Čtyři generace Seatu Leon. Každý vůz byl jiný, jedno mají ale společné

„Tento model přivedl značku SEAT na globální mapu motorismu, a to díky nezaměnitelnému designu, vyspělé technice a mimořádné kvalitě,“ říká Isidre López, který má na starosti sbírku historických automobilů SEAT.

První Seat Leon navrhl Giorgetto Giugiaro a stal se prvním vozem značky s pohonem všech kol a šestistupňovou převodovkou, jenž se mohl pochlubit výkonem 180 koní | foto: Seat

1. generace (1999), pozoruhodný debut. První Leon navrhl Giorgetto Giugiaro. SEAT vstoupil s tímto modelem do segmentu kompaktních vozů. „První Leon byl průkopníkem a z jeho designu vyzařoval mimořádný charakter,“ říká Isidre. „Byl to významný krok vpřed v oblastech techniky a kvality,“ konstatuje José Miguel Royo, projektový manažer oddělení vývoje podvozků ve společnosti SEAT. Byl průkopníkem v mnoha oblastech. Jako první vůz značky byl vyráběn ve dvou výrobních závodech současně (Brusel a Martorell). Byl také prvním vozem značky s pohonem všech kol a šestistupňovou převodovkou. A ve verzi o výkonu 180 k Leon poprvé překonával hranici 150 koní. „Převyšoval všechny naše předchozí modely, mimo jiné i díky kompletně pozinkované karoserii pro ochranu proti korozi i lepší vzhled a široké nabídce nadstandardních prvků, jakým bylo například automatické otevírání víčka palivové nádrže, které bylo ve své době velmi sofistikovaným řešením,“ dodává Michael Geue, vedoucí vývoje skeletů karoserie a protikorozních opatření ve společnosti SEAT.

Šéfdesignér Walter Da Silva dal druhé generaci Seatu Leon do vínku průlomový design a úspěchy slavil i na závodních tratích | foto: Seat

2. generace (2005), inovativní, sportovní design. Walter Da Silva dal druhé generaci do vínku průlomový design. „Do tradičně konvenčního segmentu přinesl revoluci v podobě exteriéru s ikonickými bočními prolisy a zapuštěnými klikami zadních dveří, díky nimž vypadal jako třídveřový vůz,“ říká José Miguel. V motoristickém sportu získala druhá generace čtyři tituly mistra světa v hodnoceních konstruktérů a jezdců v mistrovství světa cestovních vozů WTCC (World Touring Car Championship), a to v letech 2008 a 2009. „To byl skvělý úspěch, i vzhledem k tomu, že jako kompaktní vůz bez stupňovité zádě měl enormní nevýhodu v oblasti aerodynamiky,“ vysvětluje Isidre.

Třetí generace Seatu Leon pochází z dílny šéfdesignéra Alejandro Mesonera-Romanose. Její vzhled byl naprosto originální | foto: Seat

3. generace (2012), styl a kvalita. Třetí generace byla představena již v době, kdy byl šéfdesignérem Alejandro Mesonero-Romanos, a její vzhled byl ještě sofistikovanější. „Její design je 100% SEAT. Každý řidič okamžitě rozpozná třetí generaci Leonu ve svém zpětném zrcátku,“ zdůrazňuje Isidre. K tomu částečně přispívají světlomety LED pro denní svícení. Třetí generace Leonu byla dokonce prvním kompaktním vozem, který používal diody LED pro všechny osvětlovací funkce. Své předchůdce překonávala také nabídkou stupňů výbavy, jež vycházela vstříc požadavkům ještě náročnějších zákazníků. „Tento model měl velmi kvalitní výbavu od materiálů až po zvuk dveří při otevírání a zavírání, s mimořádným důrazem na interiér,“ říká José Miguel. „Všichni mluvili o Leonu. Začali jsme vyhrávat hodně srovnávacích testů, a na to jsme byli extrémně hrdí,“ vzpomíná Michael. Kromě toho to byl první Leon, nabízený jako pětidveřový hatchback, 3dveřová verze SC a rodinné kombi ST.

Základ designu 4 generace Seatu Leon pochází z práce týmu kolem šéfdesignéra Alejandra Mesonera-Romanose, který byl ale vypilován do posledního detailu | foto: Seat

4. generace (2020), technicky nejvyspělejší SEAT. Pokud bychom měli vybrat jen jednu skutečnost, jež by charakterizovala nový Leon, pak by to byl nevídaný technologický skok, který ztělesňuje. Čtvrtý Leon je prvním kompletně síťově propojeným vozidlem značky, inovace však přináší také v oblastech bezpečnosti a osvětlení. A to vše s designem, jehož autorem je Mesonero-Romanos a který poskytuje Leonu ještě atraktivnější vzhled a vytříbenější charakter při zachování sportovního ducha. José Miguel Royo vyzdvihuje interiér nového Leonu: „Je s velkým odstupem nejpřitažlivější i pro nejnáročnější uživatele. Je jednoduše působivý a dokázal dokonce překonat třetí generaci Leonu, která je v mých očích jedním z nejlepších vozů v historii značky SEAT,“ uznává Isidre. Kromě toho je prvním vozem značky s pěti různými systémy pohonu (motory na benzin, naftu nebo stlačený zemní plyn, jakož i mikrohybridní systémy nebo hybridní pohony s možností vnějšího nabíjení), jež nabízejí nejširší možnosti pro uspokojení očekávání a požadavků všech řidičů. „Bude to hlavní tahoun,“ usuzuje Michael Geue.