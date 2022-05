Radikální názory politiků vůči Rusku Renault nesdílí, hledá řešení

Renault již v březnu své aktivity v Rusku pozastavil v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov pak koncem dubna uvedl, že Renault pravděpodobně převede svůj většinový podíl v ruské automobilce AvtoVAZ za symbolickou částku na ruský výzkumný automobilový institut NAMI.

"Jednání stále pokračují," řekl dnes de Meo na automobilové konferenci v Londýně. Upozornil, že úplné stažení Renaultu z Ruska by znamenalo odpis hodnoty aktiv podniku. "Deset let jsme tam pracovali a investovali spoustu peněz, takže musíme chránit svůj majetek a to, co jsme vytvořili," dodal.

Renault již dříve oznámil, že by v souvislosti s přerušením aktivit v Rusku mohl odepsat až 2,2 miliardy eur (zhruba 55 miliard Kč). Francouzský podnik má v Rusku kolem 45.000 zaměstnanců. Renault patří mezi západní podniky s největší angažovaností v Rusku, kde podle finanční společnosti Citibank vytváří zhruba osm procent svých zisků.

Manturov v dubnu uvedl, že součástí převodu většinového podílu Renaultu v největší ruské automobilce AvtoVAZ na institut NAMI má být opce umožňující francouzské firmě zpětný odkup podílu během pěti až šesti let. Renault v Rusku provozuje také automobilovou továrnu v Moskvě. Podíl v této továrně by měl francouzský podnik podle Manturova převést na moskevskou samosprávu.