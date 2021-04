EXKLUZIVNĚ! Honda představila zcela novou Hondy HR-V e:HEV, přinášíme to nejpodstatnější

Zcela nový model HR-V e:HEV je poháněn moderní technologií dvoumotorové hybridní hnací jednotky zajišťující směsici efektivity a impozantního výkonu. Malé SUV se poprvé připojuje k modelové řadě e:HEV (hybridní elektrické vozidlo) společnosti Honda a představuje jeden z posledních kroků značky s cílem splnit závazek elektrifikovat do roku 2022 všechny hlavní modely nabízené v Evropě.

Při vytváření koncepce nového modelu HR-V se společnost Honda rozhodla vytvořit vůz s atraktivní kombinací výjimečného designu, účinnosti a maximální užitnosti. Nový model navržený tak, aby vyhovoval náročným potřebám moderních spotřebitelů, dosahuje výjimečné rovnováhy mezi prémiovým stylem SUV a mimořádnou prostorností, s kompaktními rozměry a snadným nastupováním a vystupováním pro cestující. To vše umožňuje zásada společnosti Honda „Man-Maximum, Machine-Minimum“ (M/M), která vychází z přesvědčení, že účelem technologií a designu je vyhovět potřebám řidiče a spolucestujících.

Honda HR-V e:HEV | foto: Honda Motor

Exteriér inspirovaný vozy kupé s prémiovým stylem SUV

Se svými vpřed orientovanými osobitými liniemi a čistými plochami ztělesňuje model HR-V e:HEV nové generace filozofii jednoduchého, čistého a moderního designu, kterou můžeme vidět i na nejnovějších modelech společnosti Honda.

Kompaktní tvar inspirovaný vozy kupé, který je definován stejnými klíčovými designovými koncepty funkčnosti a krásy má známý atraktivní vzhled s hravým charakterem a robustností SUV. Jeho elegantní siluety je dosaženo zvýšením světlé výšky o 10 mm a snížením výšky střechy o 20 mm oproti předchozímu modelu. Díky větším kolům o velikosti 18 palců, která jsou u nového modelu HR-V součástí standardní výbavy, a snížení předního přesahu karoserie toto SUV dále posiluje svou robustní atraktivitu a nabízí kombinaci estetiky a spolehlivosti, jakou si moderní zákazníci přejí.

Čisté jednoduchosti designu je dosaženo prostřednictvím plynule přecházejících povrchů vozu s designovými prvky exteriéru začleněnými do karoserie. Například, přední světlomety, mřížka v barvě karoserie a výrazná spodní mřížka se hladce integrují do vyčnívající přední části vozu a předních panelů, což vozu dodává elegantní a impozantní vzhled.

Boky karoserie mají moderní estetický vzhled bez rušivých prvků s ostrou vodorovnou linií, která se táhne zezadu až k předním světlometům a vytváří dojem dynamické energie. Vyčnívající přední část a zasunutý přední sloupek společně tvoří prémiovou dlouhou kapotu, která vizuálně posouvá kabinu dozadu a dále zdůrazňuje elegantní proporce jako u vozů kupé. Kombinace užitnosti a atraktivního vzhledu je patrná v jednoduchém, elegantním designu výklopných dveří zavazadlového prostoru s úhledně integrovanou klikou v rámci trojrozměrného zadního panelu.

Vylepšení aerodynamiky vozu bylo dosaženo bez nutnosti zbytečných designových prvků, které často narušují styl. Štěrbina vzduchové clony v předním nárazníku, zadní okraj prahu a elegantní tvar zadního světla pomáhají snižovat turbulence, k čemuž přispívá zadní spoiler omezující turbulence vzduchu za vozidlem. Výsledkem je vyšší stabilita a šetrnější spotřeba paliva ve vyšších rychlostech, a to při zachování elegantního designu.

Honda ukázala nové HR-V inspirované kupé a s hybridem v základu | foto: Honda

Design interiéru a prvotřídní prostornost

U nového modelu HR-V je každý designový prvek věnován dosažení pocitu velkorysé prostornosti a vzdušnosti spojující cestující s okolním světem, s úrovní pohodlí a praktičnosti, jaká v segmentu malých SUV nemá konkurenci. Moderní tkaniny a texturované materiály poskytují robustní, prémiový pocit díky kvalitním materiálům příjemným na dotek.

Interiér byl navržen se zaměřením na prostor a prosvětlení s cílem umocnit pocit vzdušnosti v kabině. Tento pocit vzdušnosti ještě zintenzivňuje jedinečný systém rozvádění vzduchu, jehož průduchy ve tvaru L jsou umístěny v horních rozích palubní desky. Tento nový systém řeší rozdíly v tradičních konfiguracích ventilace, kdy cestující často zažívají nepříjemné foukání vzduchu přímo na ně. Systém nenápadně vede proud vzduchu podél předních bočních oken ke stropu a vytváří vzduchový vír vedle cestujících a nad nimi. Tyto nové ventilační otvory nepůsobí přímo na cestující, ale vytvářejí příjemné vnitřní prostředí pro všechny osoby ve vozidle.

Pocit spojení s okolním světem začíná vynikajícím výhledem. To umožňuje několik vylepšení. Za prvé, nová poloha řízení, která je o 10 mm vyšší než u předchozího modelu. Navíc jsou okna navržena tak, aby přiváděla co nejvíce světla, čemuž napomáhá nerušivá přístrojová deska, která je horizontálně orientovaná k rovné linii kapoty. Kromě toho bylo upevnění zrcátek posunuto dolů ke dveřím, což při zatáčení zlepšilo viditelnost kolem bočního panelu karoserie.

Přední sedadla nové generace společnosti Honda stabilizující tělo jsou vybavena podpěrou s rohožovitou strukturou, která nahrazuje pružiny použité u předchozího modelu, což zabraňuje únavě na dlouhých cestách a zvyšuje pohodlí při každodenním použití. Pro větší pohodlí při řízení jsou ovládací prvky interiéru umístěny optimálně co nejblíže zornému poli řidiče. Přehledné a snadno použitelné rozložení dále zvyšuje pocit prostornosti díky okamžitě rozpoznatelným ovládacím prvkům audiosystému a ventilace, které umožňují bezpečné a intuitivní ovládání.

Platforma a uspořádání

Ačkoliv jsou celkové rozměry vozidla podobné předchozímu modelu, nový model HR-V nabízí větší prostor pro nohy a ramena, což zvyšuje pocit prostornosti a pohodlí. Kromě zvětšení prostoru pro nohy cestujícím na zadních sedadlech o 35 mm nabízí oproti předchozímu modelu HR-V větší rozsah sklonu sedadel o dva stupně díky umístění středové nádrže společnosti Honda a chytrému uspořádání hybridních komponentů. Konfigurace platformy také umožňuje společnosti Honda zachovat mimořádně univerzální zadní sedadla Magic Seats, která poskytují flexibilitu v podobě sklápění nebo napřimování sedadel podle požadavku na nákladní prostor.

Snadný přístup k zavazadlovému prostoru nebyl nikterak omezen linií střechy inspirovanou vozy kupé. Tohoto úspěchu bylo dosaženo díky chytrému uspořádání sedadel Magic Seats, spodní hraně výklopných dveří zavazadlového prostoru, rozsahu otevírání dveří zavazadlového prostoru a nízké, rovné podlaze zavazadlového prostoru. Do tohoto zavazadlového prostoru se snadno vejde široká škála zavazadel a s životním stylem souvisejícího vybavení. Je možné například naložit ve svislé poloze dvě horská kola pro dospělé (s odmontovanými předními koly). Pohodlné nakládání usnadňuje funkce zavření výklopných dveří při odchodu bez použití rukou* se zvýšenou funkčností oproti jiným podobným systémům. Funkce detekce vzdálenosti inteligentního klíče zjistí, když se klíč vzdaluje od vozu a automaticky zavře výklopné dveře zavazadlového prostoru.

U modelu HR-V jsou také optimalizovány úložné prostory, středová konzola je umístěna uprostřed kabiny společně s přední přihrádkou pro malé předměty a s nabíjecími zásuvkami USB vpředu i vzadu*, které doplňují bezdrátovou nabíjecí podložku*. Prémiový audiosystém a externí zesilovač* a dotykem aktivovaná světla v kabině ještě více umocňují pocit prémiového interiéru a pohodlného prostředí.

Podle zásady M/M společnosti Honda byla platforma modelu HR-V navržena s komponenty hybridního hnacího ústrojí chytře uspořádanými do podvozku a motorového prostoru. To v kombinaci s inovativním uspořádáním středové palivové nádrže společnosti Honda a umístěním akumulátoru pod zavazadlový prostor a nikoli pod podlahu vozu umožňuje aby model HR-V poskytoval maximální pohodlí pro čtyři dospělé osoby a to navzdory přítomnosti více komponentů pohonu e:HEV.

Honda HR-V e:HEV | foto: Honda Motor

Účinné a citlivé hnací ústrojí

Osvědčená hybridní technologie e:HEV společnosti Honda poskytuje plynulý a příjemný zážitek z jízdy s citlivým dávkováním výkonu a působivě nízkou spotřebou paliva. Skládá se ze dvou kompaktních, výkonných elektromotorů připojených k 1,5litrovému zážehovému motoru i-VTEC s maximálním výkonem z hnacího motoru 96 kW (131 k) a maximálním točivým momentem 253 Nm při 4 500 ot./min.

Uspořádání e:HEV zahrnuje tři přepínatelné režimy jízdy, které jsou automaticky vybírány pro převládající jízdní požadavky. Pro maximální efektivitu se model HR-V rozjíždí v elektrickém režimu a plynule přechází do hybridního režimu, kdy se od motoru požaduje vysoký točivý moment, přičemž zážehový motor se využívá při rychlejší jízdě konstantní rychlostí. Jízdní dynamika je vylepšena různými výkonnostními režimy – Sport, Normal a Econ, přičemž pomocí voliče lze zvolit dodatečný jízdní režim B poskytující silnější rekuperační brzdění a zážitek více podobný jízdě v elektromobilu. Úroveň rekuperace energie a sílu brzdícího účinku lze upravit aby vyhovovaly preferencím řidiče pomocí „pádla“ pod volantem, což poskytne řidiči další umocnění zážitku z jízdy.

Pokročilé a intuitivní možnosti konektivity

Zcela nový model Honda HR-V poskytuje široké možnosti konektivity ve voze, jež majiteli umožňuje snadno udržovat kontakt s každodenním životem. Intuitivní rozhraní dotykového 9” LCD displeje je navrženo tak, aby minimalizovalo rozptylování řidiče se zjednodušenou a plně přizpůsobitelnou nabídkou umožňující snadný přístup ke komfortním funkcím a ovládacím prvkům. Doba interakce s rozhraním HMI se v porovnání se systémy HMI předchozího modelu výrazně zlepšila, což umožňuje rychlé a snadné přepínání mezi aplikacemi a poskytuje rychlou odezvu na podněty a příkazy. S cílem ještě více omezit rozptylování - během řízení má řidič také možnost rozhodnout, kolik pokročilých informací asistenčního systému se zobrazí na 7” TFT e:HEV displeji přístrojové desky.

Rozhraní, kterým se prochází pomocí známých ovládacích prvků ve stylu chytrého telefonu, také umožňuje připojení chytrého telefonu přes aplikace Apple CarPlay (Bluetooth, WiFi nebo kabel) a Android Auto (kabel). Bezdrátové aktualizace softwaru umožňují upgrady na nejnovější funkce a aplikace.

Vylepšená bezpečnost

Zcela nový model HR-V je poprvé vybaven technologií Honda SENSING™ a má ucelenou řadu špičkových moderních bezpečnostních technologií a pomůcek pro řidiče. Technologie Honda SENSING™ byla pro nový model HR-V zmodernizována mimo jiné přidáním nové širší jednoobjektivové přední kamery s vyšším rozlišením a vysokorychlostních čipů pro zpracování obrazu, což ve srovnání s předchozí kombinaci kamery a radarového snímače představuje zlepšení. Její součástí je také vylepšený noční provoz systému pro zmírnění následků kolize s chodci a systému pro zmírnění následků nehody (CMBS), který nyní detekuje protijedoucí vozidla křížící cestu vozidlu, a to včetně cyklistů a motocyklů a brzdí.

Nová technologie adaptivního tempomatu (ACC) představená u zcela nového modelu HR-V vylepšuje bezpečnost při změně jízdního pruhu a předjíždění vozidel. Úhel řízení a boční síla G se nyní posuzují ve spojení s vylepšenými kamerovými obrazy, aby vozidlo během manévrů zrychlilo dříve. To zajišťuje bezpečnější a plynulejší přechod při vyjíždění. Technologie ACC je také vybavena funkcí následování pomalou rychlostí a ovládáním brzd pro zachování nastavené rychlosti při jízdě z kopce.

U nového modelu HR-V je nyní k dispozici sytém hlídání mrtvého úhlu*. Využívá radarovou technologii k automatické detekci vozidel v mrtvém úhlu řidiče a upozorňuje řidiče výstražným symbolem v bočním zrcátku. Detekční vzdálenost byla vylepšena z 3 m na 25 m pro větší jistotu řidiče.

Posílen byl také systém sledování dopravy při couvání, který využívá zadní boční radarové senzory k varování řidiče před blížícími se vozidly z levé nebo pravé strany při couvání. K dispozici je zvukové a vizuální varování.

Asistent při jízdě z kopce, v Evropě poprvé k dipozici u modelu HR-V, funguje od minimální rychlosti 3 km/h. Tato technologie umožňuje lepší a plynulejší řízení na vozovkách s nižší přilnavostí a příkrým klesáním k dosažení větší jízdní jistoty za různých jízdních podmínek – od jízdy po kluzkých venkovních parkovacích rampách po jízdu po příkrých zasněžených vozovkách.

Oficiální zahájení prodeje vozu je počátkem roku 2022 nicméně pokud zájemci chtějí být průběžně informováni, doporučujeme se přihlásit k odběru novinek a mít tak rychle dostupné veškeré informace.