Dovolená v jedné stopě. Aneb na co nezapomenout a tipy kam vyrazit

Bezpečnost pro vás i vaši motorku

Před samotnou cestou bychom určitě měli zkontrolovat technický stav motorky, případně servisovat díly, které to potřebují. Delší cesta může pochopitelně znamenat větší riziko poruchy, a tak je potřeba mít motorku opravdu ve výborné kondici, protože pokud něco nechceme, tak je to řešit technický problém na cestě na dovolenou. O to větší legrace to pak bývá v cizině, nehledě na stránku finanční. Proto je opravdu důležité se těchto situací vyvarovat.

Není to ale pouze technický stav motorky jako takové, ale měli bychom myslet také na to, že je to na cestě náš parťák, kterého bychom rozhodně neměli ztratit. Pokud tedy ještě nemáte na své motorce žádné zabezpečení, určitě stojí za to pořídit alarm na motorku, abychom ji vždy našli tam, kde jsme ji odstavili. Na to milovníci jedné stopy skutečně často zapomínají a mnoho motorek není vůbec zabezpečeno. Jejich krádež je přitom velice jednoduchá, a to už s ohledem na mnohem nižší hmotnost než v případě automobilu. Takový kvalitní alarm dokáže mimo jiné:

Sledovat polohu motocyklu

Informovat o manipulaci s motorkou

Dnešní alarmy nabízejí pokročilé technologie, které vás jsou schopny informovat o stavu vašeho motocyklu třeba okamžitě na mobilní telefon. Pokud už máte bezpečnost motorky vyřešenu a alarm nainstalovaný, určitě byste neměli zapomínat ani na bezpečnost svou. Možná je před cestou na dovolenou právě ten správný čas na to, vybrat přilby na motorku. Zejména pokud máte pocit, že vaše stávající přilba už nesplňuje to, co byste od ní očekávali. Přilba je pro motorkáře jedním ze základních a klíčových prvků ochrany, a tak je vždy vhodné mít to, co aktuálně trh z pohledu bezpečnosti i komfortu nabízí. Přece jen, jde tady o naše zdraví.

Balíme na cestu

Cestujete-li často, určitě už máte propracovaný systém, abyste něco nezapomněli. Někdo to řeší tak, že má všechny důležité nezbytnosti ve speciálním zavazadle, které jednoduše vezme a může vyrazit a ví že má všechno. Tentokrát je tady ale ještě něco, co byste doma nechat neměli. V mnoha zemích se ještě stále používají respirátory jako ochrana proti aktuální pandemii koronaviru. Proto si raději i vy sebou nějaký přibalte, abyste nebyli překvapeni, když po vás bude někde vyžadován.

Kam vyrazit?

Jednou z nejpříjemnějších činností před samotnou cestou je její plánování. Určitě máte v hlavě spoustu míst, kde jste ještě nebyli, která byste chtěli na motorce navštívit. Pokud se chystáte na jeden z prvních výletů na motorce, určitě je vhodné nevyrazit napoprvé zase až tak daleko. Zajímavým místem, které nabízí nádherné scenérie a vše co k tomu patří, jsou rozhodně Tatry. Zajistit ubytování v Tatrách není pro našince žádný problém a skvělé určitě také je, že zde neexistuje jazyková bariéra. Můžete si vybrat třeba nádherné apartmány, kde budete mít:

Překrásný výhled na hory

Komfort veškerého vybavení

Určitě stojí za to zvolit si takové ubytování, které bude skvělým výchozím bodem pro vaše další výlety na motorce. Místo, kde si odpočinete, a to pokud možno v příjemném komfortním prostředí.

Důležité kontakty v mobilu

Než vyrazíte na cestu, určitě stojí také za to, abyste měli v mobilu kontakty na důležité služby. Jsou situace, které si určitě nikdo nepřeje zažít, ale je důležité být na ně připraven. Tehdy třeba pomůže záchranná služba na profesionální úrovni, která dokáže zabezpečit dopravu mezi zdravotnickými zařízeními nebo domů. Kontakt na takové služby se určitě vyplatí uložit si do mobilu.