Nový Peugeot 308 je dle Němců autem roku 2022

Porota soutěže German Car of The Year (GCOTY – Německé auto roku) vyhlásila 26. října 2021 nový Peugeot 308 vítězem kategorie kompaktních vozů. Nový Peugeot 308 se prosadil mezi 11 konkurenty od 9 výrobců. Porotu zaujala strategie značky Peugeot Power of Choice: zákazníci si mohou vybrat mezi benzinovým a naftovým motorem a dvěma plug-in hybridy. Dalšími důvody pro udělení ceny byly moderní technologie nového modelu 308, včetně přizpůsobitelného digitálního místa řidiče i-Cockpit®, a dále atraktivní design s novým logem značky. V Německu začíná cena vozu Peugeot 308 ve výbavě Active Pack s benzinovým motorem PureTech 110 k na 23 200 EUR včetně DPH.