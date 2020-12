Nový Isuzu D-Max, pravý pick-up se špičkovou výbavou a vynikajícím poměrem ceny a výkonu

Jedná se o novou alternativu k SUV. Standardem v celé řadě jsou nejnovější autonomní bezpečnostní, komfortní a konektivní funkce, včetně Android Auto™ a bezdrátového Apple CarPlay®, stejně jako zcela přepracovaný 1,9 litrový turbodieselový motor ISUZU. Ten ve spolupráci s hnacím ústrojím umožní opět uvézt až 3,5 tuny nákladu na přívěsu. Nový D-MAX bude k dispozici ve třech typech kabin: Single Cab, Space Cab a Double Cab, se čtyřmi variantami modelů: L, LS, LSE a novým špičkovým modelem V-CROSS. Ten bude k dispozici pouze ve variantě Double Cab.

Isuzu D-Max, pravý off-road nabízí špičkovou výbavu a skvělý poměr cena a výkon | foto: Isuzu

Základem nové řady Isuzu D-MAX je tahoun D-MAX L. Verze L je k dispozici jako Single Cab, Space Cab a Double Cab. Díky své robustní povaze, legendárnímu spolehlivému 1,9 litrovému hnacímu ústrojí od ISUZU a největšímu užitečnému zatížení až 1,1 tuny je D-Max ve verzi L maximálně všestranný. Užijte si zábavu kombinace rádia a CD, včetně DAB+ a Bluetooth, jakož i komplexní bezpečnostní technologii nové řady D-MAX. Další úrovní je verze LS - která je k dispozici jako Space Cab a Double Cab. Dává řidičům robustní vlastnosti verze L, ale nabízí rozsáhlejší výbavu, včetně elektricky přepínatelné uzávěrky diferenciálu, vyhřívaných sedadel vpředu a parkovacího asistenta vzadu. Provedení LSE je k dispozici s kabinami Double Cab a Space Cab, které nabízejí špičkovou výbavu a vynikající poměr ceny a výkonu. Nyní jsou vybaveny novou úrovní pohodlí bez kompromisů ohledně praktičnosti a výkonu. Model LSE je vybaven pozoruhodným 7palcovým informačním a zábavním systémem s rádiem DAB+, bezdrátovým systémem Android Auto™ a Apple CarPlay®. Má dvouzónovou automatickou klimatizaci, Bi-LED světlomety s denními LED světly a nápadná 18 palcová litá kola a mnoho dalšího. D-Max je svalnatější a má zdůrazněné nezaměnitelné vlastnosti, ze kterých lze jasně vyčíst, že jde o ISUZU. Má nový robustní a vytříbený vzhled představený zejména vlajkovou lodí D-Max V-CROSS. D-Max má delší rozvor a se svými štíhlými vodorovnými liniemi karoserie je aerodynamicky účinnější než jeho předchůdce. „Jsem hrdý na to, že nový D-MAX byl navržen na základě zpětné vazby desítek tisíc řidičů, našich prodejců a médií. Zdokonalili jsme jej pro tradiční řidiče užitkových vozidel, představili jsme funkce vyžadované rodinami a optimalizovali jsme mnoho funkcí tak, aby se D-Max stal všestranným vozidlem pro rodiny, živnostníky a firmy“ říká Yoichi Takasago, generální ředitel společnosti ISUZU Sales Deutschland GmbH.

NOVÝ TURBODIESELOVÝ MOTOR 1,9 L

Osvědčená platforma RZ4E-HI produkuje 120 kW (163 k) při 3 600 ot./min a 360 Nm od 2 000 ot./min až po 2 500 ot./min. RZ4E-HI je tišší, tepelně účinnější a generuje optimální výkon a točivý moment. RZ4E-HI má zcela nově vyvinuté součásti motoru, jako například vysoce účinné, nyní plně elektronicky řízené turbodmychadlo VGS (Variable Geometry System) a nový, vysoce účinný vysokotlaký palivový systém s přímým vstřikováním, který z každé kapky nafty dostane to nejlepší. S menším technickým opotřebením uvnitř poskytuje nový RZ4E-HI více výkonu a točivého momentu s menší hlučností a vibracemi. Výkon motoru se nyní přenáší na silnici prostřednictvím efektivnější a rychlejší 6stupňové automatické nebo 6stupňové manuální převodovky. Ve srovnání s předchozí generací je tento motor stejně tichý a osvědčený jako nikdy předtím.

OFF-ROAD

Pro nadšence terénu vylepšili inženýři ISUZU terénní schopnosti, odolnost a výkon zcela nového modelu D-MAX. Modely 4x4 těží z pevné a lehčí jednodílné hliníkové kardanové hřídele, která přenáší pohon na zadní diferenciál. Ten je nyní vybaven elektromagnetickou uzávěrkou pro konstantní trakci v terénu. Inženýři společnosti ISUZU na základě zpětné vazby od zákazníků chytře optimalizovali ventilaci hnacích komponentů a elektrické soustavy vozidla, takže hloubku brodivosti u modelu D-MAX bylo možné zvýšit až na 800 mm. D-MAX má nyní větší světlou výšku a rozsáhlou ochranu podvozku, která chrání důležité součásti před poškozením. Díky kompletnímu přepracování karoserie a podvozku došlo ke zlepšení nájezdových, a přejezdových úhlů, což dále zlepšuje terénní mobilitu nového modelu D-MAX.

ZAVĚŠENÍ KOL

Zlepšení z hlediska chování, komfortu a ovladatelnosti zcela nového modelu D-MAX bylo dosaženo zcela přepracovaným zavěšením kol, vyvinutým pro nejextrémnější podmínky. Nejenže se zvýšilo maximální přípustné zatížení přední nápravy na 1450 kg, ale také byla optimalizována geometrie podvozku. Za tímto účelem bylo instalováno nové zavěšení kol s dvojitými horními příčnými rameny, silnějšími stabilizátory a novým nastavením pružin a tlumičů. Zadní listové odpružení má nový design a je vyrobeno z nové kalené oceli. To zlepšuje pevnost a snižuje neodpruženou hmotu. Ve srovnání s předchozím modelem byl navíc zvýšen celkový zdvih pružiny zadního zavěšení o 30 mm. Všechna tato opatření značně zlepšují ovladatelnost a dynamiku nového Isuzu D-MAX. Dostávají jej na novou, dosud neznámou úroveň.

INTERIÉR & INFOTAINMENT

Výrazný design je uplatněn v celém interiéru, který je vybaven novým standardem technologie, pohodlí a konektivity než kdykoli předtím. Ať už jde o Single Cab, Space Cab nebo Double Cab, každá kabina ISUZU D-MAX je navržena tak, aby byla funkční a pohodlná a vždy byly použity prvotřídní materiály. Modely LSE a V-CROSS mají nejnovější infotainment s vysokým rozlišením, jsou vybavené rádiem DAB+, rozpoznáváním hlasu, Android Auto™ a bezdrátovým Apple CarPlay® a až 8 prvotřídních reproduktorů s prostorovým zvukem. Model LSE má 7palcový displej, zatímco V-CROSS těží z ještě většího 9palcového displeje. Všechna tlačítka, ovládací prvky a spínače byly pečlivě navrženy tak, aby zajistily ergonomické ovládání a přesnou manipulaci. Modely LSE a V-CROSS také těží z dvouzónové automatické klimatizace pro přední řadu sedadel a větracích otvorů pro klimatizaci v zadní části vozu. Řidič je neustále informován o nejnovějších systémech vozidla prostřednictvím nového 4,2palcového multi-informačního displeje, který zobrazuje údaje, jako je spotřeba paliva a údaje o dojezdu, jakož i sekvence nabídek ze systému ADAS. Aby se zvýšila bezpečnost a zjednodušila obsluha, mají nyní vozidla aktivaci komfortního ukazatele pro snadnou změnu jízdního pruhu, automaticky ovládaný systém stěračů s dešťovým senzorem a ovládání světlometů s automatickým ovládáním dálkových světel.

BEPEČNOST & JÍZDNÍ KOMFORT

Nová řada ISUZU D-MAX je standardně vybavena systémem ADAS (Advanced Driver Assistance System) od ISUZU, což je řada komplexních bezpečnostních a asistenčních funkcí, které podporují řidiče a výrazně zvyšují úroveň bezpečnosti všech cestujících, chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu. Mezi tyto prvky aktivní bezpečnosti patří adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, autonomní nouzové brzdění, monitorování mrtvého úhlu, pasivní a aktivní varování před opuštěním jízdního pruhu a další potenciálně život zachraňující technologie. V závislosti na modelu má například až 8 airbagů, včetně jednoho kolenního a také středového airbagu. Společnost ISUZU poprvé představila tuto inovativní technologii v novém Isuzu D-MAX a vyvinula tento systém, aby zajistila plnění extrémně vysokých bezpečnostních standardů v Evropě. Tento systém byl navržen s ohledem na potřeby zákazníků a bezproblémově funguje s novým příslušenstvím pro vozidla, které bude k dispozici u prodejců ISUZU v době uvedení na trh. ADAS byl vyvinut pro evropské standardy a prošel řadou rozsáhlých místních testů, které umožnily technikům ISUZU jemně kalibrovat rozpoznávání dopravních značek (TSR) pro evropské silnice. Nová sada senzorů, standardně v celé produktové řadě, nyní ovládá činnost světlometů a stěračů a automaticky je podle potřeby zapíná a vypíná. Automatické ovládání dálkových světel ztlumí dálková světla, když je detekován provoz, aby neoslňoval ostatní řidiče.

Pro větší bezpečnost jsou modely LSE a V-CROSS standardně vybaveny couvací kamerou s integrovanými parkovacími čarami a zadním nárazníkem, ve kterém jsou umístěny zadní radarové senzory ADAS, které rovněž poskytují varování při couvání a sledování mrtvého úhlu.

Průzkumy ukázaly, že téměř polovina všech majitelů ISUZU táhne se svým vozidlem přívěsy - až do maximální hmotnosti 3,5 tuny. Z důvodu zvýšení bezpečnosti jsou i v této oblasti použití všechny modely vybaveny stabilizací přívěsu.

Intelligent Driver Assistance System (ADAS) od ISUZU zahrnuje:

● 8 airbagů - dvojité přední airbagy, hlavové airbagy, kolenní airbagy (na straně řidiče), boční airbagy (vpředu)

● Nouzový brzdový asistent (EBA)

● Pomoc při zatáčení (s asistentem nouzové brzdy)

● Ochrana krční páteře

● Ochrana bočního nárazu ve dveřích

● Varování před kolizí (FCW)

● Ochrana proti zrychlení (MAM) (pouze modely s AT)

● Adaptivní tempomat (ACC) (pouze modely s AT)

● Rozpoznávání dopravních značek (TSR)

● Inteligentní omezovač rychlosti

● Ruční omezovač rychlosti

● Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW / LDP) (pasivní + aktivní)

● Lane Keep Assist (LKA) (* pouze modely s AT)

● Nouzové udržování v jízdním pruhu (ELK)

● Attention Assistant

● asistent mrtvého úhlu (BSM)

● Varování před zpětným křížovým provozem (RCTA)

● Automatické ovládání dálkových světel (AHB)

● Protiblokovací systém (ABS)

● Elektronické rozložení brzdné síly (EBD)

● Elektronická kontrola stability (ESC)

● Systém kontroly trakce (TCS)

● Asistent rozjezdu do kopce (HSA)

● Asistent sjezdu z kopce (HDC)

● Stabilizace přívěsu (TSC)

● Pomoc při parkování vpředu i vzadu (LSE a V-CROSS)

● Automatické odemykání dveří v případě nehody

● Upevnění dětské sedačky ISOFIX (pouze s Double Cab)

Další bezpečnostní zařízení:

● Uzávěrka zadního diferenciálu (pouze 4x4 od LS)

● LED světla pro denní svícení (LSE a V-CROSS)

● Bi-LED světlomety (LSE a V-CROSS)

● Světelný senzor s automatickým ovládáním dálkových světel

● Stěrače čelního skla s dešťovým senzorem

NOVÉ BARVY Na základě zpětné vazby od zákazníků bude nová řada D-MAX k dispozici v atraktivní řadě barev a designů: Splash bílá, Onyx Black Mica, Sapphire Blue Mica, Mercury Silver (Metalická), Šedá Galena (Metalická), Red Spinel Mica, Valencia Orange (Metalická).