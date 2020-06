Škoda promluvila o pracném skrývání svých tajemství

Je za tím víc než jen pestrobarevná kamufláž. Z maskovaných prototypů značky Škoda lze jen přibližně usuzovat, co se pod fólií skrývá. Je to nutné, protože prototypy nových modelů české automobilky už dlouho před uvedením modelu na trh najedou až dva miliony kilometrů v podmínkách jejich běžného praktického využití. Často se přitom testují i na veřejných komunikacích za běžného provozu. Aby byl design a detaily nových vozů chráněny před zvědavými pohledy a nežádoucími fotografiemi, tvary vozů se opticky rozostřují pomocí maskovacích vzorů.

Škoda připravuje čtvrtou generaci modelu OCTAVIA | foto: Škoda Auto

Než Škoda představí nový model světové veřejnosti, stráví prototypy tisíce hodin ve zkušebnách a klimatických komorách a ujedou až dva miliony testovacích kilometrů. Maraton zkoušek na cestě k sériové výrobě přitom probíhá na všech kontinentech, jelikož později bude muset sériový vůz fungovat při -30 °C stejně spolehlivě jako při více než 40 °C. Náročný a rozsáhlý testovací program proto vozy absolvují ve vedru, vysoké vlhkosti vzduchu a na rozbitých prašných cestách, stejně jako za arktických teplot, na sněhu a zledovatělých silnicích. A samozřejmě v běžném provozu. Florian Weymar, vedoucí vývoje celého vozu ve společnosti Škoda Auto, vysvětluje: „Vedle vlastního účelu kamufláže je samozřejmě nutno dbát i na požadavky provozu na veřejných komunikacích. Proto musí mít každý prototyp například funkční blinkry, brzdová světla i všechny senzory, nezávisle na kamufláži či rozostření designu. Kromě toho musí také testovací řidiči a vývojáři být schopni během jízdy plnit své úkoly. Proto zpravidla nesmí být omezen vstup chladícího vzduchu a nesmí být zalepeny ani výdechy ventilace. Tím je zajištěno, že výsledky měření poskytují vypovídající údaje o datech, jichž bude dosahovat sériové vozidlo. V interiéru je důležité, aby bylo během jízdy vždy vidět na přístroje a aby byly všechny důležité ovládací prvky v dosahu řidiče.“

Ilustrační fotografie | foto: youtube.com

Napětí téměř až do premiéry

Aby byly prototypy chráněny před zvědavými pohledy novinářů, fotografů i konkurentů, pečlivě se kamuflují. Jedině tak lze skrýt technické inovace, nové designové prvky a chytré detaily. Dokonce i nápis Škoda nebo logo značky byste na vývojových prototypech hledali marně. Mimořádně zajímavé jsou pro vyzvědače s kamerou nebo chytrým telefonem vizuálně charakteristické díly, kontury nebo partie karoserie, jako jsou světlomety, maska chladiče nebo záď vozu. Ty se proto obzvláště pečlivě zakrývají nebo maskují různými nástavbami. Maskovací vzor navíc rozostří kontury a linie karoserie, částečně se zalepují i boční okna, aby nebyla patrná jejich linie.

Podobné zásady platí i pro interiér. Pokud se kabina blíží finálnímu sériovému provedení, před fotografy se chrání také, protože i testovací vůz občas parkuje na veřejnosti, například u čerpací stanice. Na palubě vývojového prototypu se většinou používají neprůhledné netkané textilie, které dle potřeby zakrývají jednotlivé detaily, jako je kokpit, palubní deska, centrální displej, systém infotainmentu, středový panel, ovládací prvky nebo výdechy ventilace. Před pokračováním v jízdě je může testovací řidič velice snadno sejmout. Tuto nákladnou a rozsáhlou kamufláž používá Škoda až do představení nového modelu a udržuje tak zákazníky a zástupce odborného tisku až do poslední chvíle v napětí.

Ilustrační fotografie | foto: youtube.com

Kamufláž: od vývojového prototypu k uměleckému dílu

Ve společnosti Škoda Auto mají návrh a vývoj maskovacího vzoru na starosti specialisté na kamufláž. Jejich fantazii a kreativitě se přitom nekladou téměř žádné meze. Hrají si se vzory, 3Defekty a barevnými kontrasty, aby pozorovatele co nejvíce opticky zmátli. Někdy do kamufláže dokonce skrývají nějakou zprávu, například jeden hashtag Twitterového účtu @skodaautonews. Hotové kamuflážní fólie se na vůz nalepují ručně, což je práce na několik hodin. Pro mimořádné příležitosti vyvíjí specialisté na kamufláž spolu s marketingovými specialisty značky Škoda naprosto mimořádná řešení. Například v poslední etapě Tour de France 2016 se SUV Kodiaq ještě před zahájením sériové výroby projelo po Champs-Elysées jako vedoucí vozidlo celého pelotonu Tour v červeno-šedo-černé kamuflážní fólii. Čtvrtá generace modelu Škoda Octavia se krátce před svou světovou premiérou v roce 2019 představila v Praze a Mladé Boleslavi ve speciální dvojbarevné žluto-oranžové maskovací fólii, a to v rámci akce „Chyť mě, když to dokážeš“. Kdo na Facebook, Twitter nebo Instagram umístil své fotografie maskovaného vozu, mohl vyhrát exkluzivní pozvánku na světovou premiéru nové Octavie v Praze. U prototypů pozdějšího modelu Scala vsadila Škoda na modrobílý proužkovaný vzor.

V současnosti v okolí Mladé Boleslavi občas jezdí prototyp vozu Škoda Enyaq iV ve své zelenobílo-šedé kamufláži s trojrozměrnými prvky. Specialisté na kamufláž strávili vývojem kamuflážního konceptu pro první čistě elektrické SUV značky Škoda zhruba 120 hodin a pro jeho zamaskování spotřebovali zhruba 18 metrů čtverečních fólie. Škoda Enyaq iV bude odhalena ještě letos. Příliš času na oddech ale kamuflážní specialisté mít nebudou, protože do konce roku 2022 má být představeno celkem deset modelů elektrifikované rodiny vozů Škoda iV.