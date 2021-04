Volkswagen bude pro vrcholné modely ID. používat označení GTX

Volkswagen představí 28. dubna nový model ID.4 GTX – vrcholnou verzi v produktové řadě elektromobilů. V Evropě ponesou příslušné sportovní modely z rodiny ID. zkratku GTX. Podobně jako GTI a GTE bude GTX samostatnou produktovou verzí, která nabije svět elektromobility Volkswagen novou, inteligentní sportovností.

„Písmena GT již dlouho signalizují potěšení z jízdy,“ říká Klaus Zellmer, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za marketing a prodej. „Písmeno X nyní vytváří spojení s mobilitou budoucnosti. Trvalá udržitelnost a sportovnost se nevylučují, nýbrž se vzájemně inteligentně doplňují.“

Modely GTX přesvědčí především v oblastech sportovních výkonů a designu. Dodatečný elektromotor na přední nápravě přinese do rodiny ID. pohon všech kol, který je koncipován pro maximální hospodárnost. Elektromotor vpředu se inteligentně připojí během několika milisekund, pokud řidič požaduje velmi vysoký výkon nebo mimořádnou trakci. V novém jízdním režimu „Traction“ je připojený dokonce trvale. Vrcholné sportovní výkony modelů GTX navíc umocňují sportovní designové detaily a speciální design vnějšího i vnitřního osvětlení.

Nová produktová verze pro rodinu ID. je dalším významným krokem v realizaci podnikové strategie ACCELERATE. Volkswagen se tak chce stát nejžádanější značkou pro trvale udržitelnou mobilitu. Cílem je zvýšit do roku 2030 podíl elektromobilů v Evropě na 70 procent celkového prodeje. Volkswagen hodlá být uhlíkově neutrální do roku 2050. Do roku 2025 investuje 16 miliard eur do elektromobility, hybridních pohonů a digitalizace.