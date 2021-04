Koncept Lexus LF-Z Electrified, nová éra značky startuje s volantem z KITTa

Model LF-Z Electrified využívá zkušeností nabytých při vývoji sportovních vozů a elektrifikovaných pohonů. Vykazuje špičkové dynamické schopnosti díky ideálnímu umístění baterie a elektromotoru, technologii pohonu všech kol DIRECT4 a dalším řešením zajišťujícím mimořádnou svobodu v otázkách mobility.

Tím se odlišuje od běžných automobilů. Dále disponuje vyspělými funkcemi palubního infotainmentu, které budou zájemcům o vozy Lexus již brzy k dispozici.

Další dvě desítky modelů ještě přijdou

Do roku 2025 plánuje Lexus představit 20 nových nebo modernizovaných modelů včetně minimálně 10 čistých elektromobilů (BEV), plug-in hybridů (PHEV) a hybridů s autonomním dobíjením (HEV) v souladu s různorodými potřebami zákazníků z různých zemí a regionů světa.

Posílí tím své klíčové modelové řady sedanů i SUV a současně bude zkoumat možnosti uvedení nových typů vozidel včetně sportovních modelů, vozů určených pro cestování s řidičem nebo modelů ve zcela nových kategoriích.

Lexus LF-Z Electrified prezentuje budoucí jízdní schopnosti, design a technologie | foto: Lexus

Souběžný vývoj několika typů pohonů

Svého jedinečného postavení na trhu dosáhl Lexus souběžným vývojem celosvětově nejširší nabídky luxusních vozidel s hybridním elektrickým pohonem a výrobou supersportu LFA i dalších čistokrevných modelů „F“ se zaměřením na dynamické jízdní schopnosti.

Strategie značky s důrazem na hybridní elektrický pohon od dob uvedení modelu RX 400h v roce 2005 přinesla celosvětové prodeje v objemu bezmála dvou milionů vozů; Lexus tak dnes v cca 90 zemích světa nabízí devět hybridních a čistě elektrických modelů. Díky svému renomé technologického inovátora a světového leadera na poli elektrifikovaných pohonů má značka skvělou výchozí pozici s ohledem na nové výzvy současnosti.

Největší transformace za posledních sto let

Automobilový průmysl vstoupil do období největší transformace za posledních sto let, kdy musí reagovat na nevídané změny životního stylu a hodnot lidí, zajistit mobilitu a současně vycházet vstříc naléhavému společenskému poslání uhlíkové neutrality a plnění strategie trvale udržitelného rozvoje Organizace spojených národů.

Lexus v rámci naplňování uvedených cílů využije své zkušenosti a inovace prostřednictvím vize ‚Lexus Electrified‘ a maximálně zužitkuje své silné stránky na poli výzkumu a vývoje; současně bude i nadále usilovat o to, aby překonával očekávání zákazníků nabídkou vozů špičkové kvality, přinášejících atraktivní jízdní schopnosti a luxusní řemeslné zpracování.

Lexus má v plánu do roku 2025 nabízet elektrifikovaná provedení všech svých modelů – očekává přitom, že v uvedeném roce budou elektrifikované vozy tvořit přes polovinu celosvětových prodejů značky. Dále chce do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality všech svých modelů – se zohledněním celého životního cyklu vozidel vč. materiálů, výroby, přepravy dílů a vozidel, resp. likvidace a recyklace. Kromě pečlivého výběru materiálů pro své vozy bude Lexus zohledňovat i dopady výroby těchto materiálů na životní prostředí.

Koji Sato, prezident a Chief Branding Officer, společnost Lexus International

„Souběžně s naplňováním našeho společenského poslání v podobě skutečné uhlíkové neutrality budeme i nadále poskytovat radost a potěšení spojované s automobily, a přispívat tak ke štěstí a radosti našich zákazníků i všech ostatních, kdo jsou se značkou Lexus nějak spojeni.“

„Počínaje dvěma novými modely, které uvedeme v letošním roce, budeme pokračovat ve vývoji inovativních produktů, které ještě zpestří neustále se měnící životní styl našich zákazníků.“

„Věříme, že se těšíte na budoucnost značky Lexus s její snahou formovat budoucí mobilní společnost.“

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI LEXUS LF-Z ELECTRIFIED

Koncept LF-Z Electrified předznamenává budoucnost značky Lexus prostřednictvím designu, jízdních schopností a vyspělých technologií, které najdeme v nových modelech s plánovaným uvedením do roku 2025.

Použití vyhrazené podvozkové platformy EV je základním krokem k dosažení cíle Lexus Electrified: „Využívat technologie elektrifikace k dosažení zásadní evoluce v otázkách výkonu vozů.“ Uvedený koncept se od běžných automobilů odlišuje i novým systémem řízení pohonu všech kol DIRECT4.

Spojením technologií elektrifikace a řízení pohybu, které Lexus během své existence vyvinul, plánuje značka zprostředkovat charakteristické jízdní vlastnosti Lexus a požitek z jízdy, který vede k těsnějšímu a bezprostřednějšímu souznění vozidla s řidičem.

Výrazné vnější tvary karoserie ještě více akcentují emotivní stránku, která je se značkou Lexus neodmyslitelně spojována; vysoce výkonný zadní elektromotor zase přispívá k dynamickým a agilním jízdním schopnostem.

Interiér je tvořen otevřeným prostorem v minimalistickém duchu, zde s využitím koncepce kokpitu ‚Tazuna‘ v úpravě vyplývající z typických vlastností elektromobilu; současně se uplatňuje klíčový přístup ‚člověk na prvním místě‘, který značku Lexus doprovází již od dob jejího vzniku.

Palubní technologie umělé inteligence (AI) formou dialogu s řidičem odhalují osobní preference a charakteristické chování, a mohou tak přicházet s užitečnými návrhy, jako např. podrobnostmi o plánované trase nebo informacemi o cílovém místě. K vyšší jistotě řidiče přispívá i posuzování otázek bezpečnosti po celou dobu cesty.

JEŠTĚ TĚSNĚJŠÍ VAZBA MEZI ČLOVĚKEM A STROJEM

Díky charakteristickým jízdním vlastnostem Lexus (‚Lexus Driving Signature‘) nabývá řidič pocitu naprostého souznění s vozem při zrychlování, zpomalování i vlastním řízení, mj. díky bleskové lineární odezvě v souladu s pokyny a záměry řidiče.

Díky optimálnímu umístění baterie a elektromotoru se návrh a konstrukci konceptu LF-Z Electrified podařilo přetavit v jízdní kvality s ideálními parametry setrvačnosti. S ohledem na elektrifikaci pohonu není v otázkách obestavění prostoru nutné řešit omezení daná pohonem kol prostřednictvím spalovacího motoru a převodovky – to je další ukázka evoluce základního řešení pohonu vozidla, napomáhající k dosažení charakteristických jízdních vlastností Lexus.

Umístěním baterie podélně pod podlahou narůstá tuhost konstrukce vozidla a snižuje jeho těžiště; zároveň se lépe pohlcuje hluk i vibrace od povrchu vozovky. Použitý přístup napomáhá k ještě lepšímu odhlučnění a jízdnímu pohodlí – proslulým charakteristickým znakům vozů Lexus – a nadto přispívá k vytvoření prostornější a pohodlnější kabiny.

Nový systém Lexus DIRECT4 umožňuje zcela nezávisle regulovat rozdělování hnací síly elektromotoru na všechna čtyři kola. Systém aktivně přechází mezi pohonem samotných předních kol, samotných zadních kol, resp. pohonem všech kol podle aktuální situace ve prospěch maximální jízdní stability. Reaguje na způsob ovládání akceleračního pedálu a volantu ve snaze zajistit suverénní zrychlování a co nejlepší jízdní schopnosti při průjezdu zatáček v naprostém souladu se záměry řidiče.

Soustava řízení je elektronická, tj. bez mechanické vazby mezi volantem a tyčí řízení. Výsledkem je bezprostřednější vazba mezi ovládáním volantu a hnací silou, kdy může vozidlo zatáčet při menším úhlu natočení volantu v reakci na jízdní podmínky. Výhody této propracované technologie se projevují vyšší přesností řízení v souladu se záměry řidiče. Čistě elektronický systém dále filtruje nežádoucí vibrace od povrchu vozovky, nicméně při zachování požadované citlivosti řízení pro příjemné ovládání vozidla.

BUDOUCÍ SMĚŘOVÁNÍ DESIGNU LEXUS

LF-Z Electrified je vývojová studie předznamenávající budoucí vývoj designu Lexus ve snaze dosáhnout jednoduchých a poutavých tvarů, které staví na výrazných proporcích a markantním vzhledu. Celek tvoří hladká část kabiny s nízkou přídí a vrcholem v zadní části – tedy v provedení pro elektromobily charakteristické. Velká kola se posunula do samotných rohů karoserie ve snaze snížit těžiště a dosáhnout široce rozkročeného postoje vozidla.

Návrháři se chopili výzvy přepracovat kultovní vřetenovitý tvar Lexus do podoby nové „vřetenovité karoserie“, aby neotřelým způsobem vyjádřili celkovou architekturu vozidla. Použitý design krom toho poukazuje na schopnosti systému DIRECT4 formou hladkých dynamických přechodů na površích dveří směrem k zadní části vozidla nebo atraktivní úpravy kolem okrajů blatníků.

Čistý a jednoduchý horizontální design na zádi vozidla je spojen s tvarem akcentujícím velká kola pro vyjádření stabilního postoje. Tenká horizontální sdružená světla na zádi vozu používají nové logo Lexus, čímž symbolizují novou generaci designu Lexus.

NOVÁ KONCEPCE KOKPITU ‚TAZUNA‘ A OTEVŘENÉHO INTERIÉRU

Prostřednictvím nové koncepce kokpitu Lexus ‚Tazuna‘ se základní přístup zaměření na potřeby člověka opět posouvá na vyšší úroveň. Předobrazem zde byl vztah mezi koněm a jezdcem, resp. předávání povelů prostřednictvím otěží – což je zde interpretováno těsným provázáním spínačů na volantu a head-up displeje. Řidič tak může intuitivně ovládat funkce vozidla a sledovat potřebné informace bez nutnosti odklánět zrak od vozovky při zachování plného soustředění na dopravní situaci.

Srdcem vozidla je kokpit; přístrojový panel a další prvky pak najdeme relativně nízko vzhledem k poloze cestujících. Výsledkem je osvěžující pocit otevřenosti s kvalitou pohostinnosti ‚omotenashi‘ a pečlivé provedení všech detailů.

Hladká návaznost mezi kapotou a předními (resp. zadními) dveřmi evokuje v kabině pocit čistého a vysoce kvalitního prostoru. K pocitu otevřenosti uvnitř kabiny napomáhá i skleněné panoramatické střešní okno.

Informační zdroje řidiče, tedy head-up displej s podporou rozšířené reality (AR), ukazatele, dotyková obrazovka multimédií i další prvky, jsou spojeny do jediného modulu; ovládací prvky systému řízení jsou naopak seskupeny kolem volantu. Použité uspořádání naznačuje stylistický směr nové generace interiérů Lexus s lepším výhledem kupředu a přirozeným vedením úhlu pohledu řidiče směrem vpřed.

POKROČILÉ FUNKCE PRO JEŠTĚ VYŠŠÍ POŽITEK Z JÍZDY

Technologie umělé inteligence na palubě LF-Z Electrified zajišťují nepřetržitou podporu a ujímají se též aktivní role svojí schopností učit se na základě preferencí řidiče a jeho typického chování. Jedním z prvků usnadňujících řízení je hlasová komunikace.

Funkce rozpoznávání hlasu využívá nejnovější technologie umělé inteligence k rozpoznávání zvyklostí a preferencí řidiče s cílem si je osvojit a přizpůsobit se jim; následně poskytuje podporu např. v rámci plánování tras nebo poskytování informací o cílovém místě. Uvedená interaktivní vazba je dialogem umělé inteligence s řidičem pro ještě vyšší požitek z jízdy a podporu ve formě asistenta životního stylu.

Pomocí digitálního klíče lze vozidlo snadno zpřístupnit členům rodiny nebo přátelům bez nutnosti předávat fyzický klíč. Některé funkce vozidla (zamykání a odemykání dveří) je také možné ovládat pomocí chytrého telefonu. Funkce zpřístupnění vozidla pomocí digitálního klíče usnadňuje využívání služeb různých poskytovatelů, kdy si řidič může např. nechat doručit balíček do vozidla nebo své vozidlo sdílet s ostatními.

Dveře používají konstrukci s elektronickou západkou (E-Latch). Když se k vozidlu blíží řidič nebo pasažér s klíčkem v kapse, automaticky se vysune klika dveří; dveře lze poté odemknout a hladce otevřít pouhým dotykem senzoru uvnitř kliky. Při opouštění vozidla se dveře otevírají stiskem příslušného spínače. Senzory na vozidle monitorují okolní prostor a varují před blížícím se vozidlem či cyklistou, aby zamezily nehodě při vystupování z vozu.

Panoramatické střešní okno je vyrobeno z elektrochromatického skla s možností nastavit si podle potřeby stupeň zaclonění; okno rovněž disponuje funkcí zatemnění nebo osvětlení simulujícího noční oblohu. Dotykový panel uprostřed střechy usnadňuje komunikaci předních a zadních pasažérů; zadní sedadla jsou vybavena masážní funkcí a nastavováním sklonu.

Nová generace audiosystému Mark Levinson zajišťuje v akustickém prostoru kabiny ozvučení na úrovni mezinárodních koncertních síní. Díky preciznímu nastavení reproduktorů je zaručena ideální reprodukce hudby z pohledu řidiče i zbytku posádky. Funkce akustického managementu s potlačováním hluku dokáže odfiltrovat zvuky kolem kabiny, čímž usnadňuje konverzaci cestujících na palubě vozu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Celková délka - 4 880 mm

Celková šířka - 1 960 mm

Celková výška - 1 600 mm

Rozvor - 2 950 mm

Pohotovostní hmotnost - 2 100 kg

Dojezd na elektřinu – podle WLTP - 600 km

Typ baterie - Lithium-iontová

Kapacita baterie - 90 kWh

Nabíjecí výkon - 150 kW

Způsob chlazení - Kapalinový

Zrychlení 0–100 km/h - 3,0 s

Nejvyšší rychlost - 200 km/h

Max. výkon - 400 kW

Max. točivý moment - 700 Nm