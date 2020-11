S čím se Peugeot pochlubí na autosalonu v Číně? My už to vime

Vozy Peugeot 4008 a 5008 přebírají moderní design evropských modelů. Nabídka SUV značky Peugeot je tak nyní v Číně kompletně obnovená. Atraktivitu nabídky zvyšuje také plug-in hybridní fastback Peugeot 508 L PHEV. Jedná se o třetí elektrifikovaný model uvedený na čínský trh během jediného roku, předcházel mu 100% elektrický Peugeot e-2008 a výkonný plug-in hybrid Peugeot 4008 PHEV 4WD s pohonem všech kol.

Dongfeng Peugeot je odhodlán svůj rozvoj na čínském trhu urychlit prostřednictvím své řady technologických vozů s výrazným designem. Uvedením těchto tří novinek na autosalonu v Kantonu a připomenutím 210. výročí značky upevňuje Peugeot svoji pozici na čínském trhu.

Peugeot 4008 | foto: Peugeot ČR

Nová SUV Peugeot 4008 a 5008: atraktivní design, obnovená řada SUV

Nová SUV Peugeot 4008 a 5008 přejímají designové prvky od svých evropských příbuzných. Mřížka chladiče spojuje uprostřed umístěné logo lva s výraznými prvky na bocích vozu a vytváří působivý vizuální efekt. Svislé světlomety s LED diodami podtrhují moderní vzhled přední části. Zadní světla s 3D drápy a směrovky s posunem světla zvýrazňují technologický ráz vozu. Celková silueta v sobě kombinuje ladnost šelmy, eleganci a dynamiku.

Peugeot i-Cockpit ® prošel modernizací a zůstává referenčním měřítkem pro segment C SUV v Číně. Nový dotykový displej má desetipalcovou uhlopříčku. Digitální přístrojový panel s úhlopříčkou 12,3" využívá technologii „normally black“ pro optimální kontrast a čitelnost. V interiéru se objevují nové ozdobné prvky a originální světle béžové kožené čalounění.

Peugeot 4008 a 5008 jsou vlajkovými modely SUV řady Dongfeng Peugeot. Po uvedení vozů Peugeot 2008 a e-2008 loni v květnu je nyní řada SUV kompletně obnovená. Potvrzuje posun značky směrem k luxusnějším segmentům a svou identitu podporuje atraktivními designovými prvky.

Nové modely ztělesňují inovativnost Peugeotu, který v roce 2020 oslavuje 210 let. DNA nejstarší automobilové značky na světě se opírá o její inženýry a designéry, kteří se nebojí převracet zažité principy a přicházet s novými standardy mobility, technologií a designu.

Peugeot 508 | foto: Peugeot ČR



Nový Peugeot 508 L PHEV, nová elektrifikovaná řada

Plug-in hybridní fastback Peugeot 508 L PHEV bude pro návštěvníky autosalonu v Kantonu pastvou pro oči. Zaměřuje se na cílovou skupinu převážně z měst, která volí vysoce kvalitní produkty a nejnovější technologie. Vnější design Peugeotu 508 L PHEV se svou dynamickou a ostrou siluetou a designem masky chladiče inspiruje od koncepčních vozů Exalt a Instinct. Podpis na přídi kapoty vzdává hold vozu Peugeot 504. Peugeot i-Cockpit® (digitální přístrojový panel, kompaktní volant a dotykový displej s ovladači ve tvaru klavírních kláves) dodává kabině futuristický a vysoce kvalitní vzhled.

Peugeot 508 L PHEV je vybaven motorem 360 THP (přímé vstřikování s turbodmychadlem) v kombinaci s elektromotorem Aisin. Tyto motory jsou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou Aisin. Jejich společný výkon je 183 kW, maximální točivý moment dosahuje 360 Nm. V nabídce jsou tři režimy jízdy: 100% elektrický, hybridní a sportovní. Potěšení z jízdy umocňuje podvozek a poloautonomní asistenční systémy řízení ADAS 2.0. Optimální bezpečnost podtrhuje i zařízení na ochranu baterie v případě kolize, které se testuje pro 12 různých typů extrémních podmínek.

Oficiální ceny nové generace fastbacku Peugeot 508 L PHEV:

- 360 THP Plug-In Hybrid Technological Edition: 215 700 CNY (27 700 EUR).

- 360 THP Plug-In Hybrid Driving Control Edition: 227 700 CNY (29 200 EUR).

Dongfeng Peugeot tímto razantně urychluje svou strategii „Move to Electric“. Do roku 2023 budou mít všechny modely Peugeot kromě verze se spalovacím motorem i elektrifikovanou verzi. Do roku 2025 bude řada plně elektrifikována.

„100% elektrické nebo plug-in hybridní technologie, které jsou nyní dostupné v nabídce značky Peugeot, pokrývají hlavní segmenty čínského trhu. Jde o městská a kompaktní SUV, stejně jako o segment střední a prémiové třídy, kterou zastupuje Peugeot 508 L PHEV sedan,“ uvedl David Guérin, generální ředitel společnosti Dongfeng Peugeot.

Peugeot slaví 210 let od založení společnosti v roce 1810 | foto: Peugeot

Dongfeng Peugeot: plány do budoucna

Skupiny Dongfeng Motor a PSA nedávno prodloužily spolupráci prostřednictvím společného podniku až do roku 2037. Dongfeng Peugeot zůstává věrný svým hlavním zásadám: přicházet s modely s identitou Peugeot a současně se specifickými čínskými stylistickými rysy. Nabízenou řadu podporují plány „Yuan +“ a „5 Guarantees“, které zákazníkům poskytují zajištění.

V nadcházejících letech se bude společnost Dongfeng Peugeot řídit produktovou strategií „1+N“, která zaručí uvedení nejméně jedné novinky každý rok, a také exkluzivních modelů přizpůsobených očekáváním čínských zákazníků. Na čínský trh budou pravidelně uváděny budoucí platformy a modely skupiny PSA.

„Nové modely 4008, 5008 a 508 L PHEV, představené na kantonském autosalonu, se stávají novými vlajkovými loděmi společnosti Dongfeng Peugeot. Spolu s fastbackem Peugeot 508 L verze 2021 urychlí tyto novinky její růst,“ uvedl Chen Bin, viceprezident společnosti Dongfeng Motor Corporation.

Dongfeng Peugeot vystaví celou nabídkovou řadu na svém stánku v hale 3.1 autosalonu v Kantonu ve dnech 20. až 29. listopadu. Představena budou nová SUV Peugeot 4008 a 5008 i elektrifikovaná řada (Peugeot e-2008, 4008 PHEV 4WD a 508 L PHEV). Od 21. listopadu si budou moci návštěvníci prohlédnout model Peugeot 508 L ve verzi „2021“, sedan Peugeot 408 a SUV Peugeot 2008. Hlavním prvkem identifikace stánku Peugeot bude lev impozantních rozměrů ztělesňující symbol značky.