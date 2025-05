Nová Mototechna jede naplno - otevřela novou pobočku v Praze a plánuje expanzi do zahraničí

Před třemi měsíci se společnost AURES Holdings rozhodla po 76 letech transformovat tradiční značku Mototechna do nové podoby. V Praze v ulici Kolbenova otevřela první polistopadovou samostatnou pobočku a značce dala nejen novou podobu loga, ale výrazně posunula na novou úroveň nabídku aut i služeb. To se ukázalo jako dobrý tah, protože tím zacílila na náročnější klientelu. Potvrzuje to i rostoucí NPS (hodnocení úrovně služeb od zákazníků) a vysoké hodnocení na Googlu. Doposud byla Mototechna součástí nabídky všech poboček AURES Holdings v Česku a na Slovensku. Do tří let plánuje Mototechna rozšířit nabídku na 2 000 aut a otevřít další pobočky nejen v České republice, ale i na Slovensku a v Polsku.

Skupina AURES Holdings znovu obnovila značku Mototechna v roce 2012 a za tu dobu úspěšně prodala na 120 000 zánovních a prémiových aut. Za třináct let se značka rozšířila o další produkty od segmentu investičních aut a elektromobilů, přes servis a až po pronájem automobilů. „V rámci celé skupiny se dlouhodobě zaměřujeme na měření zákaznické zkušenosti, abychom mohli neustále vylepšovat naše služby. Rozhodnutí pro osamostatnění Mototechny podpořila zpětná vazba našich zákazníků z naší půjčovny Mototechna Drive, která si dlouhodobě velmi dobře vede ve všech hodnocení. Jen na Googlu má 4,9 hvězdiček z pěti. Navíc na trhu chyběl prodejce, který by nabízel až 600 zánovních a prémiových aut různých značek a modelů k vyzkoušení,“ vysvětluje rozhodnutí o osamostatnění značky Mototechna Petr Vaněček, generální ředitel skupiny AURES Holdings, pod kterou značka patří. „Změnit léty prověřené logo nebylo jednoduchým rozhodnutím. Původní Mototechna fungovala pod stejným logem 75 let! S novou pobočkou, specifickou nabídkou a exkluzivními službami ale nastal čas posunout značku do nové éry,“ doplňuje Petr Vaněček. Společnost tak začala hledat nový klíčový brandový prvek, který pomůže značce vyniknout. Středobodem značky byla vždy auta, proto se také tvar auta přenesl do nového loga Mototechny. To tvůrci pak napasovali jako „maják“ do SPZ v netradiční tyrkysové barvě, která v kombinaci s černou dodává pocit exkluzivity, což je přesně to, co chce značka přinést i zákazníkům.

Mototechna, foto: Mototechna

Jaké vozy v Mototechně najdete? Nejčastěji do 5 let stáří, do 50 000 km na tachometru, v tovární záruce, s jasným původem a servisní historií. V nabídce najdete jak levné zánovní vozy jako tříletou Škoda Fabia za 350 000 korun, ale i prémiové modely jako dvouleté Audi RS Q8 za 2,8 milionu korun. Na pobočce v Kolbenově ulici v Praze zákazníci mohou na jednom místě vybírat z 200 aut, celková nabídka ale obsahuje téměř 600 vozů.

Mototechna, foto: Mototechna

Mototechna se ale nezabývá jen prodejem aut. Zákazníkům nabízí i výkup, a to nejen na pobočce, ale i u zákazníka doma, pronájem vozidel bez starostí, financování, pojištění, prodlouženou záruku a další služby. „Péče o zákazníka pro nás nekončí dnem, kdy od nás odjede v novém voze. Chceme, aby se k nám lidé vraceli a vytvořili si s námi vztah, jako se nám to daří u značky Mototechna drive. Proto nabízíme i další služby jako je běžná údržba vozu, přezutí pneumatik, výměna kapalin, garanční prohlídky​, detailing exteriéru s leštěním, keramickou ochranu laku, mytí a čištění interiéru s možností renovace kožených interiérů nebo renovaci hliníkových disků,“ říká ředitel Mototechny Jan Hrubý.

Mototechna, foto: Mototechna

Mototechna nové generace za první dva měsíce prodala na 170 automobilů. Do tři let plánuje otevřít dalších pět poboček nejen v Česku, ale i Polsku a na Slovensku a rozšířit nabídku na 2 000 aut. Nejprodávanějšími v první samostatné pobočce jsou SUV, která tvoří téměř polovinu prodejů (46,6 %). Konkrétně pak modely jako Hyundai Tucson, Škoda Kodiaq nebo Mercedes GLE, většinou ve specifických výbavách. Polovinu prodejů pak tvoří prémiové vozy. Na to navazuje i vysoký standard výbavy u aut. Dvě třetiny prodávaných aut mají automatickou převodovku nebo tempomat, třetina náhon na všechna čtyři kola. Zajímavostí je vysoký zájem o alternativní pohony v tomto segmentu. Jen hybridní automobily tvoří 28 procent prodejů, což není na sekundárním trhu tak běžné. Nejvíce aut se ale prodává nepřekvapivě benzínových (41 %). Pokud jde o barvy, tak jednoznačně vévodí bílá (26 %), pak šedá (19,9 %) a černá (16,4 %).