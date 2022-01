Vynikajúci vstup do svetovej rally sezóny v podaní Jantar Teamu

První elektrické SUV od Toyoty s názvem bZ4X bude na trhu elektromobilů zajímavou alternativou

Toyota bZ4X je první elektrifikovaný vůz japonského koncernu, který byl od A do Z navržen a vyroben jako čistý elektromobil. Tento model stojí u zrodu nové řady automobilů poháněných elektrickým proudem s označením bZ, tedy beyond Zero. Konstrukce Toyoty bZ4X je založena na zcela nové platformě eTNGA určené výhradně pro elektrické modely.