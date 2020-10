Nebezpečné nástrahy podzimu. Na co si dát za volantem pozor?

Rozhodující milimetry. Na podzim je povrch vozovky chladný a mokrý. Kontrola pneumatik je proto zásadní. Adhezi pneumatik a brzdnou dráhu významně ovlivňuje hloubka dezénu a tlak v pneumatikách. Odborníci doporučují hloubku dezénu více než 2 mm. Hloubka dezénu rozhodně nesmí být menší než 1,6 mm, protože by při jízdě na mokrém povrchu rychlostí 90 km/h hrozila naprostá ztráta trakce. Jednou za měsíc je nutné zkontrolovat správný tlak v pneumatikách.

Spadané listí je kluzké stejně jako sníh. Na listí je krásný pohled, ale vozovka se spadaným listím je především za mokra stejně kluzká jako při jízdě na sněhu. Zkušený řidič a závodní jezdec Jordi Gené proto doporučuje maximální opatrnost na úsecích pokrytých spadaným listím. Řidiči by se na nich měli vystříhat intenzivnímu brzdění. „Pokud se v této situaci ocitnete uprostřed zatáčky, neotáčejte prudce volantem. Ztratí-li pneumatiky přilnavost, nesnažte se měnit směr jízdy, dokud nezískáte znovu kontrolu nad vozem.“

Viditelnost, vpředu jedoucí vozidlo a rychlost jízdy. Pokud je v mlze jen 50metrová viditelnost, měli byste tuto vzdálenost udržovat jako bezpečnostní odstup od vpředu jedoucího vozidla a nepřekračovat rychlost 50 km/h. „Jen tak budete mít dostatek prostoru pro zastavení v nouzové situaci,“ vysvětluje Jordi. Velmi praktickým pomocníkem je asistenční systém Front Assist s funkcí automatického brzdění, protože kontroluje vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a v případě nutnosti automaticky aktivuje brzdy.

Zabraňte oslňování. Dalším tipem pro lepší výhled z vozu je zapnutí mlhových světlometů. Jordi však nabádá: „V mlze nikdy nepoužívejte dálková světla, protože na zamlžené ploše čelního okna vytvoří světelné efekty, kvůli kterým neuvidíte obrysy vozidel vpředu.“

Dobrá viditelnost za deště. Odborníci uvádějí, že při jízdě za špatných podmínek se zapnutými stěrači se zhoršuje výhled z vozu o 20 až 30 %. Stírací lišty by se proto měly vyměňovat jednou ročně, a to především na podzim, který je obvykle nejdeštivějším ročním obdobím. Čistá okna se za jízdy tak snadno nezamlží. Mlžení oken zabrání rovněž přívod teplého vzduchu z výdechů ventilační soustavy k čelnímu oknu. Za špatné viditelnosti pomůže také Lane Assist, který řidiče upozorní, jakmile začne vůz vyjíždět z jízdního pruhu, a dokonce zasáhne do řízení, aby se vůz vrátil zpět do svého jízdního pruhu.

Zvyšte ostražitost. Nemusí zrovna pršet, aby byl povrch vozovky kluzký. Stejně nebezpečná je kombinace vysoké vlhkosti vzduchu a nízkých teplot. „Proto buďte velmi opatrní při jízdě ve stínu, především pak v zatáčkách,“ říká Jordi. Na mokré vozovce udržujte dvojnásobný bezpečnostní odstup. Je také vhodné občas sešlápnout pedál brzdy. Tím osušíte povrch brzdového obložení a ověříte si funkčnost brzdové soustavy.

Ilustrační fotografie | foto: pixabay.com

Při akvaplaningu nebrzděte. Na podzim jsou běžné prudké dešťové přeháňky, při nichž vzniká na silnicích riziko akvaplaningu. „V této situaci nikdy ani trochu nebrzděte, dokud se kola nedostanou znovu do kontaktu s povrchem vozovky. Teprve pak upravte směr jízdy mírným natočením volantu,“ zdůrazňuje profesionální jezdec.

Za větrného počasí držte pevně volant. Při jízdě na dálnici může problémy způsobovat také silný vítr. Snižte rychlost jízdy a při předjíždění nákladních vozidel držte pevně volant, protože náhlý poryv větru by mohl vůz destabilizovat.

Ilustrační fotografie | foto: pixabay.com

Není důvod nepoužívat dálková světla. Přechod z letního času na zimní ve spojení se zkracováním dne zvýší intenzitu silničního provozu za tmy. Správné osvětlení je důležité, protože k 30 % všech dopravních nehod v Evropě dochází v noci. Za špatné viditelnosti, avšak bez mlhy, se doporučuje používat dálková světla při jízdě mimo obec, ale „mnozí řidiči je nepoužívají, protože se obávají, že by oslňovali protijedoucí řidiče. V těchto situacích je praktický asistent pro dálková světla,“ vysvětluje Maite Parísová, která má ve společnosti SEAT na starosti oddělení světlometů. Tento systém detekuje přítomnost vozidel v obou směrech a na základě toho automaticky přepíná mezi tlumenými a dálkovými světly.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Žádná nečekaná překvapení. Podzim je pro mnoho divokých zvířat dobou páření. Tato zvířata se pohybují ve stádech aktivněji než obvykle. Při jízdě na silnicích se značkou upozorňující na výskyt divoké zvěře je proto důležité zpomalit.