Módní návrhářka Natali RUDEN je úspěšná žena, která vybudovala svou značku na originalitě modelů, které vytváří, na špičkových materiálech, které využívá a na odvaze jít za svým cílem. Patří mezi špičku českých módních návrhářů s nezaměnitelným rukopisem.

Natali se často ispiruje Francií a své látky a materiály jezdí vybírat právě do Paříže, která nabízí na tomto poli nejlepší kvalitu.

ZNAČKA DS JE PARTNEREM MÓDNÍ NÁVRHÁŘKY NATALI RUDEN | foto: DS Automobiles

Natali hledala vůz, který by vystihoval její osobnost a tvorbu, souzněl s jejím uměleckým pohledem na svět a na druhé straně značka DS se chce blíže představit zákazníkům, kteří se rádi pohybují v prostředí módy a designu. Hlavní partnerskou akcí bude na podzim módní přehlídka nové Nataliny kolekce v Národní galerii.

„Hned po prvním setkání se značkou DS jsem věděla, že je to pro mne to pravé. Chtěla jsem originální a stylový vůz. Vybrala jsem si plug in hybridní model SUV, DS 7 CROSSBACK E-TENSE. Nejvíc mě oslovil design exteriéru vozu a zlatá barva Or Byzantin. Ta mi připomíná zlaté kupole chrámů v mém rodném městě, je to moje oblíbená barva, která se často objevuje i v mých kolekcích. Uvnitř mám interiér v příjemné bílé kůži Rivoli. Tato luxusní kombinace zlaté s bílou mě velmi oslovila a plug in hybridní verze se navíc skvěle hodí pro mé potřeby, kdy mohu vůz parkovat přímo u svého butiku v samém centru Prahy v Dlouhé ulici. To jsem netušila, že s nízkoemisním vozem lze využít této výhody volného parkování, včetně modré zóny, a je to pro mne vítaný benefit. Navíc se vůz před butikem krásně vyjímá a vše spolu perfektně ladí. Jezdím po Praze opravdu hodně a jen na elektřinu. To mě baví, jízda v naprostém tichu je pro mne nový zážitek. Vím, že moje DS 7 má výkon 300 koní, ráda řídím a těším se, až i tuto vlastnost pořádně vyzkouším mimo Prahu. Zatím jsem plná dojmů z různých vychytávek, natáčecích světlometů, které předvádějí úžasnou podívanou s protáčejícími se LED segmenty, nových funkcí, masážních programů, příjemné kůže, broušených ovladačů. A můj vůz mě už i inspiruje v mé tvorbě. Do svého portfolia jsem přidala aktuálně roušku s motivem, který vychází z žebrování masky mé DS 7.“říká Natali Ruden.

Její vůz je plně vybaven tak, aby i na delších cestách poskytoval maximum pohodlí díky systému odpružení DS Active Scan Suspension, nočnímu vidění DS Night Vision nebo možnosti poloautonomního řízení DS Connected Pilot. Interiér je proveden ve stylu Rivoli, se světlým koženým čalouněním Claudia a vyhřívanými předními sedadly, zabudovanou navigací a zpětnou kamerou, světla DS LED Vision nebo specifické hliníkové disky na 19-ti palcových kolech dotvářejí jedinečný charakter vozu a zpříjemňují jízdní zážitky. Poslech hudby zpříjemňuje špičkový Hi-Fi systém FOCAL Electra se 14 reproduktory. Třešničkou jsou analogové hodiny od prestižní značky B.R.M. nebo hliníkové elementy zdobené technikou gilošování.