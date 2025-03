BYD Atto 2: Čínský elektromobil z Maďarska. Startuje prodej v Evropě

BYD pokračuje ve své expanzi na německém trhu, kde představila nové městské SUV Atto 2, jenž se do showroomů dostane v březnu 2025.

Automobilka, která již prodala deset milionů elektromobilů po celém světě, chce v Německu posílit svou pozici i rozšířením dealerské sítě. "BYD má sílu obsadit všechny segmenty," uvedla Maria Grazia Davino, regionální výkonná ředitelka BYD Europe, při představení vozu u Frankfurtu.

BYD s modelem Atto 2 vstupuje do důležitého segmentu kompaktních SUV a sází na bohatou základní výbavu i dlouhé záruky. "Němečtí zákazníci milují kompaktní městská SUV," říká vedení společnosti, ale zároveň přiznává, že prodeje zatím nejsou výrazné. To se má rychle změnit – BYD plánuje do konce roku rozšířit svou servisní síť ze současných 30 na 120 míst a další expanze bude následovat.

BYD sází na agresivní cenovou strategii, aby si upevnilo pozici na německém trhu. Prvních 400 kusů Atto 2 bude dostupných za zaváděcí cenu 29 990 eur, poté základní varianta vyjde na 31 990 eur. O konkrétních podmínkách pronájmu se ale zatím mlčí. Značka však nehodlá polevit – slibuje, že v roce 2025 představí "jednu až dvě novinky v každém čtvrtletí". Jak říká Davino: "Tohle je BYD Way a BYD Speed."

Společnost BYD, která se v posledních letech profiluje jako silný konkurent Tesly na poli elektrických vozidel, se stále potýká s nízkými prodeji v Evropě. Tento trend se však chystá změnit díky výstavbě nové továrny v Maďarsku, která jí umožní vyrábět vozidla přímo v Evropské unii. Tento krok je reakcí na nově zavedená cla na čínské elektromobily, která by mohla zkomplikovat přístup na evropský trh. S lokalizovanou výrobou chce BYD eliminovat dodatečné náklady a vyhnout se celním poplatkům, což by mělo podpořit její konkurenceschopnost.

Prvním modelem, který z maďarské továrny vyjede, by měl být crossover Atto 2, konkurent pro modely jako Kia EV3 nebo Peugeot e-2008. Atto 2 je vybaven elektromotorem o výkonu 177 koní a točivém momentu 290 Nm, který pohání přední kola. S kapacitou baterie 42,4 kWh se vůz chlubí dojezdem až 464 kilometrů v městském cyklu a 312 kilometrů při kombinovaném provozu. I přesto, že testy Green NCAP ukazují nižší reálný dojezd, je tento údaj stále dostatečný pro městské a příměstské použití.

V Číně je již Atto 2 v prodeji, kde cena začíná na přepočtu 325 tisících korun. V Evropě se ale očekává, že cena bude výrazně vyšší kvůli rozdílným nákladům a tržním podmínkám. Výstavba továrny v Segedínu je v plném proudu, ale její otevření je plánováno až na následující roky, takže evropský debut modelu Atto 2 může ještě nějaký čas trvat. To však nebrání společnosti BYD v optimistických výhledech na rychlý růst prodeje v regionu.