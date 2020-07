Jak být spolujezdkyní na motorce a neztratit nervy

Minulý týden jsem testoval novou Hondu Africa Twin. Hlavní část testu spočívala ve tří denním výjezdu, do terénu se ke mně a mé přítelkyni přidal kamarád s manželkou na motocyklu Triumph Tiger 800. Právě kamarádovu manželku jsem požádal, aby se se mnou a našimi čtenáři podělila o své dojmy začínající spolujezdkyně na motocyklu. Po 700 km si určitý obrázek udělala:

Triumph Tiger 800 | foto: Petr Boháč



Znáte ten pocit , když vás někdo sváže do kozelce, zaváže vám oči a shodí vás dolů ze skály? Ne? Já už ano



Důležitá součást celé výpravy spočívá v koupi vhodného oblečení, které bude pro vás pohodlné a bezpečné. Já zvolila jen to bezpečí, pohodlnost jsem zazdila nákupem kožených kalhot. Sice jsou líbivé, ale naprosto nekomfortni. Ale jak řekla Coco Channel, čím hůře se cítíte, tím lépe musíte vypadat.

Taková pěkná velká mašina je opravdu krásný stroj, horší je to na ní v tom koženém brnění vylézt. Myslím, že na zmítajícího se divokého Mustanga bych vyskočila snáz. Po nasednutí a uvelebení se vzadu zjistíte, že přes řidičovu helmu nic nevidíte. První rozjetí se a šlápnutí na brzdu si dáte pěkný čelo, což vám aspoň osvětlí, proč máte na hlavě tu neprodyšnou helmu, co vám zkazí účes . Zatáčky, roviny, stopky, všechno musíte vaším 6.smyslem předpovídat. Počítejte s tím, že musíte úplně splynout se strojem , tudíž je důležité naklánět se po směru jízdy společně s vaším únoscem, ačkoli vám instinkt velí, překotně se tomu bránit. Je celkem zvláštní pocit , dát svůj život do rukou někomu jinému, jeďte pouze s tím, komu naprosto důvěřujete, s někým, kdo má již pár set tisíc, ne- li milionů kilometrů najeto. Po nějaké době adrenalin a strach trochu opadnou a vy upadnete do stavu letargie , kdy je vám najednou všechno jedno, jízdu si vychutnáváte a užíváte bez myšlenek na závěť, nemocnice či osiřelé děti, co jste nechali doma. Tento pocit vám nezůstane dlouho a dostaví se křeče do kyčlí a stehen. Přeci jen , není to úplně jako ušák v obýváku po vaší prababičce, doporučuji dlouhý strečink před jízdou. Na držení se vzadu nám vymysleli postranní madla, což docela ulehčuje divný pocit z rychle ubíhající cesty, avšak po pár stech kilometrech máte pěkné mozoly , to jak se držíte takřka do krve. Mít delší ruce, obtočím je kolem dokola celé motorky. Po celé věčnosti konečně došel benzín a já mohla být sesazena kolemtankujícími , abych zjistila , že nemohu chodit. Na záchod zapomeňte úplně, kožené kalhoty ve 30 ° horku se vám přiškvaří k tělu. Myslím, že je ze sebe sundám až s prvním sněhem.

Závěr, jízda se mi opravdu moooc líbila ( bude to číst manžel ) a už se těším na další.

Plusy:

-Dostanete se z bodu A do bodu B

-Vypadáte dobře a cool



Mínusy:

-Nevidíte před sebe na cestu

-Vrážíte helmou do helmy před vámi

-Usínáte což nesmíte

-Kričíte na řidiče, ale ten vás neslyší

-Ještě po týdnu neuděláte dřep z namožení

-Dostanete vlka