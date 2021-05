UAZ "Bajkal" se pro velký úspěch dočká sériové výroby

Uljanovskij Avtomobilnyj Zavod (UAZ) tento týden oznámil, že do sériové výroby a následně na domácí trh pošle upravený UAZ 3909. Bajkal se od sérové verze liší především výsuvnou střechou. Ta je vybavena zvedacím mechanismem a tlumiči nárazů. Při zvednuté střeše jsou uvnitř 2 metry prostoru na výšku a celková výška vozu je 2710 mm, se složenou střechou pak 2160 mm.

UAZ Bajkal | foto: UAZ

V Bajkalu se vyspí čtveřice dospělých osob (možná i více, pokud se mají hodně rádi). K dispozici jim jsou dvě manželské postele. Spodní, která vznikne sklopením zadních sedadel, má rozměry 1900 x 1460 mm. Druhá se pak nachází pod zvedací střechou a její rozměry jsou 1950 x 1255 mm. Kromě zmíněných dvoulůžek se uvnitř nachází šatní skříň, stolek, kuchyň s dřezem, sporákem, lednicí a pracovní deskou. UAZ si s sebou veze nádrž na 20 litrů vody a v kempu ho lze připojit na 220 voltů. Veškerý nábytek je vyroben z překližky a vyznačuje se velmi malou hmotností. Celková váha vestavby je pak pouhých 70 kg.

UAZ Bajkal | foto: UAZ

UAZ Bajkal | foto: UAZ

UAZ Bajkal | foto: UAZ

Pod kapotou se Bajkalu se nachází stejně jako v běžném UAZu 3909 zážehový atmosférický čtyřválec ZMZ-4091 o objemu 2693 ccm s výkonem 82,5 kW (112 koní) a točivým momentem 198 N.m. S ním se UAZ rozjede až na 120 km/h. Motor spolupracuje s 5 stupňovou manuální převodovkou, přídavnou převodovkou a pohonem všech kol. Výrobce se nechal slyšet, že pro Buchanku bude možné dokoupit vzduchové odpružení ke zvýšení světlé výšky a regulaci tuhosti, šnorchl a terénní pneumatiky BFGoodrich All Terrain.

Cena kempinkové úpravy by se měla pohybovat okolo 600 000 rublů (asi 168 000 Kč). Když uvážíme, že nová pětimístná Buchanka nestojí ani 800 000 rublů (224 000 Kč), je to poměrně výrazné navýšení ceny. Ale i tak za nový expediční speciál jeho zájemce na domácím trhu zaplatí přibližně 1.4 milionů rublů (392 000 Kč) a to je hodně lákavá cena.