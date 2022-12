V kůži Nicolase Cage, aneb v Čechách je k mání Eleanor, její cena Vás asi zarazí

Dle informací dostupných na stránkách firmy Auta Super je Eleanor po kompletní rekonstrukci a přestavbě. Přestavba odkazuje na téměř legendární Eleanor, Forda Mustang Shelby GT 500 z filmu GONE IN 60 SECOND (60 SEKUND) s Nicolasem Cagem.

Ford Mustang Shelby GT 500 - Eleanor | foto: AutaSuper

Základem pro přestavbu byl klasický Ford Mustang Fastback 1967. Kromě vizuální stránky, která odkazuje na svůj vzor, se pracovalo i pod kapotou. Původní motor typ Ford EF 390 Big Blog (6,4 litr V8), byl předělán na typ 427 (7,0 litru). Tento motor, který je mimochodem známý i pro použití ve vozech Ford GT40, jež vyhrály legendární Le Mans 1966, je v tomto případě naladěný na výkon 310 kW (420 koní). Výkon motoru půjde na kola zadní nápravy přes manuální převodovku. Za zmínku jistě stojí, že na hlavici řadicí páky je černé tlačítko, okolo něho je nápis GO-BABY-GO, po jehož zmáčknutí se do válců vstříkne dusík. Ano, vůz je vybaven funkčním systém Nitrous Nos.

A kolik tato sranda stojí? Přestavěný Mustang z roku 1967, jenž má na tachometru pouhých 13 404 mil, je k mání za 6 999 000 Kč. Uznejte sami, zda vám tato cena přijde adekvátní, nebo ne.