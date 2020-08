Aerodynamika nového SUV ID.4 je speciální. Šéfdesignér VW prozradil více

Volkswagen rozšiřuje modelem ID.4​ svou nabídku o elektromobil v globálně největším růstovém segmentu, třídě kompaktních SUV. Vůz se bude vyrábět a prodávat v Evropě, Číně a později také v USA. Klaus Zyciora je člověkem, který dokáže charakter modelu ID.4 popsat ze všech nejlépe, protože jako šéfdesignér koncernu Volkswagen tento vůz se svým týmem navrhl.

„ID.4 ztělesňuje elektrickou evoluci designu,“ říká Zyciora. „Jeho vnější design je čistý, ladný a působivý. Novým způsobem vyzařuje sílu a sebevědomí. Za tím stojí především aerodynamický designérský styl naší rodiny ID. s plynule navazujícími plochami. S modelem ID.4 přenášíme toto pojetí poprvé do segmentu SUV. To znamená, že se jemné, měkké přechody střídají s ostrými, zřetelnými odtokovými hranami. Design vyvolává dojem, že byl tvarován větrem. Z charakteristických světlometů, propojených do nezaměnitelného světelného designu, je současně patrná modernost modelu ID.4.“

Volkswagen ID.4 - první elektrické SUV značky bude na trhu ještě letos | foto: Volkswagen

Dobrý design je navíc vždy funkční. Na dojezd elektromobilu má významný vliv aerodynamický odpor vzduchu. „Elektrická evoluce designu u modelu ID.4 také znamená, že jsme důsledně zohlednili požadavky na aerodynamiku,“ vysvětluje šéfdesignér koncernu. ID.4 dosahuje vynikající hodnoty součinitele aerodynamického odporu vzduchu cx = 0,28. Nejdůležitějším faktorem jsou ladné základní tvary karoserie a výrazné posunutí prostoru pro cestující dozadu. Celek završuje velký počet precizních detailů. Například tvarové řešení zadních svítilen a velkého střešního spoileru zaručuje čisté oddělování proudícího vzduchu od povrchu karoserie.

Volkswagen ID.4 - první elektrické SUV značky bude na trhu ještě letos | foto: Volkswagen

Značka Volkswagen investuje do elektromobility v rámci své strategie „Transform 2025+“ celkem 11 miliard eur do roku 2024. ID.4, první zcela elektricky poháněné SUV značky Volkswagen, je po elektromobilu ID.3 druhým modelem na základě nové modulární platformy MEB pro elektricky poháněné vozy. Tato platforma je koncipována pouze pro elektrický pohon a vzhledem k jeho kompaktní konstrukci nabízí velmi prostorný interiér. Díky nízkému součiniteli aerodynamického odporu vzduchu cx = 0,28 a modulárnímu akumulátorovému systému nabídne ID.4 dojezd i více než 500 kilometrů (podle metodiky WLTP).

Volkswagen ID.4 - první elektrické SUV značky bude na trhu ještě letos | foto: Volkswagen

Nové SUV bude uvedeno na trh nejprve s pohonem zadních kol. Později bude následovat elektrický pohon všech kol. V sendvičové podlaze karoserie uložená vysokonapěťová sada akumulátorů přispívá k nízkému těžišti a skvěle vyváženému rozložení hmotnosti mezi nápravy, což je předpokladem pro vysokou úroveň jízdní dynamiky.