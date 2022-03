Před pár okamžiky proběhla světová premiéra nové Hondy Civic e:HEV, 135 kW a spotřeba 5 litrů

„Povznesený" designový přístup

Ve své nejnovější podobě model Civic ztělesňuje nový, progresivní „povznesený" přístup k designu. Tímto společným přístupem ve spojení s principem společnosti Honda „Man-Maximum, Machine-Minimum" (M/M) se řídily všechny aspekty designu a vývoje modelu Civic.

Zcela nový model Civic se vyznačuje elegantní a sportovní siluetou, které bylo dosaženo snížením linie kapoty o 25 mm oproti předchozí generaci, zatímco plocha oken byla zvětšena. Interiér je tak světlý a vzdušný. Čistší, nerušivý povrch s výrazněji definovanými liniemi zdůrazňujícími klíčové detaily navozuje mimořádný, prémiový pocit.

Spodní linie posiluje sebevědomý postoj vozidla a také nabízí lepší viditelnost ze zadních sedadel. V porovnání s předchozí generací modelu Civic byla základna předního sloupku posunuta více dozadu s cílem zarovnat jej se středem předních kol. Díky tomu má vůz vyváženější proporce v profilu a širší a stabilnější postoj ze všech úhlů. Nejvyšší bod linie střechy byl umístěn více dopředu než u předchozího modelu Civic. Mírný sklon k zadním výklopným dveřím zajišťuje elegantní vzhled splývavé zádi.

Díky tomuto štíhlejšímu profilu karoserie se pneumatiky zdají být větší, a v kombinaci s širším rozchodem a těsnějším lemováním podběhů kol dosahuje sportovního postoje přiléhajícího k zemi. I přes nový estetický přístup zůstává klíčovou vlastností praktičnost a myšlení zaměřené na člověka, jimiž se rodina vozů Civic proslavila. Například boční zpětná zrcátka jsou nyní namontována přímo k předním dveřím, čímž se omezuje mrtvý úhel a podporuje bezpečnost řidiče a spolujezdců.

Model Civic je pověstný tím, že jde o všestranný hatchback a jeho 11. generace není výjimkou. Nabízí totiž doposud nejvíce prostoru a užitnosti. O 35 mm delší rozvor umožnil konstruktérům vytvořit prostornější a pohodlnější kabinu a také zlepšit dynamický výkon a stabilitu při jízdě v přímém směru. Ke konstrukci zadních výklopných dveří byl nyní, poprvé u modelu Civic, použit kompozit. Návrh s použitím nové výrobní technologie umožnil snížit hmotnost o 20 % oproti předchozímu modelu Civic, což usnadňuje otevírání a zavírání. Kromě toho byly nosné závěsy posunuty směrem ven, čímž bylo dosaženo čistší linie střechy a dále to přispělo k novému uhlazenějšímu vzhledu zádi.

Honda Civic e:HEV | foto: Honda ČR

Uvnitř modelu Civic horizontální styl palubní desky zdůrazňuje šířku kabiny, která v kombinaci s širším zorným polem působí skutečně vzdušně a otevřeně. V celém interiéru byly také použity nové hmatově příjemné a vysoce kvalitní materiály, včetně nápadného detailu ventilačních otvorů s kovovým voštinovým vzorem, který se táhne po celé šířce palubní desky. U verze Advance je nyní displej řidiče vybaven barevným 10,2" HD LCD panelem pro lepší viditelnost.

Nový model Civic nabízí intuitivní balíček infotainmentu. Středová dotyková obrazovka byla zvětšena na 9" a posunuta výš s cílem minimalizovat pohyb očí nahoru a dolů. Systém je dodáván s bezdrátovou kompatibilitou systému Apple CarPlay a Android Auto. Cestující tak mohou udržovat kontakt s každodenním životem i na cestách.

Kromě toho jsou s cílem dále pozvednout zážitek cestujících verze Elegance a Sport vybaveny osmi reproduktory, zatímco verze Advance je vybavena 12 prémiovými reproduktory BOSE poskytujícími zvukový zážitek jako na koncertě.

Honda Civic e:HEV | foto: Honda ČR

Pokročilá a účinná hnací jednotka e:HEV

Osvědčená technologie hnacího ústrojí e:HEV (hybridní elektromobil) společnosti Honda je nabízena jako standard a její provedení ve vozech Civic zahrnuje nové 72-článkový lithium-iontový akumulátor a dva kompaktní a zároveň výkonné elektromotory spolu s nově vyvinutým 2litrovým motorem s Atkinsonovým cyklem s přímým vstřikováním. V této kombinaci poskytuje hnací ústrojí maximální výkon 135 kW a točivý moment 315 Nm. Nejnovější verze spalovacího motoru má ve své konstrukci několik nových prvků, které pomáhají dosáhnout tepelné účinnosti 41 %. To je u sériového silničního automobilu jedna z nejvyšších hodnot v automobilovém průmyslu.

Dva výkonné elektromotory pracují společně a poskytují primární hnací sílu zcela novému modelu Civic. Spalovací motor je řízen novou, kompaktní řídicí jednotkou pohonu, která je nyní spolu se zbytkem hnacího ústrojí umístěna pod kapotou. Pod zadními sedadly je umístěna nejnovější verze naší inteligentní řídicí jednotky, a přestože je menší a lehčí, má vyšší hustotu energie. Tento systém poskytuje trvalý točivý moment a silné zrychlení i vynikající účinnost.

Tato pokročilá hnací jednotka je schopna plynule přepínat mezi elektrickým, hybridním a konvenčním pohonem bez zásahu řidiče. Řidič si může zvolit mezi čtyřmi jízdními režimy – Eco, Normal, Sport a novým individuálním režimem, který umožňuje samostatné ovládání spalovacího motoru, převodovky a displeje přístrojového panelu. Lze si tak přizpůsobil odezvu vozidla podle potřeby.

Ústředním bodem systému e:HEV je pevná převodovka, která byla navržena tak, aby minimalizovala mechanické tření. Řídí ji inteligentní řídicí jednotka, která optimalizuje vozidlo pro každou jízdní situaci. Zcela nový model Civic má za cíl dosáhnout emisí CO2 pod 110 gramů/km, což je méně než 5 l / 100 km při testování WLTP.

Pečlivá pozornost byla věnována také hnacímu ústrojí a řízení hluku s cílem vytvořit pokojné, uklidňující prostředí v kabině. Současně se zlepšily celkové jízdní vlastnosti vozidla. Výsledkem je plynulý, přímočarý pocit při akceleraci.

Tato vytříbená hnací jednotka je propojena se silnou, spolehlivou ovladatelností a stabilitou při jízdě v přímém směru. To jsou základní vlastnosti modelu Civic po celou jeho historii. 11. generace modelu Civic se vyznačuje o 35 mm delším rozvorem a širším rozchodem zadních kol oproti svému předchůdci, což pomáhá zajistit lepší jízdu v přímém směru a v zatáčkách, zatímco nové kulové klouby s nízkým třením a přepracované přední tlumiče podporují pocit dynamiky. Nový model bude také prvním modelem Civic, který přijal nově navrženou konstrukci předních sedadel stabilizujících tělo, která poskytují cestujícím větší stabilizaci a pohodlí.

„Každý nový model Civic provázejí velká očekávání. U tohoto modelu nejnovější generace jsme se zaměřili na to, abychom zajistili, že obohatí pocity, emoce a každodenní životy řidiče a cestujících," říká Tomoyuki Yamagami, hlavní konstruktér zcela nového modelu Civic e:HEV. „Moderní spotřebitelé hledají emocionální styl, poutavou jízdní dynamiku a mimořádnou užitnost. My jsme jejich požadavky splnili tím, že jsme novým inovativním způsobem uplatnili naše nejnovější technologie a pojetí vývoje. Zcela nový model Civic, který využívá naši špičkovou technologii e:HEV a pokročilé bezpečnostní prvky, je lákavou volbou pro ty zákazníky, kteří chtějí vstoupit do nové éry elektrifikace. Věřím, že stávající i nové zákazníky tato nejnovější generace modelu Civic a vývoj, kterým prošel, příjemně překvapí."

Honda SENSING

Zcela nový model Civic je také vybaven rozšířenou sadou pokročilých bezpečnostních prvků a podpory řidiče Honda SENSING. Nová 100-stupňová přední širokoúhlá kamera a vylepšená technologie rozpoznávání zlepšují schopnost modelu Civic identifikovat chodce, čáry na vozovce, krajnice a další vozidla včetně motocyklů a cyklistů. Zcela nový model Civic je poprvé vybaven sonarovými senzory – čtyřmi vpředu a čtyřmi vzadu. Kromě vylepšeného systému pro zmírnění následků nehody, systému pro udržování v jízdním pruhu a technologie i-ACC jsou součástí komplexní sady aktivní bezpečnosti modelu Civic nově také informace o mrtvém úhlu, sledování dopravy při couvání a asistent při jízdě v dopravní zácpě.

Kromě nové technologie aktivní bezpečnosti byly začleněny nové konstrukční prvky, které splňují přísné bezpečnostní normy Euro NCAP. Patří mezi ně: přídavné výztuhy dveří, které zlepšují ochranu v případě kolize, bezpečnostní desky nosníku předního nárazníku, které absorbují energii nárazu a snižují poškození nohou a kolen, celkem 11 airbagů včetně bočních airbagů zadních sedadel, kolenních airbagů předních sedadel pro ochranu před zraněním cestujících při čelním nárazu a předního středového airbagu pro sedadlo řidiče chránící před srážkou řidiče a spolujezdce na předním sedadle při bočním nárazu.

Honda Civic e:HEV | foto: Honda ČR

Zcela nový model Civic e:HEV, který kombinuje rafinovaný, čistý design exteriéru, prémiový prosvětlený a vzdušný interiér, pokročilé bezpečnostní a komfortní technologie a dokonalou kombinaci hospodárnosti a výkonu, je dosud nejdynamičtějším, nejefektivnějším a nejbezpečnějším modelem Civic.

Od svého uvedení na trh v roce 1972 bylo prodáno více než 27,5 milionu vozů Civic ve 170 zemích. Zcela nový model Civic staví na úspěchu předchozích generací a slibuje, že po příchodu do Evropy na podzim 2022 stanoví ve své třídě nová měřítka. Potenciální zájemci se mohou registrovat již nyní na internetových stránkách společnosti Honda: https://www.honda.cz/cars/new/civic-hybrid/civic-register-interest/register-interest.html