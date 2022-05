Nové Porsche 911 Sport Classic: Návrat do budoucnosti

Nové Porsche 911 Sport Classic je druhým ze čtyř sběratelských modelů, které značka Porsche představuje v rámci své strategie Heritage Design. Omezená série vznikne v počtu 1 250 exemplářů. Ty dokonale navodí duch 60. a 70. let minulého století. Stejně jako u předchůdce 911 Sport Classic z roku 2009, založeném na řadě 997, je i vzhled novinky inspirován původními modely Porsche 911 (z let 1964–1973), jakož i legendárním modelem 911 Carrera RS 2.7. Novinkové Porsche 911 Sport Classic lze objednat již nyní za cenu od 272 714 eur. V evropských Porsche Centrech budou první dodávky k dispozici od července 2022, další trhy budou saturovány následně.

„Modely Heritage Design představují emocionálně motivované koncepty produktové strategie značky Porsche,“ říká Alexander Fabig, viceprezident divize Individualizace a Classic. „Tento jedinečný přístup znamená, že designové oddělení Style Porsche spolupracuje s Porsche Exclusive Manufaktur na reinterpretaci ikonických modelů 911 z let 1950 až 1980 a také na oživení designových prvků z tohoto období.“ Porsche uvádí na trh čtveřici limitovaných edicí již delší čas, přičemž první z nich byl představen v roce 2020: Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition s designovými prvky z let 50. a 60. let minulého století.

Společnost Porsche Design zároveň k vozu vytvořila doplněk: chronograf, který je exkluzivně k dispozici majitelům sběratelské edice vozu. Vysoce kvalitní hodinky reflektují detaily nového designu 911 Sport Classic a tvoří s ním dokonalou synergii. V rámci paketu Heritage Design Classic budou vybrané prvky interiéru nového Porsche 911 Sport Classic2 k dispozici také pro většinu současných modelů 911.

Porsche 911 Sport Classic | foto: Porsche

Reinterpretace historických prvků

Široká stavba karoserie „wide body“, jinak vyhrazená pro 911 Turbo, pevný zadní spoiler ve stylu legendárního „kachního ocasu“ Carrery RS 2.7 a střecha s dvojitým vyboulením podtrhují osobitost nového modelu 911 Sport Classic.

Stejně jako u první generace modelu 911 Sport Classic (997), který byl uveden na trh v roce 2009, se designéři při výběru exkluzivního laku pro novou limitovanou edici inspirovali šedým lakem Fashion Grey raného Porsche 356. „Nová 911ka Sport Classic je prvním vozem s šedou metalízou Sport,“ podotýká Michael Mauer, viceprezident Style Porsche. „Šedá prostě není nikdy nudná, vždy umí být cool,“ dodává Mauer. Jako alternativa k exkluzivní metalíze Sport Grey může být nové Porsche 911 Sport Classic k dispozici také v černé barvě, šedé metalíze Agate, modré metalíze Gentian Blue nebo speciálním lakování3. Sportovní atmosféru vozu zdůrazňují světle šedé dvojité pruhy na kapotě, střeše a zadním spoileru.

V interiéru se ikonický pepitový vzor nachází na dveřních výplních a středech sedadel, zatímco dvoubarevné semi-anilinové kožené čalounění v barvě černá/klasická koňaková poskytuje elegantní kontrast s barvou karoserie.

Porsche 911 Sport Classic | foto: Porsche

550 koní pro dosud nejvýkonnější manuální 911

Architektura pohonného ústrojí je klasická a jedinečná: přeplňovaný šestiválec boxer o objemu 3,7 litru přenáší svůj výkon 405 kW (550 k) na silnici přes kola zadní nápravy prostřednictvím manuální sedmistupňové převodovky. Tím se nové Porsche 911 Sport Classic stává aktuálně nejvýkonnější „devětsetjedenáctkou“ s manuálním řazením.

Převodovka disponuje funkcí automatických meziplynů – při podřazování srovná rozdíly otáček, čímž učiní změnu stupňů snazší a ještě je celý proces zvukově efektnější. S tím se pojí rovněž standardní sportovní výfuk pro ještě působivější zvuk vozu.

Podvozek vycházející z 911 Turbo a 911 GTS splňuje nejvyšší nároky: sériové adaptivní tlumiče Porsche Active Suspension Management (PASM) bleskově reagují na změny jízdních situací. PASM je standardně kombinován se sportovním odpružením a sníženou světlostí o 10 milimetrů.