výstražných světel vozidla k jeho snazšímu nalezení na parkovišti.

Pro RX v nejvyšší výbavě je standardem nový systém prostorového ozvučení Mark Levinson Premium Surround Sound s 21 reproduktory. Systém vyvinutý exkluzivním audio partnerem značky Lexus byl optimálně navržen pro kabinu tohoto vozu.

POKROČILÉ SYSTÉMY NA PODPORU ŘÍZENÍ

Lexus s novým RX představuje řadu vyspělých technologií zaměřených na potřeby posádky s cílem zvýšit úroveň pohodlí, praktičnosti a kvality času tráveného na palubě, opět v souladu s tradicí pohostinnosti „Omotenashi“.

Pro RX lze objednat digitální zpětné zrcátko, které zprostředkuje široký a ničím nerušený výhled, kdy se v reálném čase promítá obraz snímaný zadní kamerou vozidla

Ovládání vozu na úzkých místech usnadňuje digitální funkce panoramatického zobrazení okolí vozu s rozhledem 360° včetně zobrazení situace pod vozidlem (díky nahrávání obrazu kamer, které lze nyní navíc automaticky čistit). Funkce kromě toho vytváří 3D virtuální obraz RX, ukazující vozidlo jako při pohledu shora.

Pro nové RX je k dispozici pokročilý systém parkování, vyvinutý na základě systému z vlajkového sedanu Lexus LS. Při parkování systém sám ovládá volant, řazení a brzdění. Systém získává komplexní obraz vozidla a jeho okolí pomocí čtyř kamer a 12 ultrazvukových senzorů. Dále dokáže rozpoznávat až tři pravidelně používaná parkovací místa.

BEZPEČNOSTNÍ A ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Nové RX využívá nové prvky aktivní bezpečnosti a systémů na podporu řízení z nejnovějšího paketu Lexus Safety System+3 třetí generace s aktualizovanými funkcemi a širším rozsahem detekce a prevence dopravních rizik.

Vylepšení zahrnují další rozšíření schopností předkolizního bezpečnostního systému rozpoznávat motocykly a jiné objekty v dráze vozidla. Dále rozpoznává nebezpečí kolize s protijedoucími vozidly nebo přecházejícími chodci při odbočování na křižovatkách. Nouzový asistent řízení přináší rychlejší rozpoznávání s vyššími schopnostmi zabránit nehodám.

Vylepšený adaptivní tempomat nyní rychleji detekuje vozidla náhle se zařazující do jízdního pruhu a společně s modernizovaným asistentem semiautonomní jízdy pomáhá v přirozenějším sledování trajektorie v zatáčkách. ACC po rozšíření reaguje na širší spektrum dopravního značení a příkazů včetně výstražných dopravních značek a značek STOP.Paket Lexus Safety System+3 je standardní součástí výbavy všech evropských modelů; zájemci o vyšší výbavové linie si mohou objednat i tzv. rozšířený bezpečnostní paket Lexus Safety Systém+3 Extended. Ten zahrnuje asistenta pro změnu jízdního pruhu (LCA), který zajišťuje automatické řízení při přejíždění z pruhu do pruhu na dálnici; dále systém upozorňování na křižující objekty před vozidlem, který pomocí radaru varuje řidiče před vozidly přijíždějícími z jedné či druhé strany.

Další novinkou pro RX je předkolizní bezpečnostní systém s aktivním asistentem řízení, napomáhající upozornit na možný střet s chodcem nebo nárazem do překážky. Pokud systém vyhodnotí, že je střetu těžké zabránit samotným brzděním – ale bylo by možné se mu vyhnout zásahem do řízení – zasáhne aktivní asistent řízení společně s aktivací výstrahy a použitím brzd.

Proaktivní asistent řízení (PDA) pomáhá udržovat bezpečný odstup od vozidla vpředu – i v případě, že není zapnutý tempomat – a pomáhá zároveň řidiči vyhnout se chodcům a překážkám.

Systém sledování bdělosti řidiče pomocí kamery nad volantem nepřetržitě sleduje stav řidiče. Je dokonce schopen sám vozidlo zpomalit či zastavit v případě, že řidič nereaguje na výstrahy.

Elektronický zámek E-Latch pro nastupování a vystupování z vozidla je propojena se systémem sledování slepého úhlu v rámci exkluzivní funkce „asistent pro bezpečné opuštění vozidla“, která brání řidiči v otevření dveří v případě, že se zezadu blíží například vozidlo nebo cyklista. Lexus odhaduje, že uvedený systém napomůže předejít více než 95 % nehod spojených s otevíráním dveří.