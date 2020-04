V letošním roce se opět můžeme těšit na závody vozů NASCAR

Přestože je letošní rok poznamenán krizí spojenou s pandemií koronaviru a druhý ročník evropské série NASCAR se v původním červnovém termínu v Mostě nepojede, autodrom dohodl spolu s organizátory náhradní termín. Závodní víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show proběhne opět pod záštitou OMV nejspíš v listopadu letošního roku. Všechny závodní speciály budou mít během tréninků i závodů ve svých nádržích natankován inovovaný prémiový benzín OMV MaxxMotion 100 plus, který bude od května letošního roku obsahovat o 10 % více aditiv, a také více ochranných a čisticích molekul přispívajících k udržení dlouhodobé čistoty motoru a dosažení maximálního výkonu i zrychlení vozu. Tento prémiový benzín budou moci zákazníci čerpat v celé síti OMV včetně samoobslužné čerpací stanice v paddocku autodromu.



Evropská série mimořádně populárních vozů kategorie Stock Car, nazvaná NASCAR Whelen Euro Series, je jediným podnikem NASCAR, který probíhá mimo severoamerický kontinent. „Vzhledem k celosvětové pandemii nemoci Covid-19 nebude možné uskutečnit závodní víkend NASCAR v původním termínu. Dobrou zprávou je, že se sezona prodlouží. V Mostě přivítáme víkend OMV MaxxMotion NASCAR Show patrně v listopadu,“ ujišťuje obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.



„Jsme potěšeni, že můžeme být už podruhé u velkolepé podívané, jakou jsou závody vozů NASCAR. Stejně jako loni natankují týmy do svých speciálů naše prémiové palivo, které mnozí odborníci považují za to nejlepší na trhu. OMV MaxxMotion 100 plus využívají při závodech stáje napříč motoristickými disciplínami. Strategickou spolupráci s autodromem v Mostě považujeme za přínosnou také proto, že je zde i velmi dobře vybavený polygon, který se cíleně soustředí na výukové programy zaměřené na bezpečnost silničního provozu,“ upřesnil Michal Janda, marketingový manažer společnosti OMV Česká republika.



Americké závodní vozy NASCAR jsou ikonická auta s výkonem 445 koňských sil a karbonovými karoseriemi bez otevíratelných dveří a předních bočních oken. Fanoušci motorsportu je znají především z amerických oválů. České barvy hájí v evropské sérii NASCAR Whelen Euro Series Martin Doubek, který v přímém souboji vyzve jezdce zvučných jmen. Ani letos by mezi nimi neměla chybět kanadská jezdecká hvězda a šampion F1 Jacques Villeneuve.

NASCAR | foto: Autodrom Most



V rámci partnerství s autodromem využívá společnost OMV také kurzy bezpečné jízdy pod vedením zkušených instruktorů. Příležitost účastnit se jich dostanou v rámci soutěží také zákazníci OMV. Kurzy probíhají na výcvikových plochách polygonu, které vytváří svou dispozicí a instalovanými technologiemi v areálu mosteckého autodromu jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel. Velký závodní okruh autodromu zůstává i nadále v barvách OMV – první zatáčka nese jméno OMV a poslední zatáčka před cílovou rovinkou je označena podle špičkového produktu MaxxMotion.