Statisícům lidí letos skončí řidičák, mnozí o tom ani neví

V roce 2025 bude muset o prodloužení platnosti řidičského průkazu žádat přes 660 tisíc řidičů, přičemž samotný proces žádosti je díky digitalizaci výrazně zjednodušen. Podání žádosti lze nyní vyřídit z pohodlí domova prostřednictvím Portálu dopravy, což ušetří čas a umožní vyhnout se jedné návštěvě úřadu.

Přestože je nutné hotový průkaz osobně vyzvednout na přepážce, ministerstvo dopravy plánuje zavedení alternativních možností, jako je doručování průkazů do výdejních boxů či jejich zasílání na výdejní místa, uvedl server TN.cz.

Od ledna 2024 již řidiči v Česku nemusejí mít fyzickou kartičku řidičského průkazu při řízení u sebe. Evropská legislativa však nadále vyžaduje pravidelnou výměnu průkazu každých deset let a jeho fyzickou podobu pro prokázání řidičských oprávnění v rámci členských států.

Prodloužení platnosti řidičského průkazu lze zařídit on-line na Portálu dopravy, kde se lze přihlásit prostřednictvím Identity občana, Mobilního klíče eGovernmentu nebo datové schránky. Tento způsob přináší řidičům 20% slevu na správní poplatky. Žádost zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností, přičemž žadatelé si mohou vybrat mezi standardní dobou vydání do 20 dnů nebo zrychleným procesem za 5 dní, kdy se liší i výše poplatku.

Nejvíce řidičů, kterým letos končí platnost průkazů, pochází ze Středočeského kraje (přes 93 tisíc). Jihomoravský kraj zaznamená přes 74 tisíc žádostí, zatímco Moravskoslezský kraj necelých 70 tisíc. V Praze půjde o téměř 66 tisíc řidičů, v Brně o 19 tisíc a v Ostravě o více než 15 tisíc.

Výměny se nejčastěji týkají řidičů starších 61 let, kterých je mezi žadateli 254 tisíc. Ve věkových skupinách 41 až 50 let a 51 až 60 let se jedná o téměř shodný počet kolem 135 tisíc žadatelů.

Ministerstvo dopravy připravuje další kroky, které by mohly proces zjednodušit. Kromě možnosti doručení průkazů do výdejních míst by mělo být možné platit poplatky on-line. Dlouhodobým cílem je nahradit plastové kartičky modernějšími digitálními alternativami, aby výměna již nebyla nezbytná. Podle mluvčí Aleny Mühl se však tento krok bude muset sladit s celoevropskou legislativou.

Digitalizace procesů se již nyní ukazuje jako efektivní. Podle ministra dopravy Martina Kupky ročně žádají o nové řidičské průkazy stovky tisíc řidičů, přičemž on-line dostupnost služby šetří čas nejen žadatelům, ale také úředníkům a ostatním občanům, kteří na úřadech vyřizují jiné záležitosti.