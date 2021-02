Nová Škoda Fabia, větší, sportovnější, bezpečnější. A motory?

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za oblast Technického vývoje, říká: „Díky emocionálnímu designovému jazyku nového vozu FABIA je na první pohled jasné, že se jedná o typický model ŠKODA. V porovnání s předchůdcem jsme interiér značně vylepšili vysokou úrovní komfortu, moderním infotainmentem a inovativními asistenčními systémy. Atraktivní vůz doplňují ještě velkorysejší vnitřní prostor, úsporné a výkonné motory a výborné jízdní vlastnosti. Nový vstupní model značky ŠKODA tak nabízí vše, co řidič od moderního vozu očekává – a ještě něco navíc.“

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

Kultovní malý vůz

Již od své premiéry v roce 1999 spojuje modelová řada FABIA hodnoty značky ŠKODA. Nabízí vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti, velkorysý interiér a přesvědčivý poměr ceny a užitné hodnoty. Vůz má kompaktní vnější rozměry, nabízí úsporné motory a řadu Simply Clever prvků. FABIA tak zcela splňuje nároky mladých rodin nebo lidí na počátku profesní dráhy. FABIA je také ideálním druhým autem do rodiny. Jedná se o druhou nejdéle vyráběnou modelovou řadu značky ŠKODA, a je tedy její významnou tváří. FABIA je kultovní vůz, který má věrnou skupinu zákazníků. Čtvrtá generace nyní pokračuje v tomto úspěšném příběhu.

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

Full LED přední a zadní světla, virtuální kokpit a nové barvy

Příď nového vozu FABIA zdobí ostře řezané přední světlomety zasahující do masky chladiče. Již základní verze světlometů využívá moderní LED technologii. Na přání jsou k dispozici také full LED přední světlomety s rozsáhlými funkcemi. Full LED verze je k dispozici na přání také pro zadní světla, která zdobí krystalické prvky typické pro modely značky ŠKODA. Pocit velkorysého prostoru ve voze s kompaktními vnějšími rozměry dále umocňuje nový design interiéru. Šíři interiéru podtrhují symetrická přístrojová deska se samostatně stojící centrální obrazovkou a horizontální dekorační lišty v různých barvách v závislosti na výbavovém stupni. FABIA také poprvé nabízí virtuální kokpit. Při uvedení na trh budou k dispozici tradiční výbavové stupně Active, Ambition a Style, které však přinesou nové barvy a materiály.

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

Šéfdesignér společnosti ŠKODA AUTO Oliver Stefani u tohoto úspěšného vozu zcela nově interpretuje působivý krystalický designový jazyk značky ŠKODA. Stefani dodává: „Nová FABIA dále rozvíjí designový jazyk značky ŠKODA. Kompaktní vůz s karoserií hatchback je zároveň sportovní i elegantní. Skulpturální tvary, dynamické proporce a moderní světla vybavená LED technologií a krystalickými prvky typickými pro modely značky ŠKODA dodávají vozu dynamický, moderní vzhled“.

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

První ŠKODA FABIA postavená na platformě MQB A0

Vliv platformy MQB A0 na proporce se odráží také v nových rozměrech modelu FABIA. Přes nárůst rozměrů se konstruktérům společnosti ŠKODA AUTO podařilo téměř udržet hmotnost třetí generace.

Rozměry nového vozu ŠKODA FABIA:

Délka 4 107 mm

Šířka 1 780 mm

Výška 1 460 mm

Rozvor 2 564 mm

Rozchod kol vpředu 1 525 mm

Rozchod kol vzadu 1 509 mm

Objem zavazadlového prostoru 380 l

Objem zavazadlového prostoru při sklopených opěradlech zadních sedadel 1 190 l

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

Dva benzinové motory MPI a tři motory TSI s přímým vstřikováním

Díky pěti úsporným benzinovým motorům o výkonu od 48 kW do 110 kW a dynamickým jízdním vlastnostem zvládá nová ŠKODA FABIA skvěle krátké i dlouhé cesty. Díky kompaktním rozměrům se rovněž hodí do města. Všechny motory patří do nové generace Evo koncernu Volkswagen. Většina z nich také nabízí kombinovanou spotřebu zhruba 5 l/100 km v režimu WLTP. V kombinaci s na přání dostupnou 50l nádrží místo standardně nabízené 40l nádrže tak činí dojezd více než 950 km. Čtvrtá generace vozu ŠKODA FABIA nabízí novou vrcholnou motorizaci: čtyřválcový motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je standardně vybaven sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG.

Čtvrtá generace Škody Fabie zatím stále ještě skrývá svoji podobu | foto: Škoda Auto

Nejnižší součinitel odporu vzduchu ve své třídě

V porovnání s předchozím modelem se snížil součinitel odporu vzduchu z cx 0,32 na cx 0,28. FABIA tak nabízí nejlepší hodnotu v kategorii malých vozů. Zlepšení aerodynamických vlastností bylo dosaženo pomocí velmi přesných simulací metodou výpočetní dynamiky tekutin (CFD – Computational Fluid Dynamics). K mnoha inovativních prvků patří také aktivní žaluzie chladiče umístěné ve spodním otvoru pro přívod chladicího vzduchu na předním nárazníku.

Škoda ukázala první snímek zcela nové Fabie IV. generace | foto: Škoda Auto

Vysoká úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti

V případě nehody chrání cestující ve voze až devět airbagů. FABIA také poprvé nabízí dodatečné systémy uchycení ISOFIX a TopTether na sedadle spolujezdce. Díky rozsáhlé bezpečnostní výbavě patří nová FABIA k nejbezpečnějším vozům ve své třídě.

13 nových prvků Simply Clever

Již mnoho let ulehčuje ŠKODA AUTO svým zákazníkům každodenní cestování stále novými, geniálně promyšlenými Simply Clever prvky. Nová FABIA v této tradici pokračuje a nabízí celkem 43 Simply Clever prvků; z toho je 13 zcela nových. Některé z nich byly převzaty i z větších modelů značky ŠKODA.