Lexus odhalil luxusní manažerský sedan ES

Manažerský sedan Lexus ES již řadu let ohromuje řidiče i pasažéry svým mimořádně účinným odhlučněním, vysokou úrovní jízdního pohodlí a velkorysou prostorností. Model ES se poprvé představil v roce 1989 a dnes v nabídce značky Lexus zaujímá postavení klíčového modelu. Nový vylepšený sedan ES se poprvé objevil na trzích západní a střední Evropy v roce 2018. Úhrnné prodeje ve více než 80 zemích a regionech dosáhly od uvedení na trh již 2,65 milionu vozů.

Lexus ES - lepší odhlučnění, větší pohodlí při jízdě, nový dotykový displej, špičková aktivní bezpečnost, jedinečný pocit za volantem | foto: Lexus

Nové ES, vyhledávané především flotilovými zákazníky a firemními řidiči, se v západní a střední Evropě nabízí se 4. generací hybridního pohonu Lexus s autonomním dobíjením. Přináší další vylepšení v otázkách bezkonkurenčního odhlučnění a jízdního pohodlí, jakožto i vytříbenější funkce prvků komfortní výbavy. Kvalitativní posun je zřejmý např. z hladké návaznosti zrychlování, zpomalování a řízení za všech jízdních situací, kdy konstruktéři Lexus usilovali o dosažení lineární odezvy přesně v souladu se záměry řidiče.

Uplatněním pokročilých technologií Lexus se podařilo zvýšit tuhost výztuh zavěšení zadních kol ve prospěch příkladné stability řízení například při přejíždění z pruhu do pruhu na dálnici za vysokých rychlostí. Provedení ES F SPORT dále používá špičkový systém adaptivního odpružení AVS, jenž díky novému akčnímu členu zajišťuje vysoké jízdní pohodlí i čitelnější reakce řízení.

Nový Lexus ES se kromě toho chlubí progresivními bezpečnostními technologiemi ve prospěch ještě bezpečnějšího cestování. Oproti předchozí verzi Lexus Safety System+ 2.0 nyní nabízí vylepšený systém Lexus Safety System+ 2.5.

A v neposlední řadě je zde celkově kultivovanější podoba prostřednictvím upravené charakteristické masky chladiče a světlometů, jakožto i použití nových barev v kabině vozu.

JEŠTĚ LEPŠÍ UTLUMENÍ HLUKU, KVALITA JÍZDY A JÍZDNÍ SCHOPNOSTI

„Naším cílem bylo ještě více zdůraznit vysoké kvality ES a posílit jeho přidanou hodnotu. Kromě ještě účinnějšího utlumení hluku a kvalitativního posunu jízdního pohodlí jsme usilovali o lineární charakter pohybů karoserie v reakci na pokyny od volantu, aby vůz přesně následoval záměry řidiče. Ohledně stylistického ztvárnění jsme kultivovali a modernizovali elegantní vzhled, jenž je pro ES typický. V rámci vývoje jsme se soustředili na prvky s potenciálem ke zlepšení ve snaze opět předčít zákaznická očekávání. Takže až zájemce do nového ES usedne, věřím, že si povšimne práce týmů vývojářů, kteří se věrně drželi ideje ‚Always On‘ s cílem vyrábět stále lepší automobily,“ říká hlavní konstruktér Tetsuja Aoki ze společnosti Lexus International.

Tužší výztuhy zavěšení zadních kol

Přechodem od jednovrstvé k dvouvrstvé konstrukci se podařilo zvýšit torzní tuhost zavěšení zadních kol. To se projevuje v lineárních reakcích vozidla, nyní výrazně lépe sladěných se záměry řidiče, a to dokonce za situací jako je přejíždění z pruhu do pruhu za vysokých rychlostí.

Přesnější dávkování brzdné síly

Změnou tvaru brzdového pedálu se zvětšila kontaktní plocha pro botu řidiče. Rovně se podařilo potlačit vibrace ve prospěch stabilnější zpětné vazby při sešlápnutí brzdového pedálu. U hybridního provedení ES 300h ze zlepšila ovladatelnost brzd úpravou parametrů regulace elektronicky řízeného brzdového systému.

Zdokonalený lineární elektromagnet pro adaptivní odpružení AVS

Nový akční člen pro adaptivní odpružení AVS verze ES F SPORT pracuje s větším průtokem regulačního ventilu průtoku oleje u elektromagnetu hydraulické regulace. Ten nyní reaguje i na malé tlumicí síly a přispívá k vysokému jízdnímu pohodlí s příjemnějšími reakcemi řízení a stabilitou díky většímu rozsahu tlumicích sil.

STYLISTICKÉ ZTVÁRNĚNÍ SPOJUJÍCÍ MODERNU S JEŠTĚ LEPŠÍ OVLADATELNOSTÍ

Nové ES přináší moderní vzhled s přepracovanou maskou chladiče a světlomety. Pro kabinu může zákazník zvolit nové kožené čalounění v odstínu ‚Forest Brown‘ (lesní hnědá) nebo čalounění ze syntetické kůže a nová dvoubarevná sedadla pro verzi F SPORT. Funkce nového dotykového displeje multimédií jsou nyní intuitivnější.

Exteriér

Nově koncipovaná maska chladiče

Příď vozidla si zachovává rysy typické pro tento manažerský sedan, avšak maska chladiče má nyní menší počet vertikálních žeber a používá upravenou sestavu prvků ve tvaru „L“ s akcentem na horizontální proudění a příď vystrčenou kupředu.

Nově koncipované světlomety

Verze s monokulárními světly používají nové kompaktní jednotky světel; nové štíhlé jednotky s trojicí zdrojů se pyšní adaptivním systémem ovládání dálkových světel BladeScan s vylepšenou funkcí a ostřejším vzhledem.

Nově koncipovaná kola

Výraznější paprsky sportovních 17" kol se pyšní broušenými povrchy; 18" kola působí ještě luxusněji díky broušeným povrchům v kombinaci s černým lakováním. 19" kola F SPORT v leskle černém tónu jsou sladěna s maskou chladiče.

Nové odstíny laku

Nabídka laků karoserie poprvé zahrnuje odstín ‚Sonic Platinum‘ s výraznějším stínováním, které akcentuje tvary vozidla; nový šedý lak ‚Sonic Grey‘ připomíná vzhled kovu s vysoce lesklou povrchovou úpravou.

Interiér

Multimediální systém

Lexus tradičně prosazuje přístup zaměřený na potřeby člověka, a tak se nový dotykový displej přesunul o více než 100 mm blíže k řidiči a přibližně o 5° se upravil jeho sklon v zájmu lepší čitelnosti.

Aktualizovaná aplikace Lexus Link

Chytrý telefon se snadno propojí s palubní jednotkou přes Apple CarPlay nebo Android Auto. Zároveň je možné využívat nejnovější verzi mobilní aplikace Lexus Link, zahrnující například tyto funkce: sledování polohy vozidla; navigování až do cíle po zaparkování; správa údržby vozidla; informace o významu varovných kontrolek; nebo kontaktování tísňových služeb. Aplikace Lexus Link nabízí i řadu funkcí, které využijí především zákazníci z řad firem: pohodlná správa vozového parku skrze přehled o všech jízdách a snadné dělení na soukromou a služební jízdu; informace o času stráveném čistě v EV módu jízdy nebo hybridní coaching (informace o efektivitě jízdy). Aplikace je dostupná i na českém trhu pro systémy iOS a Android Auto.

Ozdobné prvky

Pocity luxusu a moderní atmosféry na palubě vozu ještě znásobují dekorativní prvky v novém provedení ‚Sumi Black Walnut‘ (ořešák v sytě černém odstínu japonského inkoustu sumi) a ‚Dark Brown Walnut‘ (tmavě hnědý ořešák).

Nové barvy v interiéru

Kromě oříškové hnědi mohou zákazníci zvolit interiér v odstínu ‚Forest Brown‘ (lesní hnědá). Pro verzi F SPORT je kabina nyní v bílém provedení s barevným schématem čalouněním sedadel ‚bílá a červená Flare‘ v kombinaci s opěradly sedadel ve sportovním černém tónu.

UPLATNĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH TECHNOLOGIÍ VČETNĚ NEJNOVĚJŠÍHO SYSTÉMU LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2.5

Součástí výbavy nového ES je vylepšený bezpečnostní systém Lexus Safety System+ 2.5. Kromě doposud používané monokulární kamery a radaru pracujícího v pásmu milimetrových vln doplnil Lexus další funkce, jako například nouzový asistent řízení nebo lepší schopnosti rozpoznávání jízdních pruhů. Vylepšení se týká i kamer digitálních zpětných zrcátek.

Lexus Safety System+ 2.5

Přednárazový bezpečnostní systém s vylepšenou kamerou a radarem nyní vykazuje větší funkční rozsah a dokáže detekovat cyklisty za dne, jakožto i chodce za denního světla a za zhoršených světelných podmínek. Kromě toho pomáhá zmírňovat rizika kolize na křižovatkách, kdy při odbočování rozpoznává protijedoucí vozidla a chodce přecházející vozovku. V nabídce funkcí je například i nouzový asistent řízení.

Nouzový asistent řízení

Při výskytu chodce v těsné blízko jízdního pruhu či přímo v něm se zapojí nouzový asistent řízení (aktivovaný řidičovým úhybným manévrem), který pomůže se správným pohybem volantu v zájmu stability vozidla a jeho udržení v příslušném jízdním pruhu.

Asistent semiautonomní jízdy

Asistent semiautonomní jízdy (LTA) je pokročilou funkcí na podporu řízení, která napomáhá udržovat vozidlo uprostřed daného jízdního pruhu a nyní po vylepšení využívá technologie umělé inteligence se širším funkčním rozsahem a hladšími a plynulejšími zásahy asistenta.

Dynamický tempomat řízený radarem

Dynamický tempomat řízený radarem (pro celý rozsah rychlostí) byl rozšířen o funkci regulace rychlosti v zatáčkách, která v závislosti na parametrech blížící se zatáčky v předstihu zpomaluje vozidlo; na dálnicích a rychlostních komunikacích zase tempomat reguluje zrychlování a zpomalování tak, aby udržoval stálý odstup od vozidla jedoucího vpředu v rozmezí nastavené rychlosti.

Adaptivní ovládání dálkových světel BladeScan

Pokročilý adaptivní systém ovládání dálkových světel (AHS) typu BladeScan funguje tak, že světelné paprsky z LED zdroje dopadají na dvojici rychle rotujících zrcadel ve tvaru čepele a světlo se následně přenáší na sklo světlometu k osvětlení vozovky vpředu. Systém přesně reguluje distribuci paprsků tím, že synchronizuje otáčení zrcadel se zapínáním a vypínáním LED světlometů. Adaptivní ovládání dálkových světel BladeScan rozšiřuje oblast osvětlenou pomocí dálkových světel, a umožňuje tak řidiči mnohem dříve spatřit chodce a dopravní značky, aniž by docházelo k oslňování řidičů protijedoucích vozidel.

Systém digitálních zpětných zrcátek

Systém digitálních zpětných zrcátek (v nabídce volitelně za příplatek) nahrazuje klasická vnější zpětná zrcátka kompaktními kamerami s vysokým rozlišením v exteriéru vozidla, propojenými s displeji v kabině. Ty zajišťují vylepšené zobrazování oblasti za vozidlem a bezprostředně podél něj za všech jízdních podmínek, kdy omezují nebo zcela eliminují slepý úhel výhledu řidiče a automaticky se přizpůsobují tak, aby zprostředkovaly rozšířené zobrazení v situacích, kdy vozidlo zatáčí nebo couvá.

Lexus ES - klasická vnější zpětná zrcátka jsou za příplatek nahrazena kompaktními kamerami s vysokým rozlišením | foto: Lexus

V novém modelu ES systém používá vylepšenou kameru digitálních zpětných zrcátek, poskytujících lepší výhled dozadu po stranách vozidla než klasická vnější zpětná zrcátka, zejména v noci nebo za deště. Při zpracování signálu kamery se potlačuje rušení ve prospěch čitelnějšího obrazu ve scénách obsahujících výrazně světlé i tmavé plochy; současně se omezilo blikání LED.

Nový manažerský sedan ES se ještě v průběhu tohoto roku začne prodávat na evropských trzích, na český trh dorazí v posledním kvartále letošního roku.